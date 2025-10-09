Sanju Samson: 'शुभमन गिलच्या पुनरागमनानंतर...' Asia Cup मध्ये सॅमसनच्या बदलल्या फलंदाजी क्रमावर अखेर सूर्यकुमार यादव व्यक्त

संजू सॅमसनने आशिया कप २०२५ मध्ये मधल्या षटकांमध्ये फलंदाजी करत आपली क्षमता दाखवली. शुभमन गिलच्या पुनरागमनामुळे त्याला सलामीला खेळण्याची संधी मिळाली नाही, परंतु त्याने ४ डावात १३२ धावा केल्या. सूर्यकुमार यादवने त्याच्या बदललेल्या भूमिकेबद्दल भाष्य केले. .भारताचा यष्टीरक्षक फलंदाज संजू सॅमसनला वनडेमध्ये नियमित खेळण्याची संधी मिळत नसली, तरी तो भारताच्या टी२० संघाचा नियमित सदस्य आहे. त्याने गेल्या वर्षापासून अनेक सामन्यांमध्ये अभिषेक शर्मासोबत सलामीला फलंदाजी देखील केली होती. मात्र आशिया कप २०२५ स्पर्धेत त्याची भूमिका बदलली. संजूने मधल्या षटकामध्ये फलंदाजी केली होती. आशिया कप २०२५ स्पर्धेसाठी भारताच्या टी२० संघात शुभमन गिलचे पुनरागमन झाले होते. त्यामुळे तो सॅमसनच्या जागेवर सलामीला खेळला होता..Sanju Samson: संघासाठी ९व्या क्रमांकावरही फलंदाजी करेन, प्रसंगी...! संजू हसनू बोलला, पण त्याच्या व्यथा डोळ्यांतून जाणवल्या Video.दरम्यान, गिलच्या पुनरागमनामुळे आशिया कपमध्ये संजू सॅमसनला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळणार का की त्याच्याऐवजी यष्टीरक्षक म्हणून जितेश शर्माला संधी मिळणार, अशा अनेक चर्चा होत होत्या. याबाबत आता भारताच्या टी२० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनेच भाष्य केले आहे..सूर्यकुमार यादव पत्रकार विमल कुमार यांना दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाला, 'प्रत्येकाला वाटले की शुभमन गिल आणि जितेश शर्मा संघात आल्याने संजूला कदाचित सलामीला खेळण्याची किंवा संघातच खेळण्याची संधी मिळणार नाही. पण माझ्या मनात एकदाही हा विचार येऊन गेला नाही की तो खेळमार नाही.''अगदी पहिल्या सराव सत्रातच तो नेट्समध्ये असताना गौतम भाई (गौतम गंभीर) आणि मी त्याच्याबद्दल चर्चा करत होतो. गौतम म्हणाला की संजूने गेल्या १०-१५ टी२० सामन्यांमध्ये खूप चांगली कामगिरी केली आहे. आम्ही त्याला फक्त इतकंच सिंगितलं की त्याची कदाचित फलंदाजीचा क्रम बदलेल आणि कदाचित त्याला कमी चेंडू खेळायला मिळतील, पण त्याचा प्रभाव कायम असेल. जेव्हाही तो फलंदाजीला येईल, तेव्हा त्याने संघाला जास्तीत जास्त धावा कशा मिळवून देऊ शकतो, याचा विचार करायला पाहिजे.'.दरम्यान, संजूने त्याची प्रतिभा आशिया कपमध्येही सिद्ध केली. तो या स्पर्धेत भारताचा अभिषेक शर्मा आणि तिलक वर्मानंतर सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. त्याने ४ डावात एका अर्धशतकासह १३२ धाव केल्या होत्या. त्याचा नुकताच CEAT चा वर्षातील सर्वोत्तम टी२० फलंदाज म्हणून पुरस्कारही मिळाला..Sanju Samson: 'कौतुक लहान असलं तरी...' सॅमसन IND vs SL सामन्यानंतर भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये नेमकं काय म्हणाला?.संजू सॅमसनने त्याच्या कारकिर्दीत भारतासाठी ४९ टी२० सामने खेळले असून ३ शतके आणि ३ अर्धशतकांसह त्याने ९९३ धावा केल्या आहेत. तसेच १६ वनडे सामन्यांमध्ये ५१० धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.