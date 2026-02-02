T20 World Cup वादात शाहिद आफ्रिदीची एन्ट्री! पाकिस्तान संरकारच्या सपोर्टमध्ये उतरला, ICC ला दिले आव्हान...

Shahid Afridi reaction on IND vs PAK T20 World Cup clash: पाकिस्तान सरकारने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारताविरुद्धच्या लढतीत पाकिस्तान खेळणार नसल्याचे काल जाहीर केले. पाकिस्तानच्या या निर्णयावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत असताना माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीने या वादात एन्ट्री मारली आहे. क्रिकेटला राजकारणापेक्षा वर मानतो, परंतु तरीही तो पाकिस्तान सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करतो, असे त्याने एक्स पोस्टवर लिहिले..पाकिस्तान सरकारने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तान संघाच्या श्रीलंकेच्या प्रवासाला मान्यता दिली, परंतु भारताविरुद्ध गट सामना न खेळण्याचा निर्णय घेतला. शाहिद आफ्रिदीने लिहिले की, राजकाराणामुळे बंद झालेले दरवाजे क्रिकेट उघडू शकते, यावर माझा नेहमीच विश्वास आहे. पण, ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकिस्तान भारतासोबत खेळणार नाही हे दुर्दैवी आहे, पण मी माझ्या सरकारच्या निर्णयाच्या पाठीशी उभा आहे..Premium|Pakistan Boycott Explain : बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना...! पाकिस्तानने ओढावून घेतलंय संकट.आफ्रिदीने आपल्या पोस्टमधून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेवर (ICC) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्याने म्हटले की, ही वेळ केवळ विधाने न करता निर्णय घेऊन नेतृत्व दाखवण्याची आहे. आफ्रिदीने लिहिले आहे की, आयसीसीने या प्रकरणी निष्पक्ष निर्णय घेऊन जगाला हे सिद्ध करून दाखवावे की, ते सर्व सदस्यांसाठी निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि समान आहे..सुनील गावस्करांची टीका...जगभरातून प्रतिक्रिया येऊ लागल्यानंतर त्यांचा निर्णय बदलू शकतो. त्यांच्याबाबतचा हा काही नवीन मुद्दा नाही. पाकिस्तानी क्रिकेटपटू निवृत्ती घेऊन यू टर्न मारतात, हे सर्वांना माहित्येय आणि चाहत्यांच्या आग्रहाखातर निवृत्ती मागे घेत असल्याचा दावाही ते करतात. त्यामुळे १५ फेब्रुवारीपर्यंत पीसीबीने त्यांचा निर्णय बदलल्यास आश्चर्य वाटायला नको, अशी टीका महान फलंदाज गावस्कर यांनी केली..T20 World Cup : आयुष बडोनी कॅप्टन; तिलक वर्मा, रियान पराग संघात, भारताचा संघ आज अमेरिकेविरुद्ध खेळणार; Live कुठे पाहणार?.पाकिस्तानचा कर्णधार म्हणतो...पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा म्हणाला, आम्ही वर्ल्ड कप खेळायला जाणार आहोत. पण, भारताविरुद्ध न खेळण्याचा निर्णय आमचा नाही, आम्ही काहीच करू शकत नाही. आमचं सरकार, आमचे अध्यक्ष जे बोलतील तेच आम्हाला करायचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.