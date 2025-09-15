IND vs PAK, Asia Cup: 'पाकिस्तान नाही, पोपटवाडी संघ', गावसकर भारताच्या विजयनंतर थेटच बोलले

Cricket

Sunil Gavaskar Slams Pakistan: भारताने आशिया कप २०२५ मध्ये पाकिस्तानवर विजय मिळवून सुपर फोर फेरीत स्थान पक्के केले. यानंतर सुनील गावसकर यांनी पाकिस्तान संघावर टीका करत त्यांना 'पोपटवाडी संघ' म्हटले.
  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानवर ७ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • पाकिस्तानची कामगिरी भारताविरुद्ध अत्यंत सुमार झाली, त्यामुळे त्यांच्यावर टीका होत आहे.

  • सुनील गावसकर यांनी पाकिस्तान संघावर टीका करताना त्यांना 'पोपटवाडी संघ' म्हटले.

