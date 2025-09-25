भारतीय संघाने बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यात ४१ धावांनी विजय मिळवला.परंतु भारतीय संघाने फलंदाजी क्रमवारीत केलेले बदल चर्चेचा विषय ठरले. शिवम दुबेला तिसऱ्या क्रमांकावर पाठवण्याचे कारण सूर्यकुमार यादवने स्पष्ट केले. .भारतीय संघाने आशिया कप २०२५ स्पर्धेत बुधवारी बांगलादेशविरुद्ध झालेल्या सुपर फोर सामन्यात ४१ धावांनी विजय मिळवला. मात्र असं असलं तरी या सामन्यात भारतीय संघाने फलंदाजी क्रमवारीत केलेले बदल चर्चेचा विषय ठरला. याबद्दल बांगलादेशविरुद्धच्या विजयानंतर सूर्यकुमार यादवने स्पष्टीकरण दिले..Asia Cup 2025: भारतीय संघाची फायनलमध्ये एन्ट्री! बांगलादेशला सुपर फोरमध्ये दिली मात; अभिषेक - कुलदीप पुन्हा हिरो.सूर्यकुमारने सांगितले की सुपर फोरमध्ये प्रथम फलंदाजीनंतर कशी कामगिरी होते, याचा अंदाज घ्यायचा होता. भारताने आशिया कप २०२५ मध्ये पाचपैकी तीन सामन्यात धावांचा पाठलाग केला आहे, तर ओमान आणि बांगलादेशविरुद्ध प्रथम फलंदाजी केली आहे. तथापि, बुधवारी झालेल्या सामन्यात बांगलादेशने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीला आमंत्रित केले होते. भारतीय संघाकडून अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी सलामीला ७७ धावांची भागीदारी केली होती..पण गिल २९ धावांवर बाद झाल्यानंतर अचानक तिसऱ्या क्रमांकावर शिवम दुबेला बढती देण्यात आली. दुबे साधारण मधल्या किंवा तळातल्या फळीत फलंदाजी करतो. पण या सामन्यात तो तिसऱ्या क्रमांकावर आला. मात्र तो २ धावाच करू शकला. त्यानंतरही अभिषेकने ७५ धावांची खेळी केली. परंतु, नंतर भारतीय संघाची फलंदाजी कोलमडली. संजू सॅमसनला तर फलंदाजीची संधी मिळालीच नाही. भारताचा डाव २० षटकात ६ बाद १६८ धावांवर संपला. चांगल्या सुरुवातीनंतरही भारताची फलंदाजी कोलमडल्याने फलंदाजी क्रमवारीत केलेल्या बदलांबाबत टीका झाली..पण, सामन्यानंतर सूर्यकुमारने सांगितले की 'आम्ही या स्पर्धेत पहिल्यांदा फलंदाजी फारशी केलेली नाही. मला वाटतं आम्ही ओमानविरुद्ध पहिल्यांदा फलंदाजी केली होती, पण आम्हाला सुपर फोरमध्ये प्रथम फलंदाजी करायची होती आणि काय होतंय, हे पाहायचं होतं.''त्यांची गोलंदाजी फळी पाहिली, तर त्यांच्याकडे डावखुरे फिरकीपटू आहेत. मला वाटलं की दुबे त्या परिस्थितीत ७ ते १५ षटकांदरम्यान योग्य होता. पण तो प्रयोग यशस्वी झाला नाही. जर खेळपट्टी वेगवान असती, तर त्यावर १८०-१८५ धाव झाल्या असत्या. पण आमच्याकडे जशी गोलंदाजी फळी आहे, ते पाहता, १२ - १४ षटके आम्ही चांगली गोलंदाजी केली, तर आम्ही बऱ्याचदा विजय मिळवतो.'.IND vs PAK, Asia Cup: भारतच ठरला 'बॉस', पाकिस्तानच्या ठेचल्या नांग्या; कर्णधार सूर्यकुमारचं वाढदिवशी भारतीयांना स्पेशल गिफ्ट.भारताने १६८ धावांचा यशस्वीपणे बचावही केला. भारतीय गोलंदाजांनी १९.३ षटकातच बांगलादेशला सर्वबाद १२७ धावांवरच रोखले. बांगलादेशकडून सैफ हसनने ६९ धावांची खेळी केली, तर परवेझ हुसैन इमॉनने २१ धावांची खेळी केली. याशिवाय कोणी खास काही केले नाही. भारताकडून कुलदीप यादवने ३ विकेट्स घेतल्या. जसप्रीत बुमराह आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. अक्षर पटेल आणि तिलक वर्मा यांनीही प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.