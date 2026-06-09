Suryakumar Yadav: श्रेयसकडे कॅप्टन्सी जाताच सूर्यकुमार यादवचं रौद्ररूप; फक्त ३६ चेंडूंत उडवला धुरळा, वाचा नेमकं काय घडलं"

मुंबई : भारतीय पुरुष संघाने २०२६ मध्ये टी-२० विश्वकरंडक पटकावण्याची किमया करून दाखवली. या संघाचा नेता सूर्यकुमार यादव होता. मात्र, विश्वकरंडक पटकावल्यानंतर पुढील मालिकेसाठी निवडण्यात आलेल्या संघामधून त्याला वगळण्यात आले..सूर्यकुमारऐवजी श्रेयस अय्यरकडे भारताच्या टी-२० संघाचे नेतृत्व सोपवण्यात आले. मात्र, सूर्यकुमार यादवला संघाबाहेर काढल्यानंतर टी-२० मुंबई लीगमधील दोन सामन्यांमध्ये त्याच्या बॅटमधून धावा निघाल्या. .Video: टीम इंडियाचं कर्णधारपद गमावलं, पण श्रेयस समोर दिसताच सूर्याने दाखवलं मोठं मन! म्हणाला, 'तो आता नेतृत्व....ज्या दिवशी सूर्यकुमार यादवला संघामधून बाहेर काढण्यात आले, त्या दिवशी ट्रम्प नाइट संघाकडून खेळताना त्याने २४ चेंडूंमध्ये ४८ धावांची खेळी साकारली. सोबो मुंबई फालकन्स या संघाविरुद्ध त्याने चमक दाखवली..Video: Shreyas Iyer ची भारताच्या टी२० संघाचा कर्णधार बनल्यानंतर पहिली प्रतिक्रिया आली समोर; म्हणाला, 'ही भावना खूपच...'.तसेच सोमवारी मराठा रॉयल्सविरुद्ध खेळतानाही त्याच्या बॅटमधून शानदार फलंदाजी करण्यात आली. ट्रम्प नाइट संघाकडून खेळताना त्याने ३६ चेंडूंमध्ये नाबाद ७२ धावांची खेळी केली. त्याने आपली खेळी १३ चौकार व एक षटकाराने सजवली. सूर्यकुमार यादवच्या दमदार खेळीच्या जोरावर ट्रम्प नाइट संघाने सहा विकेट राखून विजय मिळवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.