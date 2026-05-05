T20 पैसा, प्रसिद्धी मिळवून देईल; पण, वैभव सूर्यवंशीला आदर कमवायचा असले तर...! RR च्या फलंदाजाला वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली

Manjrekar Urges Sooryavanshi to Prove Himself in Test Cricket: १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी इंडियन प्रीमिअर लीग गाजवतोय.. मागच्या वर्षी पदार्पणात त्याने वादळी शतक झळकावले आणि तोच झंझावात कायम राखताना ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत दिग्गजांना टक्कर देतोय. कमी वयातच वैभवने जगाला त्याची दखल घेण्यास भाग पाडली, परंतु त्याला एक मायेचा सल्ला मिळाला आहे. भारताचे माजी फलंदाज संजय मांजरेकर यांच्या मते वैभवने स्वतःला ट्वेंटी-२० क्रिकेटपुरतेच मर्यादित ठेवले आहे. तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसाठी पूर्णपणे तयार आहे. .वैभवने IPL 2026 मध्ये २३७.६४ च्या स्ट्राईक रेटने १० सामन्यांत ४०४ धावा केल्या आहेत. १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप फायनलमध्ये त्याने १७५ धावांची विश्वविक्रमी खेळी केली होती. मांजरेकर यांनी त्याच्या आयपीएल २०२६ मधील अभूतपूर्व कामगिरीचा उल्लेख केला. त्याने निर्भय फलंदाजी करताना जसप्रीत बुमराहसह जागतिक दर्जाच्या गोलंदाजांची धुलाई केली होती.पण, त्याचवेळी मांजरेकर यांनी वैभवला “आदर” कमावण्याचा धडाही दिला..हार्दिक पांड्या खेळणार की नाही? मुंबई इंडियन्स म्हणते....वैभवच्या या दमदार कामगिरीमुळे त्याला भारताच्या सीनियर संघात पदार्पणाची संधी मिळावी, अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) आयपीएलनंतर त्याला थेट राष्ट्रीय संघात स्थान देऊ शकते आणि मांजरेकर यांनी ते मान्य केले." भारतीय ट्वेटी-२० संघात स्थान मिळवण्यासाठी आयपीएलकडे एक व्यासपीठ म्हणून पाहता आणि सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमधील त्याच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवता, जिथे त्याने महाराष्ट्राविरुद्ध शतक झळकावले आहे; मला वाटते की त्याने पुरेसे यश मिळवले आहे. जर कोणी अशाप्रकारे चमक दाखवत असेल, तर तो तयार आहे,” असे तो स्पोर्टस्टारच्या ‘इन्साइट एज’ पॉडकास्टवर म्हणाले..पण, भारतात शुभमन गिल आणि यशस्वी जैस्वाल यांच्यासह सलामीवीरांची मोठी रांग आधीच असल्याने, सूर्यवंशीचा संघात समावेश करणे सोपे नसेल, हे त्यांनी मान्य केले. “तो कदाचित तयार असेल, पण इतर जण त्याच्यासाठी जागा सोडायला तयार आहेत का? कारण भारतात सलामीच्या जागांसाठी प्रचंड गर्दी आहे,” असेही ते म्हणाले..रोहित शर्माचे दणक्यात पुनरागमन! ६ चौकार, ७ षटकार... सर्वाधिक ८४ धावा, तरीही मॅन ऑफ दी मॅचचा पुरस्कार रायन रिकल्टनला; असं का?.सूर्यवंशी हा नव्या पिढीतील क्रिकेटपटूंपैकी एक आहे आणि ते ट्वेंटी-२० क्रिकेटला अनुकूल असलेल्या आक्रमक शैलीवर भर देतात आणि अनेकदा आपले हात मोकळे सोडण्यासाठी जागा निर्माण करतात. मात्र, ही पद्धत कसोटी क्रिकेटमध्ये यशस्वी ठरू शकणार नाही, असे मांजरेकर यांचे ठाम मत आहे. "सूर्यवंशी लेग साईडला राहून मधल्या स्टंपवर आलेला चेंडू पॉइंटमधून मारतो, कारण तो त्यासाठी जागा तयार करतो. कसोटी क्रिकेटमध्ये चेंडूच्या जवळ जाण्याचा सल्ला दिला जातो. इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया किंवा दक्षिण आफ्रिकेत चेंडूपासून दूर राहून तुम्हाला धावा मिळणार नाहीत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले..ट्वेंटी-२० क्रिकेटमुळे प्रसिद्धी आणि आर्थिक यश मिळू शकते, परंतु खरा आदर अजूनही कसोटी क्रिकेटमध्येच आहे आणि त्यासाठी तांत्रिक बदलांची आवश्यकता असेल. जर तुम्हाला तुमच्या मुलाला प्रसिद्ध आणि श्रीमंत बनवायचे असेल, तर ट्वेंटी-२० फलंदाजी तुमच्यासाठी आहे. जर तुम्हाला त्याला आमच्यासारख्या समीक्षकांकडून आदर मिळवून द्यायचा असेल, तर त्याला कसोटी क्रिकेट खेळावे लागेल.संजय मांजरेकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.