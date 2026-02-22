Cricket

IND vs SA, T20 WC: तुम्हाला म्हणायचं आहे की, मी अभिषेक किंवा तिलकच्या जागी संजू सॅमनला खेळवू? सूर्यकुमारची मिश्किल उत्तरं VIDEO

Suryakumar Yadav reaction on Sanju Samson selection: सूर्यकुमारने T20 World Cup 2026 मधील India vs South Africa सामन्यापूर्वी पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला मिश्किल उत्तर देत वातावरण हलके केले. अभिषेक शर्माच्या फॉर्मबाबत आणि त्याच्या जागी संजू सॅमसनला खेळवणार का, असा प्रश्न विचारण्यात आला.
India playing XI debate before IND vs SA Super 8: भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील सुपर ८ चा सामना आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद येथे होणार आहे. आफ्रिकेने आधीच इथे तीन सामने खेळले आहेत, त्यामुळे त्यांचे पारडे जड मानले जात आहे. त्यात भारताचा स्टार फलंदाज अभिषेक शर्मा याचा फॉर्म ही टीम इंडियासाठी चिंतेची बाब बनली आहे. त्यामुळेच सामन्याच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादवसमोर हा प्रश्न आलाच. पण, त्यावर त्याने मिश्किल उत्तरं दिली.

