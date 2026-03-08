IND vs NZ Final: संजू सॅमसनला सलग तिसऱ्या सामन्यात शतकाची हुलकावणी! निश्वार्थ खेळीने जिंकली मनं... ५ चौकार व ८ षटकारांचा पाऊस

India vs New Zealand final Samson explosive batting : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप अंतिम सामन्यात संजू सॅमसनला सलग तिसऱ्या सामन्यात शतक झळकावण्याची मोठी संधी होती. मात्र अवघ्या ११ धावांनी त्याचे शतक हुकले. सॅमसनने ४६ चेंडूंत ८९ धावांची धडाकेबाज खेळी केली. त्याच्या या डावात ५ चौकार आणि तब्बल ८ खणखणीत षटकारांचा समावेश होता..अभिषेक शर्माला अखेर सूर गवसला... सलग तीन भोपळ्यानंतर त्याने झिम्बाब्वेविरुद्ध अर्धशतक झळकावले होते, परंतु त्यानंतर पुन्हा तो वारंवार अपयशी ठरला... पण, संघ व्यवस्थापनाने त्याच्यावरील विश्वास कायम राखताना फायनलमध्ये त्याला कायम राखले. त्याने हा विश्वास सार्थ ठरवला अन् सर्व दडपण झुगारून २१ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह ५२ धावांची खेळी केली. त्याने संजू सॅमसनसह ९८ धावांची सलामी दिली आणि ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या इतिहासातील ही सर्वोत्तम सलामीची भागीदारी ठरली. भारत ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा इतिहासात सर्वाधिक ३६०+ षटकार खेचणारा संघ ठरला..IND vs NZ Final : भारतीय संघाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये ठरले 'HITMAN'; संजूची आफ्रिदी, कोहलीच्या विक्रमाशी बरोबरी.अभिषेकच्या विकेटनंतर इशान किशन व संजू यांनी मोर्चा सांभाळला. संजूने मागील दोन सामन्यांत नाबाद ९७ व ८९ धावांची खेळी केली होती आणि फायनलमध्येही त्याने अर्धशतक पूर्ण केले. शाहिद आफ्रिदी ( २००९) आणि विराट कोहली ( २०१४) यांच्यानंतर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या उपांत्य व फायनलमध्ये अर्धशतक झळकावणारा तो तिसरा खेळाडू ठरला. भारतीय सलामीवीरांनी पॉवर प्लेमध्ये ९२ धावा चोपल्या आणि ही ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या इतिहासातील पॉवर प्लेमधील सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. यापूर्वी २०२४ मध्ये वेस्ट इंडिजने अफगाणिस्तानसह पहिल्या सहा षटकांत १ बाद ९२ धावा केल्या होत्या..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सलग तीन सामन्यांत 50+ धावा करणारा संजू हा जगातील सातवा फलंदाज ठरला. यापूर्वी हा विक्रम माहेला जयवर्धने ( २०१०), विराट कोहली ( २०१६ व २०२१), बाबर आझम ( २०२१), लोकेश राहुल ( २०२१), कुसल मेंडिस ( २०२६), साहिबजादा फरहान ( २०२६) यांनी हा पराक्रम केला आहे. १४व्या षटकात रचिन रविंद्रच्या गोलंदाजीवर संजूने सलग तीन षटकार खेचले आणि या पर्वात भारताने षटकाराचे शतक पूर्ण केले. संजूनेही सर्वाधिक २१ षटकारांचा विक्रम नावावर करताना फिन अॅलनला ( २०) मागे सोडले. .IND vs NZ Final : सूर गवसला... अभिषेक शर्माची वादळी फटकेबाजी, संजू सॅमसनसह मोडला २००९ सालचा पाकड्यांचा विक्रम.इशान किशननेही २३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण करताना भारताला १५ षटकांत दोनशेपार पोहोचवले. शतक डोळ्यासमोर असूनही संजूने संघाचा विचार केला आणि उत्तुंग फटका मारला, परंतु यावेळी त्याचा सीमारेषेवर झेल झाला. त्याला सलग तिसऱ्या सामन्यात शतकाने हुलकावणी दिली. संजू ४६ चेंडूंत ५ चौकार व ८ षटकारांसह ८९ धावांवर झेलबाद झाला. इशान सह त्याची ४८ चेंडूंत १०५ धावांची भागीदारी तुटली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.