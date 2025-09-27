Cricket

टीम इंडियाने पाकिस्तानची पुन्हा जिरवली! Asia Cup Final च्या पूर्वसंध्येला केले अपमानित; वाचा काय घडले

No Photoshoot Between India and Pakistan Ahead of Asia Cup 2025 Final: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्याला वादाची किनार आहे. भारतीय संघाने आता आणखी एक धक्का दिला आहे.
  • आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा एकदा आमने-सामने येणार आहेत.

  • दुबईत होणाऱ्या या सामन्याला वादाची किनार आहे.

  • भारतीय संघाने फोटोशूटसाठी नकार दिला आहे.

