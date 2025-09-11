Cricket

Asia Cup 2025: UAE संघाला २७ चेंडूतच हरवल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादव म्हणाला, 'आता पाकिस्तानविरुद्ध...'

Suryakumar Yadav on India's Win against UAE: भारतीय संघाने आशिया कप २०२५ मध्ये UAE संघाला ९ विकेट्सने हरवले. सूर्यकुमार यादवने खेळाडूंच्या कामगिरीचे कौतुक केले.
Asia Cup 2025 | India vs UAE

Summary

  • आशिया कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाने UAE संघाला ९३ चेंडू राखून पराभूत केले.

  • कर्णधार सूर्यकुमार यादवने खेळाडूंच्या शानदार कामगिरीचे कौतुक केले.

  • पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यासाठी उत्सुकता व्यक्त केली.

