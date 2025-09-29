Asia Cup 2025: मोहसिन नक्वींकडून ट्रॉफी न स्वीकारण्यास BCCI ने सांगितलं होतं? सूर्यकुमारने दिलं स्पष्ट उत्तर

आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला पराभूत करून विजेतेपद मिळवले. परंतु ट्रॉफी मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते स्वीकारण्यास भारतीय संघाने नकार दिला. ट्रॉफी नक्वी यांच्या हस्ते न स्वीकारण्याचा निर्णाय कोणाचा होता, याबाबत सूर्यकुमारने खुलासा केला आहे. .भारतीय संघाने रविवारी आशिया कप २०२५ स्पर्धा जिंकली, पण त्यानंतर मात्र अनेक नाट्यमय घडामोडी घडल्या. रविवारी दुबईत झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला पराभवाचा धक्का देत नवव्यांदा आशिया कपवर नाव कोरले होते. मात्र भारतीय संघाला विजेतेपदाची ट्रॉफी मिळाली नाही.शेवटच्या षटकापर्यंत रोमांचक झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानकडून मिळालेलं १४७ धावांचं लक्ष्य ५ विकेट्स आणि दोन चेंडू राखून गाठलं होतं. मात्र भारताने विजय मिळवल्यानंतर बक्षीस वितरण (प्रेझेंटेशन) सोहळा सुरू होण्यासाठी जवळपास तासभर लागला. यावरून बरीच चर्चा झाली. .Asia Cup 2025: 'असं कधीच पाहिलं नाही, आम्हीच जिंकलेली ट्रॉफी आम्हाला दिली नाही...' Suryakumar Yadav अखेर स्पष्टच बोलला.भारतीय संघ मैदानात बराच वेळ होता. मात्र सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वातील भारतीय संघाने आशियाई क्रिकेट काऊन्सिलचे (ACC) अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. यावेळी नक्वी हे देखील मैदानात होते. नक्वी हे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचेही अध्यक्ष असून पाकिस्तानचे अंतरिम मंत्रीही आहेत. त्यामुळे भारतीय संघाने त्यांच्याकडून ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला. मात्र, यानंतर नक्वी हे आशिया कपची ट्रॉफी आणि भारतीय संघाचे मेडल्स त्यांच्यासोबतच घेऊन गेले. त्यामुळे भारतीय संघाला विजयानंतरही ट्रॉफी मिळालीच नाही. भारतीय संघाने ट्रॉफीशिवायच जल्लोष केला..दरम्यान, सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवला प्रश्न विचारण्यात आला होता की बीसीसीआयने ACC ला ईमेल केला होता का की जर भारतीय संघ जिंकला, तर नक्वींच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारणार नाही. यावर सूर्यकुमार यादवने स्पष्ट उत्तर दिले की 'मला कोणत्याही ईमेलबद्दल माहित नाही. आम्ही (भारतीय संघाने) ट्रॉफी न स्वीकारण्याचा निर्णय मैदानात असताना घेतला होता. आम्हाला कोणत्याही प्रकारच्या अशा सुचना देण्यात आलेल्या नव्हत्या. आम्ही ट्रॉफीसाठी बराचवेळ मैदानात वाट पाहिली. कारण आम्ही ती ट्रॉफी जिंकली होती.'याशिवाय ट्रॉफी मिळण्याबाबत सूर्यकुमारने नाराजी व्यक्त करत कारकिर्दीत असं कधीही पाहिलं नव्हतं. भारतीय संघ ट्रॉफीचा हकदार होता. तसेच त्याने म्हटले की संघातील खेळाडू हीच सर्वात मोठी ट्रॉफी आहे..भारताचा अंतिम सामन्यात विजयअंतिम सामन्यात पाकिस्तानकडून साहिबजादा फरहानने ३८ चेंडूत ५७ धावांची खेळी केली होती. तसेच फखर जमाने ४६ धावा केल्या होत्या. सैम आयुबने १४ धावा केल्या होत्या. यातिघांव्यतिरिक्त कोणत्याच पाकिस्तानी फलंदाजाने १० धावांचा आकडा पार केला नाही. त्यामुळे पाकिस्तानचा डाव १९.१ षटकात १४६ धावांवर संपला होता. भारताकडून कुलदीप यादवने ४ विकेट्स घेतल्या होत्या, तर वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल आणि जसप्रीत बुमराह यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या होत्या..IND vs PAK: छक्केनेही कप जिताया! पाकिस्तानच्या नांगी ठेचणारा तिलक वर्माचा सिक्स अन् गौतम गंभीरची नादखुळी रिऍक्शन; Video.त्यानंतर १४७ धावांचा पाठलाग करताना भारताने सुरुवातीच्या तीन विकेट्स २० धावांवरच गमावल्यानंतर संजू सॅमसन आणि तिलक वर्मा यांनी अर्धशतकी भागीदारी करत डाव सावरला. संजू २४ धावांवर बाद झाल्यावर शिवम दुबेसोबत तिलकने अर्धशतकी भागीदारी केली. शिवमने ३३ धावा केल्या. अखेरच्या षटकात १० धावांची गरज असताना तिलकने एक षटकार मारत विजय सोपा केला. रिंकु सिंगने विजयी चौकार मारला. त्यामुळे भारताने १९.४ षटकात ५ बाद १५० धावा करत विजय मिळवला. तिलक वर्माने ५३ चेंडूत ३ चौकार आणि ४ षटकारांसह ६९ धावांची नाबाद खेळी केली. पाकिस्तानकडून गोलंदाजी करताना फहिम अश्रफने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.