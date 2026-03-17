Cricket

Suryakumar Yadav: कसोटीबाबत तळमळ; पण... टी-२० स्पेशालिस्ट सूर्यकुमार यादवचे पारंपरिक क्रिकेटबाबत मत

Test Cricket: कसोटी क्रिकेटमध्ये खेळण्याची तळमळ आहे, त्याच वेळी एकदिवसीय प्रकार आपल्याला जवळचा वाटत नाही. परिणामी टी-२० प्रकारात आपण तरबेज झालो आहोत म्हणून हा प्रकार अधिक प्रिय आहे.
Suryakumar Yadav

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी दिल्ली : कसोटी क्रिकेटमध्ये खेळण्याची तळमळ आहे, त्याच वेळी एकदिवसीय प्रकार आपल्याला जवळचा वाटत नाही. परिणामी टी-२० प्रकारात आपण तरबेज झालो आहोत म्हणून हा प्रकार अधिक प्रिय आहे, असे मत टी-२० विश्वविजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने व्यक्त केले.

