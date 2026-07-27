Video : ३ तास, १००० चेंडूंचा सामना... टीम इंडियात पुनरागमनासाठी सूर्यकुमार यादव गाळतोय घाम; निवड समिती करणार का विचार?

Suryakumar Yadav Practice Session Video: भारताचा टी२० वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादव सध्या भारतीय संघातून बाहेर आहे. पण असं असलं तरी तो पुन्हा भारतीय संघव्यवस्थापनाचा आणि निवड समितीचा विश्वास जिंकण्यासाठी नेट्समध्ये घाम गाळत आहे. त्याच्या सरावाबाबत त्यानेच नुकतीच अपडेट दिली आहे. .IND vs ZIM: "हा पोरगा कोणालाच संघात परत येऊ देणार नाही!", वैभव सूर्यवंशीच्या खेळीनं भारतीय दिग्गजाचा सॅमसनला इशारा?.एकिकडे भारतीय संघाने श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात झिम्बाब्वेमध्ये टी२० मालिका ३-० अशा फरकाने जिंकलेली असतानाच दुसरीकडे सूर्यकुमार यादव मुंबईतील वासू परांजपे क्रिकेट अकादमीमध्ये सराव करत होता. त्याने याबाबत सोशल मीडियावर पोस्ट करत माहिती दिली की 'रविवार मजेशीर होता. थोडा धावलो. ३ तास १००० चेंडूंचा सामना करत फलंदाजी केली. मस्त वाटत आहे.' सूर्यकुमारने त्याच्या सरावाचा व्हिडिओही शेअर केला आहे..खरंतर सूर्यकुमार यादवची गेल्या वर्षभरात फारशी चांगली कामगिरी झाली नव्हती. पण त्याच्या नेतृत्वात भारताने दमदार खेळ करत टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकली. मात्र त्यानंतरही सूर्यकुमारला आयपीएल २०२६ मध्ये फारसा फॉर्म दाखवता आला नाही. त्याला १३ सामन्यात २७० धावाच करता आल्या होत्या. त्याच्या या कामगिरीनंतर मात्र त्याला भारतीय टी२० संघाचे कर्णधारपद तर गमवावे लॉगचेच, पण भारताच्या टी२० संघातील जागाही गमवावी लागली. त्याची आयर्लंड, इंग्लंडपाठोपाठ झिम्बाब्वे दौऱ्यासाठीही भारताच्या टी२० संघात निवड झाली नाही..त्याला जेव्हा संघातून बाहेर करण्यात आले, त्यावेळी निवड समिती अध्यक्ष अजित आगरकर यांनी २०२८ मध्ये होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कप आणि ऑलिम्पिकचा विचार करून हा कठीण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांनी सांगितले होते की 'सूर्याच्या बाबतीत सांगायचे तर हा कठीण निर्णय होता. त्याने नुकताच वर्ल्ड कप जिंकला. पण बऱ्याचदा वर्ल्ड कपनंतर जे घडतं, तसंच आम्ही पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही प्रमाणात त्याचा फॉर्म आणि पुढच्या वर्ल्ड कपपर्यंतचे दोन वर्षांचे चक्र पाहाता, आम्हाला वाटले की हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे. पण अर्थातच हा कठीण निर्णय होता. '.Suryakumar Yadav: 'माझा नेहमीच टीम इंडियाला पाठिंबा, माझ्याबद्दल चूकीचं...', सूर्या स्पष्टच बोलला; वैभव सूर्यवंशीलाही खास मेसेज.सूर्यकुमारच्या ऐवजी आता भारताच्या टी२० संघाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी श्रेयस अय्यरच्या खांद्यावर टाकण्यात आली आहे. मात्र श्रेयसच्या नेतृत्वाला फारशी चांगली सुरुवात झाली नाही. त्याच्या नेतृत्वात भारताला आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यात व्हाईटवॉशचा सामना करावा लागला. मात्र त्यानंतर झिम्बाब्वे दौऱ्यात दमदार पुनरागमन करताना भारताने टी२० मालिका जिंकली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.