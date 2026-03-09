सूर्यकुमार यादवने T20 World Cup जिंकल्यानंतर मन मोकळं केलं; संजू, जसप्रीतसह अनेकांचे कौतुक, रोहित शर्माबद्दल म्हणाला...

India World Champion: भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेते जेतेपद कायम राखण्याचा पराक्रम केला.. आतापर्यंत एकाही संघाला सलग दोन पर्वात वर्ल्ड कप जिंकता आला नव्हता.. भारताच्या २५५ धावांचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संघ १५९ धावांवर तंबूत परतला. यापूर्वी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत न्यूझीलंडविरुद्ध ( IND vs NZ ) भारताला तिन्ही सामन्यात हार पत्करावी लागली होती, परंतु आज सूर्यकुमार यादवच्या संघाने इतिहास बदलण्याचा... इतिहास घडवण्याचा केलेला निर्धार पूर्ण केला. भारताने ९६ धावांनी सामना जिंकून सर्वाधिक तीन वेळा वर्ल्ड कप उंचावण्याचाही पराक्रम केला. ४ विकेट्स घेणारा जसप्रीत बुमराह सामनावीर ठरला, तर संजू सॅमसनला स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून गौरविण्यात आले..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचा Player of the Tournament ठऱलेला संजू हा तिसरा भारतीय ठरला. यापूर्वी विराट कोहलीने ( २०१४ व २०१६) दोन वेळा ,तर जसप्रीत बुमराहने ( २०२४) हा पुरस्कार जिंकला होता. भारताचा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप फायनलमधील सर्वात मोठा विजय ठरला. यापूर्वी भारताने दिल्लीत नामिबियाविरुद्ध ९३ धावांनी विजय मिळवला होता. न्यूझीलंडला दुसऱ्यांदा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत उप विजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. पाकिस्तान ( २००७ व २०२२) व श्रीलंका ( २००९ व २०१२) मध्ये उप विजेतेपद मिळाले होते. .India World Champion: संजू सॅमसन नव्हे, तर 'या' खेळाडूला मिळाला Players of the Match चा पुरस्कार... सारेच चकित....भारताने सर्वाधिक तीनवेळा ( २००७, २०२४ व २०२६) ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप उंचावला आणि सलग दोन वर्ल्ड कप जिंकणारा तो पहिलाच संघ ठरला. या सामन्यानंतर जेतेपदाचा मेडल अन् विजयी ट्रॉफी घेतल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादव म्हणाला, मी खूप आनंदी आहे... २०२४ ज्या जेतेपदानंतर आमचा हा प्रवास सुरू झाला. जय शाह, रोहित शर्मा यांनी मला त्यानंतर ट्वेंटी-२० संघाचे नेतृत्व करण्याची संधी दिली. जय शाह तेव्हा बीसीसीआयचे सचिव होते, त्यांनी माझ्यावर विश्वास दाखवला. भारतीय संघ या स्पर्धेत जेतेपदाचा प्रबळ दावेदार होता आणि संघाने या फॉरमॅटमध्ये सातत्याने चांगली कामगिरी केली होती. संजू सॅमसनला योग्य वेळी सूर गवसला, जसप्रीत बुमराहला मी 'राष्ट्रीय खजिना' म्हणून जाहीर करेन... वरुण, अभिषेक - जागतिक क्रमांक १ खेळाडू. तसेच बुमराह, हार्दिक आणि अक्षर, हे बराच काळ सिस्टममध्ये आहेत..कर्णधार म्हणून सूर्याची कामगिरी... ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकलाआशिया कप जिंकलाऑस्ट्रेलियाला ४-१ ने हरवलेदक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध १-१ ने बरोबरी साधलीश्रीलंकेला ३-० ने हरवलेबांगलादेशला ३-० ने हरवलेदक्षिण आफ्रिकेला ३-१ ने हरवलेइंग्लंडला ४-१ ने हरवलेऑस्ट्रेलियाला २-१ ने हरवलेदक्षिण आफ्रिकेला ३-१ ने हरवलेन्यूझीलंडला ४-१ ने हरवले.Sanju Samson Speech : 'मी पूर्णपणे तुटलो होतो... पण, देवाची माझ्यासाठी वेगळीच योजना होती,' संजू सॅमसनचे डोळे पाणावले.Proud of the boys - मिचेल सँटनर...न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटनर सामन्यानंतर म्हणाला, या टप्प्यावर पोहोचल्याबद्दल मुलांचा अभिमान आहे. संपूर्ण स्पर्धेत काही आव्हाने होती. घरच्या मैदानावर जेतेपद जिंकण्याचे श्रेय भारताला जाते. सूर्यकुमार यादव आणि मुलांना या जेतेपदाचा कायम अभिमान असला पाहिजे. वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली. सुपर एट आणि सेमीफायनलमध्ये आम्ही चांगला खेळ केला पण आज रात्री आमचा पराभव झाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.