सूर्यकुमार यादव IPL 2026 नंतर आता, युगांडा संघाविरुद्ध ट्वेंटी-२० सामना खेळणार! मुंबईत ही मॅच कधी व केव्हा होणार?

Suryakumar Yadav is set to play vs Uganda: भारताचा ट्वेंटी-२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव याला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. आता तो आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेसाठी तयारीला लागला आहे, परंतु त्याआधी तो ३० मे रोजी युगांडा संघाविरुद्ध ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट संघाकडून ट्वेंटी-२० सामन्यात खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. ट्वेंटी-२० मुंबई लीगच्या नवीन हंगामापूर्वी त्याला एक महत्त्वपूर्ण संधी मिळेल. युगांडाचा संघ सध्या चार वन डे आणि चार ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या मालिकेसाठी मुंबईत आहे. ट्वेंटी-२० प्रकारात, त्यांचा सामना १ जूनपासून सुरू होणाऱ्या ट्वेंटी-२० मुंबई लीगमधील चार वेगवेगळ्या संघांशी होणार आहे..मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आणि Cricket Uganda यांच्यात पाच वर्षांचा सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे. "सूर्यकुमार यादव संघाचाच एक भाग आहे, त्यामुळे तो खेळण्याची शक्यता आहे," असे एमसीएचे सचिव उन्मेश खानविलकर यांनी मंगळवारी येथे क्रिकेट युगांडासोबत पाच वर्षांच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्याच्या घोषणेवेळी पत्रकारांना सांगितले. "तो भारतीय कर्णधार आहे आणि जेव्हाही तो कोणत्याही संघाविरुद्ध खेळतो, तेव्हा कोणत्याही संघाचे मनोधैर्य वाढते आणि हा एक चांगला क्रिकेट अनुभव असणार आहे," असे खानविलकर पुढे म्हणाले..IND vs AFG: भारताला टक्कर देण्यासाठी अफगाणिस्तानने जाहीर केले तगडे संघ; राशिद खान खेळणार की नाही? जाणून घ्या वेळापत्रक.ट्रायम्फ नाइट्स मुंबई नॉर्थ ईस्ट आणि युगांडा यांच्यातील ३० मे रोजी होणारा सामना येथील वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील एमसीए मैदानावर आयोजित केला जाणार आहे. २०१८ मध्ये झालेल्या पहिल्या ट्वेंटी-२० मुंबई लीगच्या चौथ्या हंगामासाठी झालेल्या लिलावापूर्वी ट्रायम्फ नाइट्सने आपला आयकॉन खेळाडू म्हणून सूर्यकुमारला कायम ठेवले..Who is Kulwant Khejroliya? वेटर ते IPL 2026... कुलवंतला मोठ्या सामन्यात GT ने दिली संधी, माजी खेळाडूलाच RCB विरुद्ध उतरवले... .सूर्यकुमारला आयपीएल २०२६ मध्ये १३ सामन्यांत २०.७६ च्या सरासरीने २७० धावाच करता आल्या आहेत आणि मुंबई इंडियन्सचे आव्हान साखळी फेरीतच संपुष्टात आले. त्यांना १४ पैकी ४ सामनेच जिंकता आले आहेत. सूर्याने टीम इंडियाच्या कर्णधारपदाची सूत्र हाती घेतल्यापासून त्याचा फॉर्म खराब झाला आहे. त्याने आतापर्यंत भारतासाठी ११३ सामन्यांत ३२७२ धावा केल्या आहेत. त्यात ४ शतकं व २५ अर्धशतकं झळकावली आहेत.