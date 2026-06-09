Cricket

Suryakumar Yadav: श्रेयसकडे कॅप्टन्सी जाताच सूर्यकुमार यादवचं रौद्ररूप; फक्त ३६ चेंडूंत उडवला धुरळा, वाचा नेमकं काय घडलं"

Suryakumar Yadav Shines After India T20 Snub: सूर्यकुमार यादवने भारतीय संघातून वगळल्यानंतर मुंबई टी20 लीगमध्ये दमदार पुनरागमन केले. सलग दोन सामन्यांत शानदार खेळी करत त्याने पुन्हा एकदा आपल्या फॉर्मची झलक दाखवली.
Suryakumar Yadav

Suryakumar Yadav

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : भारतीय पुरुष संघाने २०२६ मध्ये टी-२० विश्वकरंडक पटकावण्याची किमया करून दाखवली. या संघाचा नेता सूर्यकुमार यादव होता. मात्र, विश्वकरंडक पटकावल्यानंतर पुढील मालिकेसाठी निवडण्यात आलेल्या संघामधून त्याला वगळण्यात आले.

Loading content, please wait...
Cricket
sports
Mumbai
shreyas iyer
players
Surya kumar Yadav