Pakistan Cricket : हा, आमचा निर्णय नाही...! IND vs PAK लढतीवर बहिष्कार टाकणाऱ्या पाकच्या निर्णयावर कर्णधाराची मोठी प्रतिक्रिया

Pakistan boycott India match T20 World Cup 2026: भारताविरुद्धच्या बहुचर्चित सामन्यावर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता या प्रकरणावर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघाने स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published on

Salman Agha reaction on IND vs PAK boycott: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारताविरुद्धच्या लढतीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय, काल पाकिस्तान सरकारने जाहीर केला. बांगलादेशवर अन्याय झाल्याची बोंब ठोकत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) संपूर्ण स्पर्धेवरच बहिष्काराची भाषा केली होती. पण, त्यानंतर भोगावे लागणाऱ्या संभाव्य परिणामांनी त्यांची झोप उडवली आणि त्यांनी भारताविरुद्ध न खेळण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तान सरकराच्या या निर्णयावर कर्णधार सलमान आघा याने मोठे विधान केले आहे.

