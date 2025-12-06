Cricket

SMAT 2025: ८ चौकार, ३ षटकार अन् अर्धशतक... संजू सॅमसन - अभिषेक शर्मा यांची द. आफ्रिकेचा सामना करण्याआधी स्फोटक फलंदाजी

Sanju Samson, Abhishek Sharma Half-Centuries in SMAT 2025: संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफीमध्ये दमदार कामगिरी केली. संजूने केरळसाठी, तर अभिषेकने पंजाबसाठी ८ चौकार आणि ३ षटकारांसह अर्धशतके ठोकली.
  • सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफीमध्ये संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी स्फोटक फलंदाजी करत आपला फॉर्म सिद्ध केला आहे.

  • संजूने केरळसाठी नाबाद ७३ धावा केल्या, तर अभिषेकने पंजाबसाठी ६२ धावा ठोकल्या.

  • त्यांच्या या कामगिरीमुळे दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघाला मोठा फायदा होऊ शकतो.

