T20 World Cup: अमेरिकेविरुद्ध संकटमोचक ठरलेल्या कर्णधार सू्र्यकुमारचा मोठा विक्रम; विराट कोहली, बाबर आझमला टाकलं मागे

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ चा पहिलाच सामना भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने गाजवला. शनिवारी (७ फेब्रुवारी) भारताचा पहिला सामना अमेरिकेविरुद्ध मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर झाला. हे स्टेडियम सूर्यकुमारचे घरचे मैदान असून त्याने घरच्या प्रेक्षकांसमोर दरमदार खेळही केला आणि मोठा विक्रमही केला आहे. या सामन्यात अमेरिकेने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. पण दुसऱ्या षटकात सलामीवीर अभिषेक शर्मा शून्यावर बाद झाला. त्यानंतर ६ व्या षटकात भारताने इशान किशन (२०), तिलक वर्मा (२५) आणि शिवम दुबे (०) यांच्या विकेट्स गमावल्या..रिंकू सिंग ६ धावांवर आणि हार्दिक पांड्या ५ धावांवर बाद झाला. त्यामुळे भारतीय संघाची अवस्था ६ बाद ७७ धावा अशी झाली होती. पण कर्णधार सूर्यकुमार यादवने अशा परिस्थितही डाव सांभाळला आणि त्याने अक्षर पटेल (१४), अर्शदीप सिंग (४) यांना शेवटी साथीला घेतले. त्याने अर्धशतकही केले. शेवटी आक्रमक खेळ करत भारतीय संघाला २० षटकात ९ बाद १६१ धावांपर्यंत पोहचवले..सूर्यकुमारने ४९ चेंडूत ८४ धावांची खेळी केली. या खेळीदरम्यान त्याने १० चौकार आणि ४ षटकार मारले. तो डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर धावबाद झाला. सूर्यकुमारसाठी हा कर्णधार म्हणून टी२० वर्ल्ड कपमधील हा त्याचा पहिलाच सामना होता. त्यामुळे त्याची ही खेळी विक्रमी ठरली. .टी२० वर्ल्ड कपमध्ये कर्णधार म्हणून पहिल्याच डावात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत सूर्यकुमार दुसर्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने बाबर आझमला मागे टाकले आहे. बाबर आझमने कर्णधार म्हणून २०२१ च्या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये भारताविरुद्ध पहिला सामना खेळताना नाबाद ६८ धावा केल्या होत्या. या यादीत पहिल्या क्रमांकावर ख्रिस गेल आहे. त्याने २००९ मध्ये टी२० वर्ल्ड कपमध्ये कर्णधार म्हणून खेळताना वेस्ट इंडिजसाठी पहिल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ८८ धावांची खेळी केली होती.टी२० वर्ल्ड कपमध्ये पहिल्या डावात सर्वोच्च खेळी करणारे कर्णधार८८ धावा - ख्रिस गेल (वेस्ट इंडिज वि. ऑस्ट्रेलिया, द ओव्हल, २००९)८४ धावा - सूर्यकुमार यादव (भारत वि. अमेरिका, वानखेडे, २०२६)६८ धावा* - बाबर आझम (पाकिस्तान वि. भारत, दुबई, २०२१)६५ धावा - माहेला जयवर्धने (श्रीलंका वि. केनिया, जाहान्सवर्ग, २००७).तसेच सूर्यकुमार यादव टी२० वर्ल्ड कपमध्ये कर्णधार म्हणून पहिल्याच डावात अर्धशतक करणारा भारताचा दुसराच खेळाडू ठरला. विराटने २०२१ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध ५७ धावांची खेळी केली होती. दरम्यान, विराटच्या ५७ धावांच्या खेळीला सूर्यकुमारने मागे टाकले आहे.