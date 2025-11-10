Ravindra Jadeja दमदार खेळाडू, CSK ने त्याला संघात...; ट्रेडिंगच्या चर्चांदरम्यान सुरेश रैनाने मांडलं स्पष्ट मत; पाहा Video

सुरेश रैनाने चेन्नई सुपर किंग्ससाठी रवींद्र जडेजाला रिटेन करण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे. जडेजा हा दमदार खेळाडू असून संघासाठी त्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. रैनाने काही खेळाडूंना सोडण्याची चेन्नईकडे शिफारस केली आहे..इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेसाठी डिसेंबरमध्ये खेळाडूंचा लिलाव पार पडणार आहे. त्यापूर्वी १५ नोव्हेंबरपर्यंत प्रत्येक फ्रँचायझींना संघात रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर करावी लागणार आहे. त्यामुळे सध्या विविध चर्चा होत आहेत. याशिवाय संघबांधणीच्यादृष्टीने फ्रँचायझींच्या हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत. आयपीएल २०२६ साठी चेन्नई सुपर किंग्स संघातही मोठ्या बदलांची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पाच वेळच्या विजेत्या चेन्नईला गेल्या हंगामात सर्वात शेवटच्या स्थानावर रहावे लागले होते. अत्यंत निराशाजनक कामगिरीनंतर संघ अनेक खेळाडूंना संघातून बाहेर करण्याच्या तयारीत आहे..IPL 2025: ब्रेव्हिस नाही, तर सॅमसनच्या बदल्यात CSK रवींद्र जडेजासह आणखी एक तगडा ऑलराऊंडरही राजस्थानला सोपवणार?.त्यातच सध्या अशीही चर्चा आहे की चेन्नई एका चांगल्या यष्टीरक्षक फलंदाजाला संघात उत्सुक असून त्यासाठी ते संजू सॅमसनचाही विचार करत असल्याचेही समोर आले आहेत. गेल्या दोन दिवसात क्रिकेट वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे की चेन्नई सॅमसनला ट्रेडिंग मार्फत संघात घेण्यासाठी रवींद्र जडेजाला राजस्थान रॉयल्सकडे सोपवणार आहेत. या चर्चा सुरू असतानाच आता चेन्नईचा माजी क्रिकेटपटू सुरेश रैना याने आयपीएल २०२६ साठी चेन्नईने कोणत्या खेळाडूंना सोडले पाहिजे आणि कोणाला रिटेन केले पाहिजे याबाबत मत मांडले आहे. तसेच त्याने रवींद्र जडेजा दमदार खेळाडू असल्याचेही म्हटले..रैना जिओस्टारशी बोलताना म्हणाला, 'डेवॉन कॉनवेला रिलिज केले पाहिजे. चेन्नईला कोणीतरी स्थानिक सलामीवीर पाहिजे, लिलावात त्यासाठी ते खेळाडू घेऊ शकतात. विजय शंकरला आधीच पुरेशा संधी मिळाल्या आहेत, त्यामुळे चेन्नईने त्यालाही सोडलं पाहिजे. दीपक हुडालाही चेन्नईने सोडायला हवं.''लिलावात अनेक खेळाडूंचे पर्याय उपलब्ध असतील, जे खेळाडू त्यांना हवे तसं संघासाठी संमिश्रण देऊ शकतात. या खेळाडूंना गेल्या हंगामात पुरेशा संधी मिळाल्या आणि आपण सर्वांनी त्यांचा खेळ पाहिला. त्यामुळे आता कदाचित चेन्नईला नव्या खेळाडूंकडे पाहावे लागेल.'.IPL 2026 साठी कधी होणार खेळाडूंचा लिलाव, रिटेंशनची अंतिम तारीख काय? समोर आली महत्त्वाची अपडेट्स.याशिवाय चेन्नईने संघात कोणाला रिटेन करायला हवे, याबाबत बोलताना रैना म्हणाला, 'नूर अहमदला रिटेन करायला हवं. तो मिस्ट्री स्पिनर आहे, त्यामुळे त्याला संघात ठेवायला हवं. एमएस धोनीला नक्कीच संघात ठेवायला पाहिजे, तो यावर्षी खेळणार आहे. ऋतुराज गायकवाड कर्णधार असेल.'रैना पुढे म्हणाला, 'रवींद्र जडेजाला पुन्हा रिटेन करायला हवे, तो चेन्नईसाठी दमदार खेळाडू आहे. त्याने गेल्या अनेक वर्षांपासून संघासाठी खूप खूप चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे सर रवींद्र जडेजा संघात असायलाच हवा.'.दरम्यान, सध्या सुरू असलेल्या ट्रेडिंगच्या चर्चांबाबत राजस्थान रॉयल्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स या दोन्ही फ्रँचायझींकडून अधिकृत भाष्य करण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे आता येत्या काही दिवसात याबाबत स्पष्ट माहिती मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.