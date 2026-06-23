India Squad Change: भारतीय संघात मुंबईकर खेळाडूची एन्ट्री! श्रेयस अय्यरचा भिडू खेळाडू हार्दिक, नितीश कुमारची उणीव भरून काढणार

Team India Squad Changes Updates: भारतीय संघ आयर्लंड दौऱ्यावर या आठवड्यात दोन सामन्यांची टी२० मालिका खेळणार आहे. या मालिकेपासून श्रेयस अय्यर भारताच्या टी२० संघाच्या नेतृत्वाचा कार्यकाळ सुरू करेल. मात्र असे असतानाच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. फिरकीपटू वरुण चक्रवर्तीसह युवा अष्टपैलू नितीश कुमार रेड्डी देखील या टी२० मालिकेतून बाहेर झाला आहे. तसेच तो इंग्लंड दौऱ्यालाही मुकण्याची शक्यता आहे. इंग्लंड दौऱ्यात भारताला १ ते ११ जुलैदरम्यान टी२० मालिका आणि नंतर १४ जुलैपासून तीन सामन्यांची वनडे मालिका खेळायची आहे. या दोन्ही मालिकांना दुखापतीमुळे हार्दिक पांड्याही मुकला असताना नितीश त्याची जागा भरून काढेल, असे अपेक्षित होते. मात्र त्याला मांडीची दुखापत झाली. त्यामुळे तो या दोन्ही दौऱ्यांमध्ये खेळण्याची शक्यता कमी आहे. .IND vs IRE T20I: टीम इंडियाशी भिडण्यासाठी नव्या कर्णधारासह आयर्लंड सज्ज! संघाची घोषणा, ३ नव्या खेळाडूंना संधी.मुंबईच्या खेळाडूला मिळाली संधीमुंबईचा २३ वर्षीय अष्टपैलू सूर्यांश शेडगे याला नितीशचा बदली खेळाडू म्हणून आयर्लंड दौऱ्यातील टी२० मालिकेसाठी आणि इंग्लंड दौऱ्यातील टी२० आणि वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघात संधी मिळण्याची शक्यता आहे. सूर्यांश हा उजव्या हाताने फलंदाजी आणि वेगवान गोलंदाजी करतो. सूर्यांशने गेल्या काही वर्षात त्याच्या कामगिरीने सर्वांना प्रभावित केले आहे. त्याने सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफीमध्ये चांगली कामगिरी केल्यानंतर त्याला पंजाब किंग्सने आयपीएल २०२५ मध्ये ३० लाखात खरेदी केले होते. तो आयपीएल २०२५ आणि २०२६ मध्ये पंजाबसाठी खेळला आहे. यापूर्वी २०२३ आयपीएलमध्येही त्याला जयदेव उनाडकटचा बदली खेळाडू म्हणून लखनौ सुपर जायंट्सने संघात निवड केलेली, परंतु त्याला खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती. .सूर्यांश आयपीएलमध्ये श्रेयस अय्यर कर्णधार असलेल्या पंजाबसाठी १२ सामने खेळला असून १६३.३६ च्या स्ट्राईक रेटने त्याने १६५ धावा केल्या आहेत. त्याला अद्याप आयपीएलमध्ये विकेट मिळालेली नाही.सूर्यांश नुकतेच श्रीलंकेत तिरंगी मालिका जिंकलेल्या भारतीय अ संघाचाही भाग होता. त्याने भारतीय अ संघाकडून चांगली कामगिरीही केली. त्याने खालच्या फळीत फलंदाजी करताना ५ सामन्यांत १४७ धावा केल्या, ज्यात श्रीलंका अ संघाविरुद्ध केलेल्या ७२ धावांच्या खेळीचाही समावेश आहे. त्याने या मालिकेत २ विकेट्सही घेतल्या..वयाच्या ९ व्या वर्षापासून क्रिकेटचे प्रशिक्षण घेणाऱ्या सूर्यांच्या इथपर्यंतच्या प्रवासात त्याच्या आईची साथ महत्त्वाची ठरली. त्याच्या आईनेच त्याला क्रिकेट अकादमीत प्रशिक्षणासाठी पाठवले, तसेच स्वत:ची नोकरीही सोडली. सूर्यांशनेही त्याच्या मेहनतीने भारतीय संघापर्यंत पोहचण्याचा पराक्रम करून दाखवला आहे. त्याने जाइल्स शील्ड १४ वर्षांखालील स्पर्धेत १३७ चेंडूत नाबाद ३२६ धावा करत सर्वात आधी लक्ष वेधले होते. त्यानंतर तो मुंबईच्या आणि भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाकडूनही खेळला. आता तो भारताकडून खेळण्यास सज्ज आहे.त्याने त्याच्या कारकिर्दीत ८ प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये ४३९ धावा केल्या आहेत आणि १ विकेट घेतली आहे. त्याने १५ लिस्ट ए सामन्यांमध्ये २५८ धावा केल्या आहेत आणि ११ विकेट्स घेतल्या आहेत. ३० टी२० सामन्यांत त्याने ३५६ धावा केल्या आहेत, तर १३ विकेट्स घेतल्या आहेत..India ODI Squad: भारताचा वनडे संघ जाहीर! इंग्लंड दौऱ्यातून शतक करणाऱ्या जैस्वालला डच्चू, तर विराट कोहलीबाबत काय झाला निर्णय?.आयर्लंड दौऱ्यासाठी भारताचा टी२० संघ:श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), ईशान किशन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णाइंग्लंड दौऱ्यासाठी भारताचा टी२० संघश्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), ईशान किशन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), सूर्यांश शेडगे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव, वैभव सूर्यवंशी, प्रसिद्ध कृष्णाइंग्लंड दौऱ्यासाठी भारताचा वनडे संघ -शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), केएल राहुल (यष्टीरक्षक), ईशान किशन (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, अक्षर पटेल, सूर्यांश शेडगे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.