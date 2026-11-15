Suryakumar Yadav : मैदानावर धुरळा, अन् मग सूर्यकुमारची सामन्यानंतर सरफराज खानसोबत मटण पार्टी! Viral Video

Suryakumar Yadav mutton feast: सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२६ स्पर्धेत मुंबईने पहिल्याच दिवशी हैदराबादविरुद्ध ७ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला. या विजयात कर्णधार सूर्यकुमार यादवने वादळी खेळ करत मोलाचा वाटा उचलला. या विजयानंतर मात्र त्याने संघसहकाऱ्यांसोबत मटणावर ताव मारला. त्याचा व्हिडिओही व्हायरल झाला आहे. .Suryakumar Yadav : वर्ल्ड कप जिंकूनही संघातून वगळले गेले... सूर्यकुमार यादवने पहिल्यांदा मन मोकळे केले; म्हणाला, तु्म्ही स्वतःशी प्रामाणिक नसाल....या स्पर्धेच्या निमित्ताने मुंबईचा संघ सध्या कोलकातामध्ये आहे. तिथेच सामन्यानंतर संघसहकारी सर्फराज खानसोबत जमिनीवर बसून तो देशी पद्धतीने बसून जेवताना दिसत आहे. तो ज्या ठिकाणी बसला आहे, ते एका किचनसारखं दिसत असून तिथे तो आणि सर्फराज ताज्या पोळ्या व मटण रस्स्याचा आनंद घेताना दिसतोय. यावेळी त्यांनी मुंबईची जर्सी घातलेलीही दिसत आहे..जो व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, त्यात सूर्यकुमार हे जेवण माणिक नावाच्या व्यक्तीने आयोजित केल्याचेही सांगत आहे. त्याने तिथे ताज्या पोळ्या बनवत असतानाही टीपले आहे. सर्फराज या व्हिडिओत असंही म्हणत आहे की जेवण खूपच छान असल्याने काही बोलायची इच्छाही होत नाही, त्याला फक्त खायचं आहे. हा व्हिडिओ माणिक नावाच्या इंस्टाग्राम युझरने शेअर केला असून कॅप्शनमध्ये जॉय तारा केटरर्सकडून हे जेवण बनवलं जात असल्याचा खुसाला केला आहे. दरम्यान, या व्हायरल व्हिडिओवर अनेक कमेंट्स आणि लाईक्स येत आहेत..सूर्यकुमारची वादळी खेळीदरम्यान, शनिवारी हैदराबादने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात १७२ धावा केल्या होत्या. त्यांच्याकडून अभिरथ रेड्डीने सर्वाधिक ३५ धावांची खेळी केली.बाकीच्यांनी छोटेखानी योगदान दिले होते. मुंबईकडून मॅक्सवेल स्वामीनाथनने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या..Syed Mushtaq Ali Trophy : ११ चेंडूंत ५४ धावा! सूर्यकुमार यादवचं वादळी पुनरागमन; मुशीर खानचेही अर्धशतक.....त्यानंतर १७३ धावांचे लक्ष्य मुंबईने फक्त १३.१ षटकातच ३ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. मुंबईकडून सूर्यकुमार यादवने १५ चेंडूत अर्धशतक केले, तर २१ चेंडूत ६ चौकार आणि ५ षटकारांसह ६० धावांची नाबाद खेळी केली. सर्फराजचा धाकटा भाऊ मुशीर खानने २४ चेंडूत ५१ धावांची खेळी केली. तसेच शिवम दुबेने ५ चेंडूत नाबाद १३ धावा केल्या. त्याआधी सलामीवी अंगक्रिश रघुवंशीने १३ चेंडूत २७ आणि हार्दिक तामोरेने १६ चेंडूत २२ धावांची खेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.