Mumbai T20 League: शाश्वत जगतापचे खणखणीत शतक अन् ईगल ठाणे स्ट्रायकर्सचा बांद्रा ब्लास्टर्सवर दणदणीत विजय

Mumbai T20 League news: शाश्वत जगतापच्या दमदार नाबाद शतकाच्या जोरावर, ईगल ठाणे स्ट्रायकर्सने सोमवारी वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या नुवामा प्रायव्हेट टी२० मुंबई लीग २०२६ च्या सलामीच्या सामन्यात बांद्रा ब्लास्टर्सवर नऊ गडी राखून एकतर्फी विजय नोंदवत आपल्या मोहिमेची दणदणीत सुरुवात केली..'फेस ऑफ द लीग' रोहित शर्माने उद्घाटन दिनाच्या उत्साहात भर घातली. वानखेडे स्टेडियमवर मुंबई साऊथ सेंट्रल मराठा रॉयल्स आणि आकाश टायगर्स मुंबई वेस्टर्न सबर्ब्स यांच्यातील दुसऱ्या सामन्याच्या नाणेफेकीला त्याने हजेरी लावली. यावेळी रोहितसोबत मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अजिंक्य नाईक आणि लीग नियामक परिषदेचे अध्यक्ष राजदीप गुप्ता यांच्यासह एमसीए एपेक्स कौन्सिल आणि लीग नियामक परिषदेचे सदस्यही उपस्थित होते..तत्पूर्वी, १९० धावांच्या आव्हानात्मक लक्ष्याचा पाठलाग करताना, स्ट्रायकर्सने शाश्वत आणि इम्पॅक्ट प्लेअर सुमेर झवेरी यांच्या चित्तथरारक सलामीच्या भागीदारीने ब्लास्टर्सला पुनरागमनाचा कोणताही मार्ग शिल्लक ठेवला नाही. या जोडीने पॉवरप्लेमध्ये ९३ धावांपर्यंत मजल मारली आणि आक्रमक फलंदाजीच्या जोरावर सामन्यावर पूर्ण नियंत्रण मिळवले. दोन्ही फलंदाजांनी झटपट अर्धशतके झळकावली आणि स्ट्रायकर्सचे वर्चस्व कायम राहिले..या जोडीने सलामीच्या विकेटसाठी १५५ धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर सुमेइर अवघ्या ३६ चेंडूंमध्ये ११ चौकार आणि चार षटकारांसह शानदार ८० धावांची खेळी करून बाद झाला. मात्र, शाश्वत शेवटपर्यंत नाबाद राहिला आणि त्याने अवघ्या ५० चेंडूंमध्ये एक शानदार शतक पूर्ण करून ईगल ठाणे स्ट्रायकर्सला सहज विजय मिळवून दिला, तसेच भारतातील एका प्रमुख फ्रँचायझी-आधारित देशांतर्गत टी२० स्पर्धेत त्यांना एक उत्तम सुरुवात करून दिली..तत्पूर्वी, बांद्रा ब्लास्टर्सने डळमळीत सुरुवातीनंतर चांगली कामगिरी करत १८९/९ धावा केल्या. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ईगल ठाणे स्ट्रायकर्सने सुरुवातीलाच यश मिळवले, कर्णधार शार्दुल ठाकूरने प्रतीककुमार रविशंकरला शून्यावर बाद केले.कर्णधार सुवेद पारकर (३०) आणि पराग खानापूरकर (१६) यांनी ४५ धावांची भागीदारी करून डाव सावरला, पण एका गोंधळामुळे पराग बाद झाला.अथर्व अंकोलेकरने सलग दोन चेंडूंवर दोन बळी घेत डावाला आणखी धक्का दिला, त्यानंतर ध्रुमिल मटकरने अखेरच्या षटकांमध्ये फटकेबाजी करत १७ चेंडूंमध्ये नाबाद २८ धावा केल्या आणि ब्लास्टर्सला एक आव्हानात्मक धावसंख्या उभारण्यास मदत केली.संक्षिप्त धावसंख्या:बांद्रा ब्लास्टर्स 20 षटकांत 189/9 (जय जैन 45, ओम केशकामत 40, सुवेद पारकर 30; ओंकार तरमळे 3/28, अथर्व अंकोलेकर 2/34) पराभूत विरुद्ध ईगल ठाणे स्ट्रायकर्स 15.2 षटकांत 194/1 ( शाश्वत जगताप नाबाद 100, सुमेर झवेरी 80) 9 गडी राखून विजय.