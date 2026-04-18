CSK विरूद्धच्या सामन्याआधी काव्या मारनच्या SRH चा मोठा निर्णय! स्टार खेळाडूला दिली संघात एन्ट्री

IPL SRH Marathi News: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धा (IPL 2026) रंगू लागली असून सर्वच संघात कमालीची चुरस पाहायला मिळत आहे. मात्र, यादरम्यानच अनेक संघांना खेळाडूंच्या दुखापतीचा फटका बसला आहे. यात सनरायझर्स हैदराबादचाही (Sunrisers Hyderabad) समावेश आहे. सनरायझर्स हैदराबादचा खेळाडू डेव्हिड पेन यंदाच्या आयपीएल २०२६ स्पर्धेतून बाहेर झाला आहे. त्यामुळे हैदराबादने बदली खेळाडूची घोषणा केली आहे. डेव्हिड पनने (David Payne) या हंगामात दोन सामने खेळताना २ विकेट्स घेतल्या होत्या. पण त्याला घोट्याला दुखापत झाल्याने उर्वरित आयपीएल २०२६ हंगामातून बाहेर व्हावे लागले आहे, याबाबत सनरायझर्स हैदराबादने माहिती दिली आहे. .बदली खेळाडूची घोषणासनरायझर्स हैदराबादने पेनच्या जागेवर दक्षिण आफ्रिकेचा स्टार अष्टपैलू खेळाडू गेराल्ड कोएत्झी (Gerald Coetzee) याला संघात सामील करून घेतले आहे. कोएत्झी मधल्या काळात दुखापतीमुळे क्रिकेटपासून बराच काळ दूर होता. त्यानंतर तो तंदुरुस्त झाला, पण त्याला आयपीएल २०२६ लिलावात खरेदी केलं नव्हतं. मात्र आता त्याला पुन्हा आयपीएल खेळण्याची संधी मिळणार आहे. सनरायझर्स हैदराबादने २ कोटी रुपयांना त्याला संघात घेतलं आहे..२५ वर्षीय कोएत्झीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ४ कसोटीत १४ विकेट्स घेतल्या आहेत, तप १४ वनडे सामन्यांमध्ये ३१ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने १८ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये २२ विकेट्स घेतल्या आहेत. तो फलंदाजीतही योगदान देऊ शकतो. त्याने कारकिर्दीत ८५ टी२० सामने खेळले आहेत. यात १०९ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर ४०७ धावा केल्या आहेत. यात आयपीएलमधील १४ सामन्यांचा सामावेश आहे, ज्यात त्याने १५ विकेट्स घेतल्या आहेत..कोएत्झीने आत्तापर्यंत आयपीएलमध्ये मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात टायटन्सचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्याने २०२४ मध्ये मुंबई इंडियन्सकडून आयपीएल पदार्पण केले होते, त्या हंगामात त्याने १० सामन्यात १३ विकेट्स घेतल्या होत्या. २०२५ मध्ये गुजरात टायटन्सकडून तो ४ सामने खेळला, ज्यात त्याने २ विकेट्सच घेतल्या. आता सनरायझर्स हैदराबाद त्याचा आयपीएलमधील तिसरा संघ असेल..हैदराबादची कामगिरीसनरायझर्स हैदराबादने आत्तापर्यंत ५ सामने खेळले आहेत. यातील २ सामने जिंकले आहेत, तर ३ सामने पराभूत झाले आहेत. त्यामुळे सध्या ते ५ व्या क्रमांकावर आहेत. आता सहावा सामना चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध शनिवारी (१८ एप्रिल) खेळवला जाणार आहे. हा सामना हैदराबादमध्येच होईल.