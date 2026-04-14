सूर्यकुमार यादवची T20 कर्णधारपदावरून उचलबांगडी? IPL 2026 नंतर मोठा निर्णय घेतला जाणार, नवा कर्णधार कोण असणार?

Will Suryakumar Yadav be removed as T20 captain after IPL 2026? भारताचा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजेता कर्णधार सूर्यकुमार यादव याच्याकडून कर्णधारपद काढून घेतले जाण्याची माहिती समोर येत आहे. कर्णधार म्हणून सूर्या यशस्वी असला तरी या कालावधीत तो फलंदाज म्हणून अपयशी ठरला आहे आणि त्याला कर्णधारपदावरून हटवण्यामागे हेच एक कारण आहे. त्याचा खराब फॉर्म हा संघातील एक जागा अडवून ठेवतोय अशी चर्चा आहे. PTI ने दिलेल्या माहितीनुसार त्याच्या फलंदाजीतील सातत्य नसल्यामुळे २०२८ च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमधील भारतीय संघाच्या मोहिमेत सूर्यकुमारचा समावेश असेल की नाही, यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..भारतीय संघ इंडियन प्रीमिअर लीगनंतर इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे आणि तेथे आयर्लंडविरुद्ध दोन आणि इंग्लंडविरुद्ध पाच ट्वेंटी-२० सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. जुलै महिन्यात इंग्लंडविरुद्धची ही मालिका सूर्यकुमारसाठी महत्त्वाची आहे. त्याच्या फलंदाजीच्या कामगिरीवर सर्वांचे लक्ष असणार आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, २०२८ मध्ये होणाऱ्या ऑलिम्पिक आणि ऑस्ट्रेलियातील ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धांच्या पुढील टप्प्यापर्यंत सूर्याला आणखी दोन वर्षे दिली जातील की नाही, याचा फैसला लंडन दौऱ्यावर होईल..Praful Hinge : तुमच्या मुलाने वैभव सूर्यवंशीची विकेट घेतली...! वडील काय म्हणाले वाचा... आई म्हणते, लेकाला निळ्या जर्सीत पाहायचेय ."सूर्या आता संघाचे नेतृत्व करत आहे, परंतु एक फलंदाज म्हणून त्याने आपल्या कामगिरीत सातत्य राखले पाहिजे. तो लंडनमध्ये नेतृत्व करेल, पण त्यानंतर २०२८ पर्यंतच्या पुढील चर्चा पूर्णपणे कामगिरीवर आधारित असू शकतात," असे बीसीसीआयच्या एका सूत्राने वृत्तसंस्थेला सांगितले..आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामन्यांमध्ये भारताकडून सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांमध्ये सूर्याचा तिसरा क्रमांक येतो. सूर्याने २०२५ मध्ये २१ आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामन्यांत एकही अर्धशतक झळकावले नाही. २०२६ मध्ये जानेवारी महिन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध झालेल्या पाच सामन्यांच्या मालिकेत त्याने ३ अर्धशतके झळकावली. २०२६ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत त्याने सलामीच्या सामन्यात त्याने ८४ धावांची नाबाद खेळी केली, पण त्या सामन्यानंतर त्याचा फॉर्म पुन्हा घसरला आणि त्याला धावा करण्यासाठी संघर्ष करावा लागला..IPL 2026 : काव्या मारनचा संघ आणखी सुसाट पळणार; स्टार खेळाडू दोन दिवसांत ताफ्यात दाखल होतोय... आता समोर कोणीही येऊ द्या... .सूर्यानंतर कॅप्टन कोण?शुभमन गिल आणि अक्षर पटेल हे ट्वेंटी-२० संघाचे उप कर्णधार राहिले आहेत. वर्ल्ड कप स्पर्धेत गिल खराब फॉर्मामुळे खेळला नव्हता. पण, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर त्याला तिन्ही फॉरमॅटचा कर्णधार बनवण्यासाठी उत्सुक आहे. तो कसोटी व वन डे संघाचा कर्णधार आहे.