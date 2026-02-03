रोहित पवारांच्या अडचणीत वाढ! सर्वोच्च न्यायालयानेही MCA निवडणुकांवरील स्थगिती ठेवली कायम

महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष रोहित पवार अडचणीत आल्याचे दिसत आहे. सध्या महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनमधील सदस्यत्वावरून वाद सुरू आहेत. याच प्रकरणात आता सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार रोहित पवार यांना फटकाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकांवरील स्थगिती उठवण्यासही नकार दिला आहे. ही निवडणूक ६ जानेवारीला होणार होती. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. .Rohit Pawar: रोहित पवार उचलणार शैक्षणिक जबाबदारी! सुरक्षारक्षक विदीप जाधव यांच्या घरी मुलांशी साधला संवाद; पवार कुटुंबीय पाठीशी.महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनमध्ये ज्याप्रकारे सदस्यांची नोंदणी गेल्या काही दिवसात झाली, त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दात आक्षेप व्यक्त केला आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायलयाने बेकायदेशीर कामांमध्ये सहभागी होण्याची हिंमत कशी झाली, असा प्रश्नही उपस्थित केला.सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल विचारला आहे की एमएसीएच्या घटनेत सुधारणा केल्याशिवाय आणि न्यायालयीन परवानगीशिवाय सदस्यांची बेकायदेशीर नोंदणी कशी केली? याशिवाय याचिका मागे घ्या किंवा आम्ही ती फेटाळू, अशी भूमिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली..महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याआधी दोन महिन्यात साधारण ४०० नव्या सदस्यांची बेकायदेशीर पद्धतीने नोंदणी करण्यात आल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाने ठेवला होता. या नोंदणी केलेल्या सदस्यांमध्ये रोहित पवार यांच्या कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक आणि इतर जवळच्या लोकांचा समावेश होता. यात रोहित पवार यांच्या पत्नी कुंती पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांची मुलगी रेवती, रोहित पवार यांचे सारसे सतीश मगर, तसेच त्यांच्या कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना सदस्य करून घेतले आहे..या प्रकरणात माजी क्रिकेटपटू आणि भाजपचा पदाधिकारी असलेल्या केदार जाधव, लातूर क्रिकेट असोसिएशन आणि इतर सदस्यांनी या याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत बेकायदेशीरपणे मोठी सदस्य संख्या वाढवून मतदारांची यादी बदलण्याचा हेतू असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. .MCA: मुंबई क्रिकेटचा मोठा निर्णय! रोहित - रहाणेसह IPL खेळणाऱ्या खेळाडूंना देणार नाही करार; कारण घ्या जाणून.यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ जानेवारीला होणाऱ्या एमसीएच्या निवडणुकीला अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानंतर रोहित पवार यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र आता तिथेही त्यांना दिलासा मिळालेल नाही, उलट सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. आता या प्रकरणी उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी ४ फेब्रुवारीत रोजी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.