Ravindra Jadeja दमदार खेळाडू, CSK ने त्याला संघात...; ट्रेडिंगच्या चर्चांदरम्यान सुरेश रैनाने मांडलं स्पष्ट मत; पाहा Video

Suresh Raina on CSK's Retention Plans: आयपीएल २०२६ साठी चेन्नई सुपर किंग्समध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. सुरेश रैनाने रवींद्र जडेजाबद्दल मोठे भाष्य केले आहे, तसेच त्याने तर काही खेळाडूंना सोडण्याची शिफारस केली आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • सुरेश रैनाने चेन्नई सुपर किंग्ससाठी रवींद्र जडेजाला रिटेन करण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे.

  • जडेजा हा दमदार खेळाडू असून संघासाठी त्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे.

  • रैनाने काही खेळाडूंना सोडण्याची चेन्नईकडे शिफारस केली आहे.

