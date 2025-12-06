SMAT 2025: ८ चौकार, ३ षटकार अन् अर्धशतक... संजू सॅमसन - अभिषेक शर्मा यांची द. आफ्रिकेचा सामना करण्याआधी स्फोटक फलंदाजी

सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफीमध्ये संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी स्फोटक फलंदाजी करत आपला फॉर्म सिद्ध केला आहे. संजूने केरळसाठी नाबाद ७३ धावा केल्या, तर अभिषेकने पंजाबसाठी ६२ धावा ठोकल्या. त्यांच्या या कामगिरीमुळे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघाला मोठा फायदा होऊ शकतो..भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संघात ९ डिसेंबरपासून पाच सामन्यांच्या टी२० मालिकेला सुरुवात होणार आहे. त्याआधी भारताच्या टी२० संघातील अनेक स्टार खेळाडू सध्या सुरू असलेल्या सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी स्पर्धेत खेळत आहेत. या स्पर्धेत संजू सॅमसन केरळचे, तर अभिषेक शर्मा पंजाब संघाचे नेतृत्व करत असून दोघही दमदार फॉर्ममध्ये आहेत. या स्पर्धेची सहावी फेरी शनिवारी (६ डिसेंबर) पार पडली. या फेरीत दोघांनीही स्फोटक फलंदाजी करत आपला फॉर्म पुन्हा एकदा सिद्ध केला आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघात एकत्र येण्यापूर्वी सय्यद मुश्ताक अली स्पर्धेतील त्यांचे हे अखेरचे सामने होते..SMAT 2025: १६ सिक्स, ८ फोर... अभिषेक शर्माचे वादळी शतक, रोहितच्या विक्रमाशी बरोबरी; पंजाबच्या T20 सामन्यात ३०० धावा पार.संजू सॅमसन लढला, पण संघ हरलाशनिवारी केरळचा सामना लखनौच्या एकाना स्टेडियमवर आंध्र प्रदेशविरुद्ध खेळला गेला. या सामन्यात केरळने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ७ बाद ११९ धावाच केल्या. केरळकडून एकट्या सॅमसनने सलामीला फलंदाजीला येत एका बाजूने आक्रमक खेळ केला. तो शेवटपर्यंत नाबाद राहिला, मात्र त्याच्याशिवाय दुसऱ्या बाजूने कोणीही फार काळ टिकू शकले नाही. त्याने एकट्याने ५६ चेंडूत ८ चौकार आणि ३ षटकारांच्या मदतीने नाबाद ७३ धावा ठोकल्या. त्यामुळे किमान केरळला समाधानकारक धावसंख्या गाठता आली. केरळकडून त्याच्याशिवाय फक्त निधिश एमडीने १० धावा पार केल्या. त्याने १३ धावा केल्या..आंध्रप्रदेशकडून सौरभ कुमार आणि पी राजू यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या, तर इतर तीन गोलंदाजांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. त्यानंतर आंध्र प्रदेशने १२० धावांचे लक्ष्य ३ विकेट्स गमावत १२ षटकातच १२३ धावा करत पूर्ण केले. आंध्र प्रदेशतडून केएल भरतने २८ चेंडू ५३ धावांची खेळी केली. केरळकडून विग्घेनेश पुथुर, अब्दुल बाझिथ पीए आणि बिजू नारायणन एन यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.दरम्यान, संजू सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. त्याने सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफीमध्ये आक्रमक खेळत अनुक्रमे नाबाद ५१, १९, ४३, १, ४६ आणि नाबाद ७३ अशा खेळी केल्या आहेत..अभिषेक शर्माचेही अर्धशतकअभिषेक शर्माही कमालीच्या फॉर्ममध्ये आहे. त्याने सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी स्पर्धेत काही दिवासांपूर्वीच बंगालविरुद्ध वादळी शतक करत १४८ धावा केल्या होत्या. त्याने बडोद्याविरुद्धही ५० धावांची खेळी केली होती. इतकेच नाही, तर पाँडिचेरीविरुद्ध ३४ धावा करण्यासोबतच ३ विकेट्स घेतल्या होत्या. यानंतर शनिवारी पंजाबचा सामना सेनादलविरुद्ध हैदराबादमध्ये झाला. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या पंजाबकडून अभिषेकने स्फोटक फलंदाजी करत ३४ चेंडूत ८ चौकार आणि ३ षटकारांसह ६२ धावा केल्या. त्याने प्रभसिमरन सिंगसोबत १०६ धावांची भागीदारीही केली. प्रभसिमरननेही ५० धावांची खेळी केली. अभिषेकचा हा फॉर्म भारतासाठीही दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध फायदेशीर ठरू शकतो..SMAT 2025: आयुष म्हात्रे गोलंदाजांवर पुन्हा बरसला! नाबाद अर्धशतकासह मुंबईला मिळवून दिला ५ वा विजय; अजिंक्य रहाणेनेही दिली साथ.दरम्यान, अभिषेक आणि प्रभसिमरन यांच्या अर्धशतकांनंतर नमन धीरनेही २२ चेंडूतच ५४ धावा ठोकल्या. अनमोलप्रीतनेही २३ चेंडूत ३४ धावा केल्या. त्यामुळे पंजाबने २० षटकात ६ बाद २३३ धावांपर्यंत पोहचला.सेनालदकडून अभिषेक आणि विशाल गौर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. एमएस राठी आणि रवी चौहान यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.