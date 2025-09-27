टीम इंडियाने पाकिस्तानची पुन्हा जिरवली! Asia Cup Final च्या पूर्वसंध्येला केले अपमानित; वाचा काय घडले

आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा एकदा आमने-सामने येणार आहेत. दुबईत होणाऱ्या या सामन्याला वादाची किनार आहे. भारतीय संघाने फोटोशूटसाठी नकार दिला आहे..आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तान आमने-सामने येणार आहेत. दुबईच्या मैदानात रविवारी (२८ सप्टेंबर) हा थरार रंगणार आहेत. या सामन्याला वादाची किनारही आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पहिल्यांदाच या स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान आमने-सामने होते. आधीच दोन देशातील संबंध बिघडलेले असताना या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या या स्पर्धेला विरोधही झाला होता. यानंतर आशिया कप २०२५ स्पर्धेत आत्तापर्यंत झालेल्या दोन्ही सामन्यातही वाद झाल्याचे पाहायला मिळाले होते. आता अंतिम सामन्यापूर्वीही भारतीय संघाने पाकिस्तानला आणखी एक धक्का दिला आहे..IND vs PAK : BCCI घासून नाही, तर पाकिस्तानला ठासून मारणार! हॅरिस रौफ, साहिबदाजा फरहानचा माज उतरवणार; समोर आली मोठी अपडेट्स.खरंतर क्रिकेटमध्ये कोणत्याही स्पर्धेत अंतिम सामन्याआधी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांचे नेहमी ट्रॉफीसोबत फोटोशूट होते, ही प्रथा गेल्या अनेक वर्षांपासून आहे. मात्र आता आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यापूर्वी मात्र असं फोटोशूट होणार नसल्याचे समजत आहे. अनेक मिडिया रिपोर्ट्सनुसार आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यापूर्वी कर्णधारांचे फोटोशूट होणार नाही. सूर्यकुमार यादव कर्णधार असलेल्या भारतीय संघाने या फोटोशूटसाठी कोणताही रस दाखवलेला नाही. त्यामुळे हे फोटोशूट होणार नाही..तथापि, भारताने पाकिस्तानी खेळाडूंशी कोणताही संबंध ठेवण्यास नकार देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा यांनी नाणेफेकीवेळी हस्तांदोलन केले नव्हते. तसेच भारतीय संघाने दोन्ही सामन्यांनंतर पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळले होते.याशिवाय भारतीय संघाने साखळी फेरीत पाकिस्तानविरुद्ध मिळवलेला विजय हा भारतीय सैन्यदल आणि पहलगाम हल्ल्यातील पीडितांच्या कुटुंबियांना समर्पित केला होता. तसेच सुपर फोरमध्ये जेव्हा भारत - पाकिस्तान आमने-सामने आले होते, तेव्हा पाकिस्तानच्या हॅरीस रौफ आणि साहिबजादा फरहान यांनी चिथावणीखोर वर्तनही केले होते. या घटनांमुळेही आता अंतिम सामना चर्चेत आहे..दरम्यान, आयसीसीने भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव, पाकिस्तानचे रौफ आणि फरहान यांच्यावर दंडात्मक कारवाईही केली आहे. सूर्यकुमारने पाकिस्तानविरुद्ध साखळी फेरीत मिळवलेल्या विजयानंतर केलेल्या विधांनांमध्ये राजकीय संबंध असल्याने त्याच्यावर ३० टक्के दंडाची कारवाई झाली. तसेच रौफ आणि फरहान यांच्यावर त्यांच्या वर्तनाबाबत कारवाई झाली आहे..IND vs PAK Final: 'भारताने आधी पराभूत केलं, तरी फायनलच निकालच...' पाकिस्तानच्या कोचला टीम इंडियाला थेट मेसेज?.यानंतर आता भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात होणाऱ्या अंतिम सामन्यातही हस्तांदोलन न होण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच आता आधीच्या सामन्यांतील घटनांचे पडसाद अंतिम सामन्यातही उमटणार का, याकडेही अनेकांचे लक्ष असेल. भारताने यापूर्वी पाकिस्तानला साखळी फेरीत ७ विकेट्सने आणि सुपर फोर फेरीत ६ विकेट्सने पराभूत केले होते. आता सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवून स्पर्धा जिंकण्याच्या हेतूने भारतीय संघ रविवारी मैदानात उतरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.