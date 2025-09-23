Suryakumar Yadav: पाककडे आव्हान देण्याची क्षमताच नाही, सूर्या, यापुढे क्रिकेट द्वंद्व असे म्हणू नका, भारतीय कर्णधाराने दाखवला आरसा

दुबई : यापुढे भारत-पाक क्रिकेट द्वंद्व असे म्हणू नका, ताकद आणि क्षमता समान असते तेव्हा द्वंद्व म्हटले जाते. आता हे त्यांच्यात शिल्लक आहे का. जेव्हा साधारणतः १५ सामने होतात तेव्हा ८-७ असा स्कोअर असतो तेव्हा तुल्यबळ लढत असे म्हटले जाते, पण आम्ही त्यांच्यावर १३-१ किंवा १३-२ असे वर्चस्व मिळवले आहे, अशा शब्दात भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तान संघाची लक्तरे काढली..आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेत रविवारी झालेल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा पुन्हा एकदा एकतर्फी पराभव केला. सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत पाक पत्रकाराने सूर्यकुमारला पाकिस्तानने कशी झुंज दिली, असा प्रश्न विचारताच सूर्यकुमार यादवने हसत हसत पाकिस्तानला आरसा दाखवला..Sachin Tendulkar: महिलांसाठी ड्रेसिंग रूम तयार करा : सचिन तेंडुलकर.सलग दुसऱ्या सामन्यात पाकिस्तान संघाला जोरदार पराभवाचा झटका भारतीय संघाने दिला. सामन्यात अनावश्यक ठिणग्या पाडायचा पाकिस्तानी खेळाडूंनी केलेल्या प्रयत्नांचे हसे झाले. भारतीय खेळाडूंनी पद्धतशीरपणे बॅट-बॉलने त्याला उत्तर दिले. त्यानंतर पत्रकार परिषदेतही सूर्यकुमारने पाकला आरसा दाखवला..रविवारच्या लढतीत पाकिस्तानी संघ आक्रमणाचा पक्का विचार घेऊन मैदानात उतरला होता. त्यांना कसेही करून पहिल्या सामन्यातील अपमानाचा बदला घ्यायचा होता. अडचण एकच होती की क्रिकेट युद्ध रंगवायला त्यांच्याकडे यंत्रसामग्री अत्यंत अपुरी होती. शून्यावर जीवदान लाभलेल्या साहिबजादा फरहानने अर्धशतक केल्यावर बॅटचा वापर स्टेनगनसारखा करून केलेली कृती लज्जास्पद होती..१७१ धावा उभारल्यावर पाकिस्तानला वाटले की आपण भारतीय संघाला रोखू शकतो, पण तसेही झाले नाही. बालपणीचे दोस्त अभिषेक शर्मा-शुभमन गिलने शतकी भागीदारी रचून आव्हान सहजी पेलल्यावर पाकिस्तानी गोलंदाजांचा तीळपापड व्हायला लागला. पहिले शाहीनशाह आफ्रिदीने उगाच बोलाचाली केली. नंतर हारीस राऊफने मर्यादा ओलांडताना दोघा सलामीविरांशी उगाच बोलाचाली चालू केली..रविवारच्या सामन्यात बऱ्याच गोष्टी चांगल्या झाल्या. दोन लक्षणीय चुका या क्षेत्ररक्षण आणि बुमराच्या गोलंदाजीत स्वैरपणा दिसला त्या होत्या. क्रिकेटच्या खेळात चुका होतात. झेल सुटतात. मी इतके सांगेन की क्षेत्ररक्षणाचे प्रशिक्षक दिलीप यांनी लगेच सगळ्यांना संदेश पाठवून सराव करायला लागेल सांगितले आहे. आम्ही झाल्या चुका कशा सुधारता येतील यासाठी मैदानावर सराव करून प्रयत्न करू. बुमराच्या गोलंदाजीची मला काही चिंता वाटत नाही. कधी कधी योजना डोक्यात असते ती एखाद्या सामन्यात राबवणे जमत नाही इतकेच, सूर्यकुमार यादव सामन्यानंतर बोलताना म्हणाला..या स्पर्धेत सुरुवात आणि शेवटची षटके मोलाची आहेत यात शंका नाही, पण मला वाटते सात ते १५ षटकांत जो संघ सामन्यावरचे नियंत्रण पकडून ठेवेल त्याला वर्चस्व गाजवायची जास्त संधी आहे. शिवम दुबेने टाकलेली पहिली तीन षटके सामन्याला कलाटणी देणारी ठरली, असे मला वाटते, सूर्यकुमारने दुबेचे कौतुक करताना सांगितले..पाकिस्तानला पराभूत करताना सर्वात नजरेत भरली ती अभिषेक शर्मा-गिलने केलेली फलंदाजी. आम्ही दोघे वयाच्या १२ व्या वर्षापासून एकत्र खेळत आलो आहोत, एकत्र स्वप्न बघत आलो आहोत. भारतासाठी खेळताना मोठ्या सामन्यात आम्ही चांगली कामगिरी करून संघाला विजयाचा रस्ता दाखवू, असे स्वप्न आम्ही बघितले होते. मैत्रीमुळे आमच्यात सामंजस्य वेगळेच आहे. कधीकधी नुसते डोळ्यात बघून आम्हाला समजते की काय विचार चालू आहे डोक्यात. सामन्यादरम्यान आम्हाला त्रास द्यायला लक्ष विचलित करायला त्यांनी अनावश्यक बकबक केली, असे अभिषेकने सामन्यानंतर सांगितले..अभिषेकनेही सुनावलेआम्ही कोणताही शब्द न बोलता काम करत होतो, मग त्यांनी उचकवायचा केलेला प्रयत्न मला अजिबात पटला नाही. आमचे लक्ष विचलित करायचा त्यांचा प्रयत्न होता, अभिषेक शर्मा सामन्यानंतर बोलताना म्हणाला. तुम्ही फक्त बोलता...आम्ही कृती करतो, अभिषेकने हारीस राऊफला मैदानावरच तिथल्या तिथे कमीतकमी शब्दांत ठणकावले..Suryakumar Yadav : खिलाडूवृत्तीपेक्षा भावना महत्त्वाच्या; हस्तांदोलन टाळण्यावरून सूर्यकुमारचे स्पष्ट मत, नेमकं काय म्हणाला? .क्रियेविण वाचाळता व्यर्थपाकिस्तान संघ केवळ आणि केवळ वल्गना करण्यात, बढाया मारण्यात धन्यता मानतो आहे. प्रशिक्षक माईक हॅसन यांनी मोहम्मद नवाज जगातील सर्वोत्तम फिरकी गोलंदाज असल्याची वाच्यता केली होती. नवाजला कप्तान सलमान आघाने रविवारच्या सामन्यात एकही षटक टाकायला बोलावले नाही. म्हणजेच सलग दोन पराभवानंतर तरी क्रियेविण वाचाळता व्यर्थ आहे. हे पाक क्रिकेटला उमगले असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.