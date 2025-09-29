Cricket

Asia Cup 2025: मोहसिन नक्वींकडून ट्रॉफी न स्वीकारण्यास BCCI ने सांगितलं होतं? सूर्यकुमारने दिलं स्पष्ट उत्तर

Suryakumar Yadav on Reject Asia Cup 2025 Trophy: भारताने आशिया कप २०२५ जिंकला, परंतु ट्रॉफी मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते स्वीकारण्यास नकार दिला. हा निर्णय कोणाचा होता, याबाबत सूर्यकुमार यादवने खुलासा केला आहे.
Suryakumar Yadav | Team India | Asia Cup 2025 Final

Suryakumar Yadav | Team India | Asia Cup 2025 Final

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला पराभूत करून विजेतेपद मिळवले.

  • परंतु ट्रॉफी मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते स्वीकारण्यास भारतीय संघाने नकार दिला.

  • ट्रॉफी नक्वी यांच्या हस्ते न स्वीकारण्याचा निर्णाय कोणाचा होता, याबाबत सूर्यकुमारने खुलासा केला आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
BCCI
Cricket News in Marathi
Team India
Surya kumar Yadav
cricket news today
PCB Chairman
India vs Pakistan
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com