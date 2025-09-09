Cricket

Asia Cup 2025: 'कोन बोला? मैने तो नही सुना...', सूर्यकुमार यादवचे पाकिस्तानी कर्णधारासमोर मजेशीर उत्तर

Suryakumar Yadav on India’s Asia Cup Chances: आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या पत्रकार परिषदेत भारतीय संघाच्या तयारीबद्दल सूर्यकुमार यादवने आत्मविश्वास व्यक्त केला. याशिवाय भारतीय संघ विजयाचा प्रबळ दावेदार असल्याच्या चर्चांवरही त्याने प्रतिक्रिया दिली.
Suryakumar Yadav | Asia Cup

Pranali Kodre
  • आशिया कप २०२५ स्पर्धेपूर्वी मंगळवारी सर्व ८ कर्णधारांची पत्रकार परिषद पार पडली.

  • यावेळी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनेही विविध मुद्यांवर भाष्य केले.

  • भारतीय संघ विजयाचा प्रबळ दावेदार असल्याच्या चर्चांवरही त्याने भाष्य केले.

