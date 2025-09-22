IND vs PAK: 'पाकिस्तानसोबत कसली प्रतिस्पर्धाच राहिली नाही', भारताच्या विजयानंतर सूर्यकुमार असं का म्हणाला? वाचा

आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारताने पाकिस्तानविरुद्ध ६ विकेट्सने विजय मिळवला. भारतीय संघाने सलग दुसऱ्यांदा पाकिस्तानला पराभूत केले आहे. सूर्यकुमार यादवने पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारत-पाकिस्तान यांच्यातील प्रतिस्पर्धा आता राहिली नाही..रविवारी (२१ सप्टेंबर) आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील सुपर फोर फेरीत भारताने पाकिस्तानविरुद्ध ६ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला. भारतीय संघाने या स्पर्धेत भारताने सलग दुसऱ्यांदा भारताने विजय मिळवला आहे. साखळी फेरीतही भारताने ७ विकेट्सने सहज विजय पाकिस्तानविरुद्ध विजय मिळवला होता. भारतीय संघाने विविध स्पर्धांमध्ये गेल्या सात सामन्यात पाकिस्तानविरुद्ध विजय मिळवले आहेत. तसेच गेल्या अनेक सामन्यात भारताने एकतर्फी विजय मिळवले होते..IND vs PAK: भारताने विजयानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हात मिळवण्यास का दिला नकार? कर्णधार सूर्यकुमारने स्पष्ट शब्दात सांगितलं.भारत आणि पाकिस्तान हे क्रिकेटपधील कट्टर प्रतिस्पर्धी समजले जातात. मात्र आता ती प्रतिस्पर्धा (Rivalry) राहिली नसल्याचे भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने म्हटले आहे. तो सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटले, 'तुम्ही आता भारत - पाकिस्तान यांच्यातील प्रतिस्पर्धेबद्दल विचारणं बंद करायला हवं. माझ्यामते, जर दोन संघ १५-२० सामने खेळल्यानंतर, त्यांची आकडेवारी सारखी असेल (७-७, ७-८) तर ती प्रतिस्पर्धा असते. १०-०, १०-१, मला नेमके आकडे माहित नाही, पण असे आकडे असताना मला वाटतं आता ही प्रतिस्पर्धा राहिली आहे.'.त्याने असंही सांगितलं की भारतीय संघ पाकिस्तानपेक्षा चांगलं क्रिकेट खेळला. तसेच या सामन्यात भारतीय संघाच्या खेळाडूंकडून क्षेत्ररक्षणावेळी काही झेल सुटले. याबाबत गमतीत सूर्यकुमार म्हणाला, 'मला वाटतं की क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षकांनी खेळाडूंना आधीच इमेल पाठवले असतील.' तसेच तो म्हणाला की या चुका सुरुवातीलाच झाल्या हे बरं झालं, ज्यामुळे पुढे महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये अशा चुका होणार नाहीत. तसेच फ्लडलाईट्सला दोष देणे चुकीचं असल्याचे त्याने म्हटले..सूर्यकुमारने अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिलच्या फलंदाजीचेही कौतुक केले. या दोघांनी पाकिस्तानने दिलेल्या १७२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना १०५ धावांची भागीदारी केली होती. अभिषेकने ३९ चेंडूत ७४ धावा केल्या, तर शुभमन गिलने २८ चेंडूत ४७ धावांची खेळी केली. त्यामुळे भारताने १८.५ षटकातच विजय मिळवला..IND vs PAK, Asia Cup: अभिषेक शर्मा - शुभमन गिलच्या वादळाने पाकिस्तानचा उडवला धुव्वा; भारताचा सुपर फोरमध्ये पहिला विजय.FAQsप्र.१: आशिया कप २०२५ सुपर फोर फेरीत भारताने पाकिस्तानचा किती धावांनी पराभव केला?➤ भारताने पाकिस्तानचा ६ विकेट्सने पराभव केला.(Q1: By how many wickets did India beat Pakistan in Asia Cup 2025 Super Four?)प्र.२: या सामन्याचा सामनावीर कोण ठरला?➤ अभिषेक शर्मा सामनावीर ठरला.(Q2: Who was the Man of the Match in this game?)प्र.३: भारताने पाकिस्तानविरुद्ध किती धावांचे लक्ष्य गाठले?➤ भारताने १७२ धावांचे लक्ष्य गाठले.(Q3: What was India’s target against Pakistan?)प्र.४: सूर्यकुमार यादवने प्रतिस्पर्धेबाबत काय वक्तव्य केले?➤ सूर्यकुमार म्हणाला की भारत-पाकिस्तान यांच्यात प्रतिस्पर्धा आता राहिली नाही.(Q4: What did Suryakumar Yadav say about the rivalry?)प्र.५: भारताकडून सर्वाधिक धावा कोणत्या फलंदाजाने केल्या?➤ अभिषेक शर्माने सर्वाधिक ७४ धावा केल्या.(Q5: Which Indian batter scored the most runs?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.