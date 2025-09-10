Cricket

Asia Cup 2025: सूर्यकुमारने UAE चा फलंदाज आऊट असतानाही फलंदाजीला परत का बोलावलं? जाणून घ्या नेमकं प्रकरण

Suryakumar Yadav Wins Hearts with Sportsmanship: आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने युएईला ९ विकेट्सने पराभूत केले. या सामन्यात सूर्यकुमार यादवने युएईच्या सिद्दकीला आऊट झाल्यानंतरही पुन्हा फलंदाजीला बोलवत खिलाडूवृत्ती दाखवली.
Suryakumar Yadav shows Sportsmanship | Asia Cup 2025 | India vs UAE

Pranali Kodre
Summary

  • भारतीय क्रिकेट संघाने आशिया कप २०२५ मध्ये युएईवर ९ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • दुबईत झालेल्या सामन्यात भारताने युएईचे ५७ धावांचे लक्ष्य केवळ २७ चेंडूत पूर्ण केले.

  • या सामन्यात कर्णधार सूर्यकुमार यादवने खिलाडूवृत्ती दाखवत सिद्दकीला पुन्हा फलंदाजीला बोलावले होते.

