Suryakumar Yadav: '... तर मला भारताच्या वनडे संघाचंही कर्णधारपद मिळालं असतं', सूर्यकुमार नेमकं काय म्हणाला? वाचा

भारतीय संघाने टी२० कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात आशिया कप जिंकला आहे. पुढील वर्षीच्या टी२० वर्ल्ड कपसाठीही त्याच्यावर विश्वास ठेवला जात आहे. पण त्याने आता असंही म्हटलंय की त्याला वनडे कर्णधारपद मिळू शकलं असतं..भारतीय संघाने टी२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव याच्या नेतृत्वात नुकताच आशिया कप जिंकला आहे. सूर्यकुमार पुढच्या वर्षी होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतही भारताचे नेतृत्व करण्याची दाट शक्यता आहे. त्याच्यासोबत शुभमन गिल उपकर्णधार असेल. दरम्यान, सध्या भारताच्या संघात नेतृत्वबदल घडत आहेत. याचदरम्यान, शुभमन गिलकडे वनडे आणि कसोटी संघांचे नेतृत्व देण्यात आले आहे. आत गिल पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात भारताच्या वनडे संघाचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे. आता सूर्यकुमारने असं म्हटलं आहे की त्याला देखील वनडे कर्णधारपद मिळू शकलं असतं..Asia Cup 2025: 'असं कधीच पाहिलं नाही, आम्हीच जिंकलेली ट्रॉफी आम्हाला दिली नाही...' Suryakumar Yadav अखेर स्पष्टच बोलला.नुकत्याच एका पॉडकास्टमध्ये सूर्यकुमार यादवने म्हटले आहे की 'आता मी विचार करतो की मी जर वनडेमध्येही चांगली कामगिरी केली असती, तर जसं आत्ता टी२० कर्णधारपद सांभाळत आहे, तसं वनडेतील कर्णधारपदही मिळालं असतं. मी हे आत्ता विचार करत आहे, आधी हा विचार नव्हता केला. कारण वनडेत ३० षटके जास्त असतात, पण चेंडूचा रंग सारखाच आहे आणि जर्सीही जवळपास सारखीच असते. मी अजूनही वनडे खेळण्यासाठी प्रयत्न करत राहिल. माझं १०० टक्के योगदान देईल. वनडे खेळण्याचं नेहमीच माझं स्वप्न होतं.'.सूर्यकुमार पुढे म्हणाला, 'घरी पण जेव्हा असतो, तेव्हा हीच चर्चा करतो. पत्नी सोबतही मी हे बोलतो की जर वनडे क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी केली असती, तर काहीपण झाले असते. जेव्हा रोहित भाई वनडे कर्णधारपद सोडेल, तेव्हा नेतृत्व कोण करणार? जर तुम्ही चांगली कामगिरी केली, तर तुम्ही त्यासाठी चांगले उमेदवार ठरता. पण वनडे क्रिकेटमधील संधी अजूनही गेलेली नाही.'.दरम्यान, सूर्यकुमारने टी२०मध्ये आत्तापर्यंत दमदार कामगिरी केली आहे, पण त्या तुलनेत त्याची वनडेत फारशी चांगली कामगिरी झालेली नाही. त्यामुळे तो भारताच्या वनडे संघाचाही सध्या भाग नाही. आगामी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे संघातही तो नाही..Suryakumar Yadav : सुर्यकुमार यादव संघाबाहेर, सर्फराज खानची एन्ट्री! संघात झाला बदल, कॅप्टनपदी.....सूर्यकुमार यादवने वनडेत ३७ सामन्यांमध्ये ४ अर्धशतकांसह २५.७६ च्या सरासरीने ७७३ धावा केल्या. तसेच त्याने आंतरराष्ट्रीय टी२० मध्ये ९० सामने खेळले असून ४ शतके आणि २१ अर्धशतकांसहब २६७० धावा केल्या आहेत..