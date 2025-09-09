Asia Cup 2025: 'कोन बोला? मैने तो नही सुना...', सूर्यकुमार यादवचे पाकिस्तानी कर्णधारासमोर मजेशीर उत्तर

आशिया कप २०२५ स्पर्धेपूर्वी मंगळवारी सर्व ८ कर्णधारांची पत्रकार परिषद पार पडली.यावेळी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनेही विविध मुद्यांवर भाष्य केले.भारतीय संघ विजयाचा प्रबळ दावेदार असल्याच्या चर्चांवरही त्याने भाष्य केले..आशिया कप २०२५ स्पर्धेला संयुक्त अरब अमिराती येथे मंगळवारपासून (९ सप्टेंबर) सुरुवात होत आहे. भारताचा पहिला सामना युएईविरुद्ध दुबईमध्ये बुधवारी (१० सप्टेंबर) होणार आहे. दरम्यान, आशिया कप स्पर्धेला सुरुवात होण्यापूर्वी मंगळवारी सकाळी कर्णधारांची पत्रकार परिषद पार पडली. या स्पर्धेत सहभागी झालेले सर्व ८ संघांचे कर्णधार पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित होते. यावेळी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने विविध मुद्यांवर भाष्य केले आहे..Asia Cup 2025 : भविष्याकडे लक्ष देत मोर्चेबांधणी; आशिया करंडक क्रिकेट स्पर्धेद्वारे भारतीय क्रिकेट संघाची तयारी.भारतीय संघ जवळपास ७ महिन्यांनी टी२० क्रिकेट आशिया कपमध्ये खेळताना दिसणार आहे. सूर्यकुमार म्हणाला, 'आम्ही खूप दिवसांनी टी२० क्रिकेट खेळणार आहोत. मी असं म्हणणार नाही की आम्ही अव्वल क्रमांकाचा संघ आहोत, पण आमची तयारी चांगली झाली आहे.'यासोबतच युएईविरुद्ध होणाऱ्या पहिल्या सामन्याबद्दल तो म्हणाला, 'युएईने आत्तापर्यंत चांगले क्रिकेट खेळले आहे. त्यांनी जे गेल्या काही स्पर्धा खेळल्या, त्यात विजयाच्या ते खूप जवळही आले होते. पण ते फक्त विजयापर्यंत पोहचले नाहीत. मला आशा आहे की ते आशिया कपमध्ये चांगले खेळतील. त्यांच्याविरुद्ध खेळण्यास आम्ही उत्सुक आहोत.'.याशिवाय मैदानात आक्रमकता महत्त्वाची असते, त्याशिवाय मैदानात उतरू शकत नाही, असही सूर्यकुमार म्हणाला. याशिवाय त्याने असंही म्हटलं की जरी ७-८ महिन्यांपूर्वी भारताने टी२० सामना खेळला असला, तरी खेळाडूंनी त्यानंतर आयपीएल खेळले आहे..गतविजेता भारतीय संघाला यंदाही आशिया कप विजयाचा प्रबळ दावेदार म्हटले जात आहे. यावर सूर्यकुमार हसून म्हणाला, 'कोन बोला? मैने तो नही सुना...(कोण म्हणालं? मी तर नाही ऐकलं.) पण ठिके. जर तुमची तयारी चांगली झाली असेल, तर तुम्ही विश्वासाने मैदानात उतरता. हो आम्ही खूप दिवसांनी खेळणार आहोत, पण आम्ही इथे ३-४ दिवसांपासून आहोत आणि संघ म्हणून आमचा हा वेळ चांगला गेला आहे. या स्पर्धेसाठी आम्ही उत्सुक आहोत.'.Asia Cup 2025: संजू सॅमसनसोबत तिसऱ्या दिवशी नेट प्रॅक्टिसमध्ये काय घडलं? IND vs UAE सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये मिळणार संधी.दरम्यान, पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघा मात्र म्हणाला, 'टी२० क्रिकेटमध्ये कोणीही प्रबळ दावेदार नसते. तुम्हाला त्या दिवशी चांगले खेळावे लागते. काही षटके तुमचा खेळ बदलू शकतात.'दरम्यान, आशिया कप २०२५ स्पर्धेत सूर्यकुमार भारताचा कर्णधार असून त्याच्यासोबत शुभमन गिल उपकर्णधार असेल. भारताला युएईनंतर साखळी फेरीत १४ सप्टेंबरला पाकिस्तानविरुद्ध आणि १९ सप्टेंबरला ओमानविरुद्ध सामना खेळायचा आहे..FAQsप्रश्न १: आशिया कप २०२५ कुठे खेळवला जात आहे?उत्तर: आशिया कप २०२५ स्पर्धा संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये खेळवली जात आहे.(Where is Asia Cup 2025 being played?)प्रश्न २: भारताचा पहिला सामना कोणाविरुद्ध आहे?उत्तर: भारताचा पहिला सामना १० सप्टेंबरला युएईविरुद्ध दुबईत होणार आहे.(Who is India playing their first match against?)प्रश्न ३: भारताचा कर्णधार आणि उपकर्णधार कोण आहेत?उत्तर: सूर्यकुमार यादव कर्णधार असून शुभमन गिल उपकर्णधार आहे.(Who are India’s captain and vice-captain?)प्रश्न ४: भारताचे पुढील सामने कोणते आहेत?उत्तर: भारत पाकिस्तानविरुद्ध १४ सप्टेंबरला आणि ओमानविरुद्ध १९ सप्टेंबरला खेळणार आहे.(What are India’s next matches? – vs Pakistan on 14th Sept, vs Oman on 19th Sept.)प्रश्न ५: सूर्यकुमारने युएईबद्दल काय म्हटलं?उत्तर: त्याने युएईने चांगलं क्रिकेट खेळलं असल्याचं कौतुक केलं.(What did Suryakumar say about UAE? – He praised their good cricket performances.)प्रश्न ६: पाकिस्तान कर्णधार सलमान आघाने काय म्हटलं?उत्तर: त्याने सांगितलं की टी२० क्रिकेटमध्ये कोणीही प्रबळ दावेदार नसतो.(What did Pakistan captain Salman Agha say? – In T20 cricket, no team is a clear favourite.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.