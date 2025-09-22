Cricket

IND vs PAK: 'पाकिस्तानसोबत कसली प्रतिस्पर्धाच राहिली नाही', भारताच्या विजयानंतर सूर्यकुमार असं का म्हणाला? वाचा

Suryakumar Yadav on India vs Pakistan Rivalry: भारताने पाकिस्तानविरुद्ध आशिया कपमध्ये ६ विकेट्सने विजय मिळवला. सूर्यकुमार यादवने स्पष्ट केले की, भारत-पाकिस्तान यांच्यातील क्रिकेट प्रतिस्पर्धा आता संपली आहे. यामागील कारणही त्याने सांगितले.
Salman Ali Agha - Suryakumar Yadav | Asia Cup 2025 | India vs Pakistan

Salman Ali Agha - Suryakumar Yadav | Asia Cup 2025 | India vs Pakistan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ स्पर्धेत भारताने पाकिस्तानविरुद्ध ६ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • भारतीय संघाने सलग दुसऱ्यांदा पाकिस्तानला पराभूत केले आहे.

  • सूर्यकुमार यादवने पत्रकार परिषदेत सांगितले की, भारत-पाकिस्तान यांच्यातील प्रतिस्पर्धा आता राहिली नाही.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
Surya kumar Yadav
Pakistan Cricket Team
cricket news today
India vs Pakistan
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com