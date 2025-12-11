Cricket

IND vs SA, 2nd T20I: 'शुभमन पहिल्याच बॉलवर आऊट, त्यानंतर मी...' सूर्यकुमार टीम इंडियाच्या पराभवानंतर काय म्हणाला?

Suryakumar Yadav on South Africa beat India in 2nd T20I: भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसऱ्या टी२० सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. या पराभवानंतर प्रतिक्रिया देताना भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव काय म्हणाला, जाणून घ्या.
Suryakumar Yadav, Shubman Gill, Abhishek Sharma Team India

Suryakumar Yadav, Shubman Gill, Abhishek Sharma Team India

Pranali Kodre
Summary

  • दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसऱ्या टी२० सामन्यात भारताचा ५१ धावांनी पराभव झाला.

  • शुभमन गिल पहिल्याच चेंडूवर बाद झाल्यानंतर तिलक वर्मा वगळता इतर भारतीय फलंदाजांनी निराशाजनक कामगिरी केली.

  • सूर्यकुमार यादवने पराभवाचे कारण फलंदाजांचे अपयश असल्याचे मान्य केले.

