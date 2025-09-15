IND vs PAK, Asia Cup: 'पाकिस्तान नाही, पोपटवाडी संघ', गावसकर भारताच्या विजयनंतर थेटच बोलले

आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानवर ७ विकेट्सने विजय मिळवला. पाकिस्तानची कामगिरी भारताविरुद्ध अत्यंत सुमार झाली, त्यामुळे त्यांच्यावर टीका होत आहे.सुनील गावसकर यांनी पाकिस्तान संघावर टीका करताना त्यांना 'पोपटवाडी संघ' म्हटले. .आशिया कप २०२५ स्पर्धेत अनेक चर्चांनंतर आणि विरोधानंतर अखेर रविवारी (१४ सप्टेंबर) भारत आणि पाकिस्तान सामना पार पडला. दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात भारताने ७ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला. आशिया कप २०२५ मधील भारताचा हा सलग दुसरा विजय असून सुपर फोर फेरीतील स्थानही भारताने पक्के केले आहे. भारताने हा सामना सहज जिंकला, पाकिस्तानकडून फारशी झुंज भारताला मिळाली नाही. त्यामुळे भारताचे माजी कर्णधार सुनील गावसकर यांनी पाकिस्तान संघावर टीका केली आहे..IND vs PAK: भारताने विजयानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हात मिळवण्यास का दिला नकार? कर्णधार सूर्यकुमारने स्पष्ट शब्दात सांगितलं.सामन्यानंतर सोनी स्पोर्ट्सवर बोलताना गावसकर यांनी म्हटले की आत्तापर्यंतचा हा कमकुवत पाकिस्तान संघ ठरला. ते म्हणाले, 'मला माहित नाही की अजय जडेजा आणि विरेंद्र सेहवाग माझ्याशी सहमत असतील की नाही, पण पाकिस्तान संघाला १९६० पासून पाहात आहे. मी हनिफ मोहम्मद साहेब यांना पाहण्यासाठी चर्चगेट स्टेशनपासून ब्रेबॉर्न स्टेडियमपर्यंत पळत जायचो. आणि आता यावेळी या सामन्यात मला पहिल्यांदा अनेक वर्षांनंतर असं वाटलं की हा पाकिस्तानचा संघ नाही, तर कोणतातरी पोपटवाडी संघ आहे.'या सामन्यात पाकिस्तानचे फलंदाज भारतीय गोलंदाजाविरुद्ध अत्यंत गोंधळलेले दिसले होते, तसेच गोलंदाजीतचही सैम आयुबव्यतिरिक्त कोणालाही खास काही करता आले नाही. ही कामगिरी पाहून गावसकर यांनी हे भाष्य केले. भारतीय गोलंदाजांनी तब्बल ६३ चेंडू निर्धाव टाकले..पाकिस्तानचे अष्टपैलू वासिम आक्रम यांनीही मान्य केले की पाकिस्तानी फलंदाज कुलदीप यादवची गोलंदाजी समजण्यास कमी पडले. ते म्हणाले, 'त्याची गोलंदाजी त्यांना समजली नाही. सनी भाई (गावसकर) देखील म्हणाले की जोपर्यंत त्याच्या हातावरून त्याची गोलंदाजी समजणार नाही, तोपर्यंत फलंदाज काहीही करू शकणार नाही. ते कुलदीपविरुद्ध प्रत्येक दुसऱ्या चेंडूवर स्वीप मारण्याचा प्रयत्न करत होते. म्हणजेच तुम्ही त्याची गोलंदाजी समजून शकत नव्हते.' तसेच ६३ चेंडू निर्धाव गेल्याबद्दलही आक्रम यांनी नाराजी व्यक्त केली..या सामन्यात पाकिस्तानने २० षटकात ९ बाद १२७ धावाच केल्या. त्यांच्याकडून साहिबजादा फरहानने ४० धावांची खेळी केली, तर शाहिन आफ्रिदीने नाबाद ३३ धावांची खेळी केली. भारताकडून कुलदीप यादवने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. त्याने ४ षटकात १८ धावा देत या ४ विकेट्स घेतल्या. तसेच अक्षर पटेलनेही ४ षटकात १८ धावा देत २ विकेट्स घेतल्या, तर बुमराहने २८ धावांच २ विकेट्स घेतल्या. हार्दिक पांड्या आणि वरुण चक्रवर्ती यांनाही प्रत्येकी १ विकेट घेण्यात यश आले..IND vs PAK : टीम इंडियाचा पवित्रा अन् शोएब अख्तरची रडारड! म्हणाला, तुम्ही राजकारण आणताय, आम्ही बरंच काही बोलू शकतो, पण....त्यानंतर १२८ धावांचा पाठलाग भारताने १५.५ षटकात ३ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केला. भारताकडून कर्णधार सूर्यकुमार यादवने सर्वाधिक ४७ धावांची नाबाद खेळी केली. अभिषेक शर्माने १३ चेंडूत ३१ धावांची, तर तिलक वर्माने ३१ चेंडूत ३१ धावांची खेळी केली. पाकिस्तानकडून तिन्ही विकेट्स सैम आयुबने घेतल्या..FAQs१. भारताने पाकिस्तानवर किती विकेट्सने विजय मिळवला?➤ भारताने पाकिस्तानवर ७ विकेट्सने सहज विजय मिळवला.(How much did India win by against Pakistan?)२. भारताकडून सर्वाधिक विकेट्स कोणी घेतल्या?➤ कुलदीप यादवने ४ विकेट्स घेतल्या.(Who took the most wickets for India?)३. पाकिस्तानने किती धावा केल्या?➤ पाकिस्तानने २० षटकांत ९ बाद १२७ धावा केल्या.(How many runs did Pakistan score?)४. भारताकडून सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?➤ सूर्यकुमार यादवने नाबाद ४७ धावा केल्या.(Who scored the most runs for India?)५. सामन्यानंतर सुनील गावसकर यांनी काय विधान केले?➤ त्यांनी पाकिस्तान संघाला “पोपटवाडी संघ” असे म्हटले.(What did Sunil Gavaskar say after the match?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.