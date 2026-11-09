Surakumar Yadav: सूर्यकुमार पुन्हा झाला कर्णधार! BCCI च्या T20 स्पर्धेत करणार मुंबईचं नेतृत्व

बीसीसीआयची देशांतर्गत टी२० स्पर्धा सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी या आठवड्यात १४ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. या स्पर्धेत सूर्यकुमार यादव कर्णधाराच्या भूमिकेत दिसणार आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने नुकतेच मुंबईच्या टी२० संघाची घोषणा केली आहे. या स्पर्धेसाठी सूर्यकुमारला मुंबईच्या टी२० संघाचा कर्णधार करण्यात आले आहे. त्याच्याकडे टी२० क्रिकेटचा असलेला अनुभव पाहाता त्याला ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. .Suryakumar Yadav: B. Com च्या दिवसांत असा दिसायचा सूर्या! त्याच्याच कॉलेजने शेअर केले अनसीन Photo; एकदा पाहाच.मुंबईच्या टी२० संघात अनुभव आणि युवा खेळाडूंचे चांगले संमिश्रण आहे. या संघात वेगवान गोलंदाज शार्दुल ठाकुरलाही संधी देण्यात आली आहे. तो बोटाच्या दुखापतीनंतर पुनरागमन करणार आहे. याशिवाय संघात शम्स मुलानी, तुषार देशपांडे, सर्फराज खान, शिवम दुबे असे अनुभवी खेळाडू देखील आहेत..मुंबईचा कर्णधार करण्यात आल्याबद्दल सूर्यकुमार यादव म्हणाला, 'मुंबईचे प्रतिनिधित्व करणे, ही नेहमीच अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये प्रतिभाशाली संघाचं नेतृत्व करण्याचा मान मिळणे हा सन्मानच आहे. मुंबईला समृद्ध क्रिकेट वारसा आणि विजयी संस्कृती लाभलेली आहे आणि आम्ही ही परंपरा जपण्याचा प्रयत्न करू. संघात अनुभवी खेळाडू आणि उदयोन्मुख खेळाडू यांचे उत्तम मिश्रण आहे. मला खात्री आहे संघ एकजुटीने आणि पूर्ण जोशात खेळेल. प्रत्येक सामन्यात आपले सर्वस्व देण्याचा संघ प्रयत्न करेल. ट्रॉफी मुंबईत आणणे हे आमचे ध्येय आहे.'.सूर्यकुमार यादवला टी२० क्रिकेटमध्ये भारताचे नेतृत्व करण्याचा अनुभव आहे. त्याच्या नेतृत्वात भारतीय टी२० संघाने वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धाही जिंकली आहे. मात्र घसरलेल्या फॉर्मनंतर त्याला भारताच्या टी२० संघाचे कर्णधारपद आणि संघातील जागाही गमवावी लागली. पण आता त्याला सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमधून पुन्हा त्याला सिद्ध करण्याची चांगली संधी असणार आहे..Suryakumar Yadav: सूर्यकुमारची पहिली कमाई किती होती? पैसे मिळाले अन् त्याने केलं असं काही, ऐकून तुम्हीही म्हणाल ‘जिद्द असावी तर अशी!’.सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी २०२६ साठी मुंबई संघ ७ आणि ९ नोव्हेंबर रोजी सराव सामना खेळेल. त्यातून अंतिम संघ निश्चित होईल आणि मग ११ नोव्हेंबर रोजी मुंबई संघ कोलकाताला रवाना होईल. मुंबईचे सर्व साखळी सामने कोलकाता येथे होणार आहेत. मुंबईचा समावेळ डी गटात असून या गटात मुंबईसह छत्तीसगढ, गोवा, गुजरात, हैदराबाद, ओडिशा, उत्तराखंड आणि विदर्भ या संघांचा समावेश आहे. मुंबईचा पहिला सामना १४ नोव्हेंबर रोजी हैदराबादविरुद्ध होईल.मुंबईचा टी२० संघ - सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अथर्व अंकोलेकर, अंगकृष्ण रघुवंशी (यष्टीरक्षक), शम्स मुलानी, दिव्यांश सक्सेना, मॅक्सवेल स्वामीनाथन, सुवेद पारकर, तुषार देशपांडे, मुशीर खान, शार्दुल ठाकूर, सर्फराज खान, मोहित अवस्थी, साईराज पाटील, सिल्वेस्टर डिसूझा, शिवम दुबे, हार्दिक तामोरे (यष्टीरक्षक).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.