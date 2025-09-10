Asia Cup 2025: सूर्यकुमारने UAE चा फलंदाज आऊट असतानाही फलंदाजीला परत का बोलावलं? जाणून घ्या नेमकं प्रकरण

भारतीय क्रिकेट संघाने आशिया कप २०२५ मध्ये युएईवर ९ विकेट्सने विजय मिळवला. दुबईत झालेल्या सामन्यात भारताने युएईचे ५७ धावांचे लक्ष्य केवळ २७ चेंडूत पूर्ण केले. या सामन्यात कर्णधार सूर्यकुमार यादवने खिलाडूवृत्ती दाखवत सिद्दकीला पुन्हा फलंदाजीला बोलावले होते..भारतीय क्रिकेट संघाने आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या मोहिमेला दमदार सुरुवात केली आहे. दुबईला बुधवारी (१० सप्टेंबर) झालेल्या सामन्यात भारताने युएईला ९ विकेट्स आणि ९३ चेंडू राखून विजय मिळवला. भारताने या सामन्यात युएईने दिलेले लक्ष्य केवळ २७ चेंडूत पूर्ण केले होते. भारताने या सामन्यात दणक्यात विजय मिळवला असतानाच याच सामन्यात कर्णधार सूर्यकुमार यादवने त्याच्या खिलाडूवृत्तीने अनेकांची मनंही जिंकली..Asia Cup 2025: 'आशिया चषक स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिका किंवा भारत अ संघाला खेळवा; तेव्हा कुठे ही स्पर्धा आव्हानात्मक होईल'.या सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून युएईला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले होते. युएईकडून अलिशान शराफू आणि कर्णधार मुहम्मद वासीम यांनी चांगली सुरुवात केली होती. मात्र चौथ्या षटकात जसप्रीत बुमराहने शराफूला २२ धावांवर बाद केले. त्यावेळी युएईच्या २६ धावा झालेल्या होत्या. पण या विकेटनंतर युएईचा डाव गडगडला. त्यांनी नंतर ३१ धावात ९ विकेट्स गमावल्या. कुलदीप यादवने ९ व्या षटकात तीन विकेट्स घेतल्या, ज्यात मुहम्मद वासीमच्या (१९) विकेटचा समावेश होता. दरम्यान, शिवम दुबेही चांगली गोलंदाजी करत होता. १३ व्या षटकात त्याने ध्रुव पराशरला १ धावेवर पायचीत केले होते..यानंतर याच षटकात तिसरा चेंडू टाकण्यासाठी शिवम दुबे येत होता. यादरम्यान त्याने त्याच्या पँटच्या मागच्या बाजूला खोवलेला टॉवर रनअपवेळी खाली पडला. यावेळी फलंदाज जुनैद सिद्दकीने पुल मारण्याचा प्रयत्न केला. पण तो चुकला. चेंडू यष्टीरक्षक संजू सॅमसनकडे गेला. यावेळी सिद्दकी शिवमचा टॉवल पडल्याचे सांगत होता, पण तो परत क्रिजमध्ये त्यावेळी आलेला नव्हता. संधीचा फायदा घेत संजू सॅमसनने चपळाईने चेंडू स्टंपवर मारला. त्यामुळे रिप्लेमध्ये सिद्दकी यष्टीचीत झाल्याचे स्पष्ट दिसले. त्यामुळे पंचांनी त्याला बाद दिले. मात्र यानंतर लगेचच भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव पंचांशी बोलताना दिसला आणि त्याने अपील मागे घेत सिद्दकीला पुन्हा फलंदाजीला बोलावले. तो टॉवेल पडल्याचे सांगण्याच्या नादात बाद झाल्याने सूर्यकुमारने त्याच्याविरुद्धचे अपील मागे घेतले. सूर्यकुमारने दाखवलेल्या या खिलाडूवृत्तीचे कौतुक होत आहे..दरम्यान, सिद्दकीनंतर लगेचच याच षटकात चौथ्या चेंडूवर सूर्यकुमार यादवकडून झेल देत शून्यावर बाद झाला. यानंतर १४ व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर कुलदीपने हैदर अलीला १ धावेवर बाद करत युएईचा डाव ५७ धावांवर संपला.या सामन्यात भारताकडून कुलदीप यादवने ४ विकेट्स घेतल्या, तसेच शिवम दुबेने ३ विकेट्स घेतल्या. वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..Asia Cup, IND vs UAE: ५ षटकार अन् ४ चौकार... भारताचा फक्त २७ चेंडूत विजय! युएईला दिला धोबीपछाड.त्यानंतर ५८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने ४.३ षटकातच १ विकेट गमावत ६० धावा करत पूर्ण केले. भारताकडून अभिषेक शर्माने सर्वाधिक ३० धावा केल्या. शुभमन गिलने नाबाद २० धावा केल्या, तर सूर्यकुमार यादवने नाबाद ७ धावा केल्या. अभिषेकची विकेट जुनैद सिद्दकीनेच घेतली..FAQs १. भारताने युएईविरुद्ध किती विकेट्सने विजय मिळवला?(How many wickets did India win by against UAE?)➤ भारताने ९ विकेट्सने विजय मिळवला.२. युएईचा डाव किती धावांवर संपला?(What was UAE’s total score?)➤ युएईचा डाव ५७ धावांवर आटोपला.३. भारताकडून सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?(Who scored the most runs for India?)➤ अभिषेक शर्माने ३० धावा केल्या.४. भारतीय गोलंदाजांमध्ये कोण सर्वात यशस्वी ठरले?(Which Indian bowlers were the most successful?)➤ कुलदीप यादव (४ विकेट्स) आणि शिवम दुबे (३ विकेट्स).५. जुनैद सिद्दकीच्या बाद होण्यावर वाद का झाला?(Why was Junaid Siddique’s dismissal controversial?)➤ शिवम दुबेचा टॉवेल पडल्याने त्याचे लक्ष विचलित झाले आणि तो यष्टीचीत झाला होता.६. हा सामना कुठे खेळला गेला?(Where was this match played?)➤ दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.