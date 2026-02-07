Cricket

T20 WC, IND vs USA: ६ ओव्हर, ४ विकेट्स! भारताला पॉवरप्लेमध्ये अमेरिकेने दिले मोठे धक्के; अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे पहिल्याच बॉलवर आऊट

India vs USA T20 World Cup 2026: टी२० वर्ल्ड कपमध्ये पहिल्याच सामन्यात अमेरिकेच्या गोलंदाजांनी भारताला मोठे धक्के दिले. पहिल्या ६ ओव्हरमध्ये भारताने ४ विकेट्स गमावल्या.
India vs USA | T20 World Cup 2025

India batting collapse against USA in T20 World Cup: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला शनिवारपासून (७ फेब्रुवारी) सुरूवात झाली असून भारत आणि अमेरिका संघात मुंबईत वानखेडे स्टेडियमवर सामना सुरू आहे. या सामन्यात अमेरिकेचे गोलंदाज पॉवरप्लेमध्ये भारतीय संघाच्या फलंदाजीवर वरचढ ठरल्याचे दिसत आहे. भारताने ६ षटकातच ४ विकेट्स गमावल्या.

या सामन्यात अमेरिकेचा (USA) कर्णधार मोनांक पटेलने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले. भारताकडून (Team India) नवी सलामी जोडी अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) आणि इशान किशन (Ishan Kishan) यांनी डावाची सुरुवात केली.

T20 World Cup, IND vs USA: संजू सॅमसनला वगळलं, बुमराहचाही समावेश नाही; सिराजचे पुनरागमन; कशी आहे भारताची प्लेइंग इलेव्हन
