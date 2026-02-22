IND vs SA, T20 WC: तुम्हाला म्हणायचं आहे की, मी अभिषेक किंवा तिलकच्या जागी संजू सॅमनला खेळवू? सूर्यकुमारची मिश्किल उत्तरं VIDEO

India playing XI debate before IND vs SA Super 8: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सुपर ८ चा सामना आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद येथे होणार आहे. आफ्रिकेने आधीच इथे तीन सामने खेळले आहेत, त्यामुळे त्यांचे पारडे जड मानले जात आहे. त्यात भारताचा स्टार फलंदाज अभिषेक शर्मा याचा फॉर्म ही टीम इंडियासाठी चिंतेची बाब बनली आहे. त्यामुळेच सामन्याच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादवसमोर हा प्रश्न आलाच. पण, त्यावर त्याने मिश्किल उत्तरं दिली..भारताचा कर्णधाराने अभिषेकच्या कामगिरीबद्दल फार चिंता नसल्याचे विधान केले. संघ व्यवस्थापन त्याच्या खराब कामगिरीचा फार विचार करत नसल्याचे, त्याने स्पष्ट केले. सूर्यकुमारने अभिषेकची पाठराखण केली आणि तो संघाचा एक महत्त्वाचा सदस्य असल्याचे पुन्हा सांगितले. "ज्यांना अभिषेक शर्माच्या फॉर्मची चिंता आहे, मला त्यांची काळजी वाटते.'तुम्ही त्याच्या फॉर्मची इतकी काळजी का करता?'. मला आता त्याचा सामना करणाऱ्या संघांची काळजी वाटतेय, कारण त्याने अद्याप धावा केलेल्या नाहीत," असे सूर्यकुमार म्हणाला..T20 WC India Scenario : भारतीय संघ Super 8s ची एकही मॅच न खेळता पोहोचणार उपांत्य फेरीत; ICC च्या नियमाने वाढवली चुरस."तो जेव्हा मोठी खेळी करतो तेव्हा काय होते, याचे उत्तर तुम्हाला माहिती आहेच. हा एक सांघिक खेळ आहे. संघाची आवश्यकता आहे, की त्याने त्याचा खेळ करावा, तो ते करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जर तो यशस्वी झाला तर उत्तमच. जर तसे झाले नाही तर आम्ही त्याला मदत करण्यासाठी आहोत. गेल्या वर्षी त्याने आम्हाला मदत केली. यावेळी,आपण त्याला करूया," असेही तो म्हणाला..अभिषेकने २०२५ मध्ये ट्वेंटी-२० मध्ये १९३.४६ चा अविश्वसनीय स्ट्राईक रेटने २१ सामन्यांमध्ये ४२ च्या सरासरीने ८५९ धावा केल्या होत्या. संजू सॅमसनला संधी मिळेल का या प्रश्नावर त्याने पत्रकारांना उलट प्रश्न विचारला. तो म्हणाला, म्हणजे तुम्हाला म्हणायचंय की अभिषेक किंवा तिलकच्या जागी मी त्याला खेळवू? आम्ही त्यासाठी तयारी करत आहोत.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.