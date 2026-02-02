T20 World Cup: पाकिस्तानचा बहिष्कार तरी टीम इंडिया श्रीलंकेत जाणार; जाणून घ्या त्यामागचं गणित

Team India to Reach Colombo for Pakistan Match: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्ष गेल्या अनेक वर्षांपासून असून त्याचा परिणाम वेगवेगळ्या क्षेत्रांवरही झालेला दिसत आहे, यात क्रिकेटचाही समावेश आहे. आता भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मधील सामना होण्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आशिया कप २०२५ स्पर्धेनंतर या दोन संघात होणाऱ्या सामन्याला वेगळेच वळण मिळाले आहे. या स्पर्धेत तीनवेळा भारत आणि पाकिस्तान (India vs Pakistan) आमने-सामने आले होते. त्यावेळी पहलगाम हल्ल्याचा निषेध म्हणून भारतीय संघाने पाकिस्तान संघासोबत हस्तांदोलन करणे टाळले होते. याशिवाय दोन्ही संघातील खेळाडूंमध्ये कोणत्याच प्रकारचे संभाषणही झाले नव्हते. .T20 World Cup वादात शाहिद आफ्रिदीची एन्ट्री! पाकिस्तान संरकारच्या सपोर्टमध्ये उतरला, ICC ला दिले आव्हान....त्यानंतर अंतिम सामन्यानंतर भारतीय संघाने (Team India) विजेतेपदाची ट्रॉफी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे आणि आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी घेण्यासही नकार दिला होता. त्यामुळे नक्वी यांनी ट्रॉफी भारताला दिलीच नव्हती त्यामुळे बरीच चर्चा झाली होती. आता परिस्थिती आणखी बिघडल्याचे दिसत आहे. पाकिस्तानने भारताविरुद्ध टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सामनाच न खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे.टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा भारत आणि श्रीलंका या देशात होणार आहे. पाकिस्तानचे सर्व सामने श्रीलंकेत होणार आहेत. त्यामुळे पाकिस्तान सरकारने संघाला श्रीलंकेत जाण्याची परवानगी दिली आहे, मात्र भारताविरूद्धचा सामना न खेळण्यास सांगितले आहे. .भारत आणि पाकिस्तान साखळी फेरीत एकाच गटात असून १५ फेब्रुवारी रोजी या दोन संघात कोलंबोमध्ये सामना होणार आहे. मात्र या सामन्यावर बहिष्कार टाकून दोन गुण गमावण्यास पाकिस्तान तयार असल्याचे समजत आहे. अद्याप त्यांनी याबाबत आयसीसीला मात्र अधिकृतपणे कळवलेलं नाही.बीसीसीआय करणार दुर्लक्षतथापि, पाकिस्तानने जरी सामना न खेळण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी बीसीसीआय त्याकडे दुर्लक्ष करणार असल्याचे समजत आहे. भारतीय संघ नेहमीप्रमाणे सामन्याची तयारी करतील आणि श्रीलंकेलाही सामन्यासाठी जातील. .एएनआयच्या वृत्तानुसार भारतीय संघ आयसीसीचे सर्व नियम पाळणार असून पत्रकार परिषदेसाठीही भारतीय संघाचे सदस्य उपस्थित असतील. तसेच नेहमीप्रमाणे सरावही करणार आहेत. याशिवाय अशीही शक्यता आहे की नाणेफेकीसाठी सूर्यकुमार यादव तयार राहू शकतो. म्हणजेच जोपर्यंत सामनाधिकारी सामना रद्द करण्याचे घोषित करणार नाहीत, तोपर्यंत भारतीय संघाकडून या सामन्याची सर्व तयारी केली जाईल.बीसीसीआयच्या एका सुत्राने सांगितले आहे की 'भारतीय संघ श्रीलंकेला जाणार आहे आणि आयसीसीचे नियम पाळेल. ते वेळापत्रकाप्रमाणे सराव करती, पत्रकार परिषदेसाठीही उपस्थित राहतील. याशिवाय वेळेनुसार स्टेडियममध्येही उपस्थित राहतील आणि सामनाधिकारी सामना रद्द करण्यासाठी प्रतिक्षा करतील.'.आयसीसीने दिलीये वॉर्निंगदरम्यान, पाकिस्तानने भारताविरूद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर आयसीसीने त्यांना इशारा दिला आहे. आयसीसीने निराशा व्यक्त केली असून याचे परिणाम पाकिस्तानमधील क्रिकेटवर होतील, असा इशाराही दिला आहे. तसेच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने पुन्हा त्यांच्या निर्णयाचा विचार करावा असेही आयसीसीने सुचवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.