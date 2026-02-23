Cricket

T20 WC, IND vs SA: 'पॉवरप्लेमध्ये सामना जिंकू शकत नाही, पण...', सूर्यकुमारने द. आफ्रिकेविरुद्धच्या पराभवाचे काय सांगितले कारण?

Suryakumar Yadav on India's Loss vs South Africa: टी२० वर्ल्ड कपमध्ये भारताचा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभव झाला. सूर्यकुमार यादवने पराभवाचे कारण सांगितले. तसेच त्याने बुमराह आणि अर्शदीपचे मात्र भरभरून कौतुक केले.
Suryakumar Yadav | T20 World Cup 2026 | India vs South Africa

Suryakumar Yadav | T20 World Cup 2026 | India vs South Africa

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Suryakumar Yadav Blames Batting Collapse for Loss to South Africa: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या सुपर-८ फेरीत भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेने मोठा धक्का दिला. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताला ७६ धावांनी पराभूत केले. हा भारताचा टी२० वर्ल्ड कपमधील सर्वात मोठा पराभव ठरला.

या पराभवानंतर आता भारतासमोरील (Team India) अडचणी वाढल्या असून यानंतरचा प्रत्येक सामना आता 'करो वा मरो' असा असणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या पराभवावर सामन्यानंतर भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) प्रतिक्रिया दिली आहे.

<div class="paragraphs"><p>Suryakumar Yadav | T20 World Cup 2026 | India vs South Africa</p></div>
T20 WC, IND vs SA: दक्षिण आफ्रिकेने रोखला भारताचा विजयी रथ! अहमदाबादमध्ये मोठा उलटफेर, सुपर-८ मध्ये चुरस वाढली
Loading content, please wait...
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Surya kumar Yadav
South Africa Cricket Team
cricket news today
T20 Matches
T20 Cricket World Cup
India vs South Africa

Related Stories

No stories found.