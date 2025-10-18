Cricket

Suryakumar Yadav: '... तर मला भारताच्या वनडे संघाचंही कर्णधारपद मिळालं असतं', सूर्यकुमार नेमकं काय म्हणाला? वाचा

Suryakumar Yadav on ODI Captaincy: सूर्यकुमार यादवने भारताच्या टी२० संघाचा कर्णधार आहे. पण त्याने म्हटले आहे की कदाचित त्याला वनडे कर्णधारपदही मिळू शकले असते. तो असं का म्हणाला जाणून घ्या.
Summary

  • भारतीय संघाने टी२० कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात आशिया कप जिंकला आहे.

  • पुढील वर्षीच्या टी२० वर्ल्ड कपसाठीही त्याच्यावर विश्वास ठेवला जात आहे.

  • पण त्याने आता असंही म्हटलंय की त्याला वनडे कर्णधारपद मिळू शकलं असतं.

Shubman Gill

