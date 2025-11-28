SMAT 2025: १ चौकार, १ षटकार मारला, पण वैभव सूर्यवंशी स्वस्तात बाद झाला, संघही ११२ धावांत ढेपाळला

सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ च्या दुसऱ्या फेरीत मध्य प्रदेशने बिहारचा दारुण पराभव केला. या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी फारशी चांगली कामगिरी करू शकला नाही. वेंकटेश अय्यर सामनावीर ठरला..सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५ स्पर्धेतील दुसऱ्या फेरीत शुक्रवारी मध्य प्रदेश आणि बिहार आमने-सामने होते. कोलकातामधील ईडन गार्डन्सवर झालेल्या सामन्यात बिहारला तब्बल ६२ धावांनी पराभूत व्हावं लागलं. या सामन्यात वैभव सूर्यवंशीलाही फार काही करता आलं नाही. वैभवचा हा बिहारसाठी दुसराच टी२० सामना आहे. त्याने चालू सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी स्पर्धेतून बिहारसाठी टी२० पदार्पण केले आहे. .SMAT 2025: ऋतुराज गायकवाडने मोडले विराट-गिलचे विक्रम, पण महाराष्ट्राचा पहिल्याच सामन्यात पराभव; पृथ्वी शॉही अपयशी.सूर्यवंशी सध्या गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने त्याच्या स्फोटक फलंदाजीमुळे चर्चेत आहे. मात्र सध्या सुरू असलेल्या सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफीमध्ये त्याला मोठ्या धावा करता आलेल्या नाहीत. तो पहिल्या सामन्यात चंदिगढविरुद्ध त्याने षटकारासह सुरुवात केली होती, पण तो १४ धावांवरच बाद झाला होता. तसेच बिहारविरुद्धही त्याने शानदार सुरुवात केल्यानंतरही स्वस्तात विकेट गमावली..शुक्रवारी झालेल्या सामन्यात मध्य प्रदेशने बिहारसमोर १७५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्यचा पाठलाग करताना बिहारकडून सकिबुल घणी आणि वैभव सूर्यवंशी उतरले होते. सकिबुलने पहिल्या चार चेंडूतच तीन चौकार मारले. पण पाचव्या चेंडूवर त्याला वेंकटेश अय्यरने १२ धावांवर बाद केले. त्यानंतरही वैभव सूर्यवंशीने एक चौकार अणि १ षटकार मारत सुरुवात चांगली केली होती. पण त्यालाही शिवम शुक्लाने फार काळ टिकून दिले नाही. त्याने वैभवला हरप्रीत सिंगच्या हातून झेलबाद केले. वैभवने ९ चेंडूत १३ धावा केल्या. .त्यानंतर मात्र बिहारचा डाव कोलमडला. तरी बिपीन सौरभने २४ चेंडूत ३२ धावांची झुंद दिली. पण शिवम शुक्ला आणि आणि शिवांग कुमार यांच्या गोलंदाजीने बिहारच्या फलंदाजांना संघर्ष करायला लावला. अखेर बिहारचा संघ १९.२ षटकात ११२ धावांवरच सर्वबाद झाला.मध्यप्रदेशकडून शिवांग कुमारने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. शिवम शुक्ला आणि त्रिपुरेष सिंग यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. राहुल बाथम आणि वेंकटेश अय्यर यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..SMAT 2025: T20 सामन्यात सुपर ओव्हरचा ड्रामा! अभिषेक शर्मा गोल्डन डकवर बाद, CSK च्या गोलंदाजांनं दोनदा धाडलं माघारी.तत्पुर्वी, मध्य प्रदेशने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ८ बाद १७४ धावा केल्या. मध्य प्रदेशकडून वेंकटेश अय्यरने ३४ चेंडूत १ चौकार आणि ४ षटकारांसह नाबाद ५५ धावांची खेळी केली. तसेच यष्टीरक्षक हर्ष गवळीने ४४ चेंडूत ५० धावांची खेळी केली. अंकुश सिंगने १७ चेंडूत २५ धावांची खेळी केली. अभिषेक पाठक (८), कर्णधार हरप्रीत सिंग भाटिया (०) आणि अनिकेत वर्मा (१) स्वस्तात बाद झाले.बिहारकडून मोहम्मद इझहारने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. सुरज कश्यपने १ विकेट घेतली. मध्य प्रदेशचे तीन फलंदाज धावबाद झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.