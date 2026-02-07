T20 WC, IND vs USA: ६ ओव्हर, ४ विकेट्स! भारताला पॉवरप्लेमध्ये अमेरिकेने दिले मोठे धक्के; अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे पहिल्याच बॉलवर आऊट

India batting collapse against USA in T20 World Cup: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला शनिवारपासून (७ फेब्रुवारी) सुरूवात झाली असून भारत आणि अमेरिका संघात मुंबईत वानखेडे स्टेडियमवर सामना सुरू आहे. या सामन्यात अमेरिकेचे गोलंदाज पॉवरप्लेमध्ये भारतीय संघाच्या फलंदाजीवर वरचढ ठरल्याचे दिसत आहे. भारताने ६ षटकातच ४ विकेट्स गमावल्या. या सामन्यात अमेरिकेचा (USA) कर्णधार मोनांक पटेलने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले. भारताकडून (Team India) नवी सलामी जोडी अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) आणि इशान किशन (Ishan Kishan) यांनी डावाची सुरुवात केली..T20 World Cup, IND vs USA: संजू सॅमसनला वगळलं, बुमराहचाही समावेश नाही; सिराजचे पुनरागमन; कशी आहे भारताची प्लेइंग इलेव्हन.भारताकडून बऱ्याचदा सुरुवात अत्यंत आक्रमक केली जाते. त्यातही अभिषेक आणि इशान स्फोटक फलंदाजीसाठी ओळखले जातात. त्यामुळे या सामन्यातही तशी अपेक्षा होती. पहिल्या षटकात इशान किशनने पहिल्या चार चेंडूंवर एकही धाव काढली नव्हती. पण सौरभ नेत्रावळकरच्या गोलंदाजीवर पाचव्या चेंडूवर त्याने षटकार खेचला आणि पुढच्या चेंडूवर एकेरी धाव काढली.दुसऱ्या षटकातही पहिल्या चेंडूवर इशानने एक धाव काढली. त्यामुळे दुसऱ्या चेंडूवर स्ट्राईकवर अभिषेक शर्मा आला. पहिल्यांदाच टी२० वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी उतरलेला अभिषेक शर्मा या सामन्यातही आक्रमक खेळेल असं वाटत होतं. मात्र, पहिलाच चेंडू खेळताना त्याने अली खानविरुद्ध मोठा शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण संजय कृष्णमुर्तीने डीप कव्हरला त्याचा झेल पकडला. त्यामुळे अभिषेकला पहिलाच चेंडू खेळताना शून्यावर माघारी परतावे लागले..त्यानंतर तिसऱ्या षटकात तिलक वर्मा आणि इशान किशन यांनी १६ धावा चोपल्या. मात्र ६ वे षटक भारताला मोठे धक्के देणारे होते. शॅडली वॅन शाल्क्विकने (Shadley van Schalkwyk) गोलंदाजी केलेल्या या षटकात भारताने तब्बल तीन विकेट्स गमावल्या. दुसऱ्या चेंडूवर इशान किशनचा झेल मिलिंद कुमारने घेतला. इशानने १६ चेंडूत २० धावा केल्या. .त्यानंतर पाचव्या चेंडूवर तिलक वर्माचा (Tilak Varma) झेल कर्णधार मोनांक पटेलने घेतल्याने तो १६ चेंडूत २५ धावा करून बाद झाला. त्याच्यापुढेच्याच चेंडूवर फलंदाजीला आलेला शिवम दुबेही शून्यावर बाद झाला. त्यामुळे ६ षटकात भारताच्या ४६ धावात ४ विकेट्स अशी अवस्था झाली होती. .त्यामुळे भारताच्या मधल्या आणि खालच्या फळीवर डाव सावरण्यासोबत समाधानकारक धावसंख्या उभारण्याचे आव्हान आहे. अशातच १२ व्या षटकात रिंकु सिंगलाही ६ धावांवर मोहम्मद मोहसिनने बाद केले. त्यामुळे ७२ धावांवरच भारताचा अर्धा संघ पॅव्हेलियनमध्ये पोहोचला आहे..T20 World Cup: सर्वाधिक धावा, शतकं अन् विकेट्स.... कोणाच्या नावावर कोणता विक्रम? पाहा संपूर्ण लिस्ट.टी२० वर्ल्ड कपच्या पदार्पणाच्या सामन्यात शून्यावर बादटी२० वर्ल्ड कपच्या पदार्पणाच्या सामन्यात शून्यावर बाद होणारा अभिषेक भारताचा पहिलाच फलंदाज नाही. यापूर्वी गौतम गंभीर, आशिष नेहरा, शार्दुल ठाकूर आणि दीपक हुडा हे देखील टी२० वर्ल्ड कपमध्ये पदार्पण करताना शून्यावर बाद झाले आहेत. पण यातील केवळ आशिष नेहरा अभिषेक प्रमाणे पहिल्याच चेंडूवर (Golden Duck) शून्यावर बाद झाला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.