T20 Mumbai Women's league मध्ये फाल्कन्सच्या विजयात भारतीय स्टार सायली सातघरे अन् १४ वर्षीय स्वरा जाधव चमकली

T20 Mumbai Women's League news: टी२० मुंबई महिला लीगमधील आपला जबरदस्त फॉर्म कायम ठेवत, भारतीय स्टार खेळाडू सायली सातघरेने बुधवारी पुन्हा एकदा उत्कृष्ट अष्टपैलू कामगिरी केली, तर १४ वर्षीय युवा खेळाडू स्वरा जाधवने गोलंदाजीत चमक दाखवली. या कामगिरीमुळे सोबो मुंबई फाल्कन्सने आकाश टायगर्स मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्सवर सात फलंदाज राखून सहज विजय मिळवला आणि स्पर्धेत आपला सलग दुसरा विजय नोंदवला..Mumbai T20 League: शाश्वत जगतापचे खणखणीत शतक अन् ईगल ठाणे स्ट्रायकर्सचा बांद्रा ब्लास्टर्सवर दणदणीत विजय.सातघरेने उत्कृष्ट कामगिरी करताना चार बळी घेतले आणि पहिल्याच षटकात बळी मिळवून टायगर्सवर तात्काळ दबाव आणला. फाल्कन्सच्या शिस्तबद्ध गोलंदाजी आक्रमणासोबत ताळमेळ साधत, तिने प्रतिस्पर्धी संघाला लयच मिळू दिली नाही. त्यानंतर किशोरवयीन डावखुरी फिरकी गोलंदाज जाधवने (३/१९) तीन बळी घेत दबाव आणखी वाढवला, मधली फळी उद्ध्वस्त केली आणि संघाला सावरण्याची कोणतीही संधी दिली नाही..फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, फाल्कन्सच्या अथक आक्रमणासमोर आकाश टायगर्सला आपल्या संपूर्ण डावात संघर्ष करावा लागला. सानिका चाळकेने सर्वाधिक २१ धावा केल्या, पण तिला उर्वरित फलंदाजीकडून फारशी साथ मिळाली नाही आणि नियमित अंतराने विकेट्स पडत राहिल्या. भागीदारी करण्यात किंवा आवश्यकतेनुसार धावगती वाढवण्यात अपयशी ठरल्याने, टायगर्स संघ २० षटकांत ११३/९ अशा माफक धावसंख्येवरच पोहोचला..प्रत्युत्तरात, फाल्कन्सने निराशाजनक सुरुवातीनंतर लवकरच सावरले. सिमरन शेख (२३) आणि बदली खेळाडू सारिका कोळी (३३ नाबाद) यांनी डाव सावरला, त्यानंतर कर्णधार सातघरेने (३० नाबाद) धावांचा पाठलाग आपल्या नियंत्रणात घेतला. आत्मविश्वासाने फलंदाजी करत, तिने कोळीसोबत नाबाद ६४ धावांची भागीदारी करून पुढील कोणताही अडथळा येऊ दिला नाही. कर्णधार पूर्णपणे नियंत्रणात दिसत होती, तिने तीन चौकार मारत फाल्कन्सला सहज विजय मिळवून दिला आणि २५ चेंडू शिल्लक असताना धावांचा पाठलाग पूर्ण केला..यापूर्वी मंगळवारी पुरुषांच्या स्पर्धेत, सोबो मुंबई फाल्कन्सला शिवम दुबेच्या एआरसीएस अंधेरीकडून पाच गडी राखून पराभव पत्करावा लागला. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, दुबेने तीन बळी घेत आदर्शवत नेतृत्व केले, तर अजय मिश्रानेही तीन बळी मिळवले. या सामन्यात फाल्कन्सचा संघ १८.२ षटकांत १२६ धावांवर सर्वबाद झाला. यष्टीरक्षक आदित्य तारेने ३९ चेंडूंत ५९ धावा करून एकहाती लढा दिला, पण त्याला इतर फलंदाजांकडून फारशी साथ मिळाली नाही. प्रत्युत्तरात, दिव्यांश सक्सेनाच्या ३३ चेंडूंतील शानदार ५० धावा आणि प्रग्नेश कानपिल्लेवार (२६) व प्रसाद पवार (२१) यांच्या उपयुक्त योगदानाच्या जोरावर अंधेरीने सहा षटके शिल्लक असताना सहज विजय मिळवला..T20 Mumbai League: ९ झेल सुटले तरीही सोबो मुंबई फाल्कन्सने कसं जिंकलं? मॅचमधला तो टर्निंग पॉईंट नक्की काय होता?.संक्षिप्त धावसंख्या: आकाश टायगर्स मुंबई वेस्टर्न सबर्ब २० षटकांत ११३/९ (सानिका चाळके २१, मनाली दक्षिणी १८; सायली सातघरे ४/२९, स्वरा जाधव ३/१९) पराभूत विरुद्ध सोबो मुंबई फाल्कन्स ११७/३ (सारिका कोळी ३३ नाबाद, सायली सातघरे ३० नाबाद, सिमरन शेख २३) सात गडी राखून विजयी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.