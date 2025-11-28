Cricket

SMAT 2025: १ चौकार, १ षटकार मारला, पण वैभव सूर्यवंशी स्वस्तात बाद झाला, संघही ११२ धावांत ढेपाळला

Madhya Pradesh to Big Win Over Bihar: सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ च्या दुसऱ्या फेरीतही चांगल्या सुरुवातीनंतर वैभव सूर्यवंशीला मोठ्या धावा करण्यात अपयश आले आहे.
Vaibhav Suryavanshi - Madhya Pradesh

Summary

  • सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ च्या दुसऱ्या फेरीत मध्य प्रदेशने बिहारचा दारुण पराभव केला.

  • या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी फारशी चांगली कामगिरी करू शकला नाही.

  • वेंकटेश अय्यर सामनावीर ठरला.

