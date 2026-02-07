Cricket

T20 World Cup: अमेरिकेविरुद्ध संकटमोचक ठरलेल्या कर्णधार सू्र्यकुमारचा मोठा विक्रम; विराट कोहली, बाबर आझमला टाकलं मागे

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या पहिल्या सामन्यात सूर्यकुमार यादवने अमेरिकेविरुद्ध ८४ धावांची खेळी केली. त्याची ही खेळी विक्रमी ठरली आहे.
Suryakumar Yadav | India vs USA | T20 World Cup 2026

Suryakumar Yadav | India vs USA | T20 World Cup 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ चा पहिलाच सामना भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने गाजवला. शनिवारी (७ फेब्रुवारी) भारताचा पहिला सामना अमेरिकेविरुद्ध मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर झाला. हे स्टेडियम सूर्यकुमारचे घरचे मैदान असून त्याने घरच्या प्रेक्षकांसमोर दरमदार खेळही केला आणि मोठा विक्रमही केला आहे.

या सामन्यात अमेरिकेने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले होते. पण दुसऱ्या षटकात सलामीवीर अभिषेक शर्मा शून्यावर बाद झाला. त्यानंतर ६ व्या षटकात भारताने इशान किशन (२०), तिलक वर्मा (२५) आणि शिवम दुबे (०) यांच्या विकेट्स गमावल्या.

Loading content, please wait...

Related Stories

No stories found.