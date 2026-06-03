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T20 Mumbai Women's league मध्ये फाल्कन्सच्या विजयात भारतीय स्टार सायली सातघरे अन् १४ वर्षीय स्वरा जाधव चमकली

Sobo Mumbai Falcons vs Akash Tigers Mumbai Western: टी२० मुंबई महिला लीगमध्ये सोबो मुंबई फाल्कन्सने आकाश टायगर्सवर सहज विजय मिळवला. सायली सातघरे आणि १४ वर्षीय स्वरा जाधवने फाल्कन्सच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला.
SoBo Mumbai Falcons

SoBo Mumbai Falcons

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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T20 Mumbai Women's League news: टी२० मुंबई महिला लीगमधील आपला जबरदस्त फॉर्म कायम ठेवत, भारतीय स्टार खेळाडू सायली सातघरेने बुधवारी पुन्हा एकदा उत्कृष्ट अष्टपैलू कामगिरी केली, तर १४ वर्षीय युवा खेळाडू स्वरा जाधवने गोलंदाजीत चमक दाखवली. या कामगिरीमुळे सोबो मुंबई फाल्कन्सने आकाश टायगर्स मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्सवर सात फलंदाज राखून सहज विजय मिळवला आणि स्पर्धेत आपला सलग दुसरा विजय नोंदवला.

SoBo Mumbai Falcons
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