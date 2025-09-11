Asia Cup 2025: UAE संघाला २७ चेंडूतच हरवल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादव म्हणाला, 'आता पाकिस्तानविरुद्ध...'

आशिया कप २०२५ मध्ये भारतीय संघाने UAE संघाला ९३ चेंडू राखून पराभूत केले. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने खेळाडूंच्या शानदार कामगिरीचे कौतुक केले. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यासाठी उत्सुकता व्यक्त केली. .भारतीय संघाने आशिया कप २०२५ स्पर्धेत बुधवारी संयुक्त अरब अमिराती (UAE) संघाविरुद्ध ९ विकेट्सने विजय मिळवत आपल्या मोहिमेची दणक्यात सुरुवात केली आहे. भारताने युएईने दिलेले लक्ष्य अवघ्या २७ चेंडूत पूर्ण करताना ९३ चेंडू राखून विजय मिळवला, त्यामुळे हा भारताचा सर्वाधिक चेंडू राखून मिळवलेला टी२० विजय ठरला आहे. या विजयानंतर भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने प्रतिक्रिया दिली आहे..Asia Cup 2025: सूर्यकुमारने UAE चा फलंदाज आऊट असतानाही फलंदाजीला परत का बोलावलं? जाणून घ्या नेमकं प्रकरण.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबत बोलताना सूर्यकुमारने सांगितले की खेळपट्टी कशी आहे, याचा अंदाज त्याला घ्यायचा होता. तसेच विजयाबद्दल तो म्हणाला, 'खेळाडूंनी शानदार कामगिरी केली. आम्हाला चांगल्या दृष्टीकोनातून आणि ऊर्जा घेऊन मैदानात उतरायचे होते आणि आम्हाला ते मिळाले आहे. नुकतेच काही खेळाडूंनी इथे काही दिवसांपूर्वी चॅम्पियन्स ट्रॉफी खेळली आहे. खेळपट्टी चांगली होती. पण एका बाजूने धीमी होती, यावर फिरकी गोलंदाजांना मदत होती. इथे वातावरण चांगले उष्ण आहे.'.कुलदीप यादवसह गोलंदाजांचे कौतुक करताना सूर्यकुमार म्हणाला, 'कुलदीपने चांगली कामगिरी केली, त्याला हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह यांच्याकडून चांगली साथ मिळाली.' अभिषेक शर्माच्या आक्रमक फलंदाजीबद्दल सूर्यकुमार म्हणाला, 'तो जागतिक क्रमवारीत (टी२० मध्ये) अव्वल क्रमांकावर असल्याला हेच कारण आहे. त्याने आमच्यासाठी लय तयार केली. जरी आम्ही २०० धावांचा पाठलाग करत असो किंवा ५०, तो अविश्वसनीय खेळ करतो.'याशिवाय आता सर्व खेळाडू पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यासाठी उत्सुक असल्याचे त्याने सांगितले. पाकिस्तानविरुद्ध १४ सप्टेंबर रोजी दुबईत भारताला सामना खेळायचा आहे..बुधवारी झालेल्या सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर भारतीय गोलंदाजांनी विशेषत: कुलदीप यादव आणि शिवम दुबेच्या गोलंदाजीमुळे युएईचा डाव १३.१ षटकातच ५७ धावांवर संपला होता. त्यांच्याकडून अलिशान शरफूने २२ धावा केल्या, तर कर्णधार मुहम्मद वासिमने १९ धावा केल्या. बाकी कोणी ५ धावांचा आकडाही पार करू शकले नाहीत. भारताकडून गोलंदाजी करताना कुलदीप यादवने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर शिवम दुबेने ३ विकेट्स घेतल्या..Asia Cup 2025: कुलदीप यादवने एकाच षटकात ३ विकेट्स घेतल्या, तरी पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार नाही, कोणी केला हा दावा?.त्यानंतर ५८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने ४.३ षटकात एक विकेट गमावत ६० धावा करून सहज पूर्ण केला. भारताकडून अभिषेक शर्माने १६ चेंडूत २ चौकार आणि ३ षटकारांसह ३० धावांची खेळी केली. शुभमन गिलने ९ चेंडूत २ चौकार आणि १ षटकारासह नाबाद २० धावा केल्या, कर्णधार सूर्यकुमार यादवने एका षटकारासह नाबाद ७ धावा केल्या..FAQsप्र.१: भारताने युएईविरुद्ध किती विकेट्सने विजय मिळवला?उ. भारताने युएईविरुद्ध ९ विकेट्सने विजय मिळवला.(How many wickets did India win by against UAE?)प्र.२: सर्वाधिक विकेट्स कोणत्या भारतीय गोलंदाजाने घेतल्या?उ. कुलदीप यादवने ४ विकेट्स घेतल्या.(Which Indian bowler took the most wickets? – Kuldeep Yadav with 4 wickets.)प्र.३: अभिषेक शर्माने किती धावा केल्या?उ. अभिषेक शर्माने १६ चेंडूत ३० धावा केल्या.(How many runs did Abhishek Sharma score? – He scored 30 runs in 16 balls.)प्र.४: युएईकडून सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?उ. अलिशान शरफूने २२ धावा केल्या.(Who scored the most runs for UAE? – Alishan Sharafu with 22 runs.)प्र.५: भारताचा पुढचा सामना कोणत्या संघाविरुद्ध आहे?उ. भारताचा पुढचा सामना पाकिस्तानविरुद्ध आहे.(Who is India’s next opponent? – Pakistan.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.