IND vs NZ Final : भारतीय संघाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये ठरले 'HITMAN'; संजूची आफ्रिदी, कोहलीच्या विक्रमाशी बरोबरी

India vs New Zealand T20 World Cup Final Marathi Update News : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप अंतिम सामन्यात भारतीय संघाने इतिहास घडवला. अभिषेक शर्मा व संजू सॅमसन यांच्या अर्धशतकांनीही विश्वविक्रमी कामगिरी केली.
Swadesh Ghanekar
India surpass West Indies six hitting record T20 World Cup : भारतीय सलामीच्या जोडीने न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांना आज रडकुंडीला आणले.. अभिषेक शर्माच्या १८ चेंडूंत अर्धशतकानंतर संजू सॅमसननेही खणखणीत षटकारांनी फिफ्टी पूर्ण केली. त्याने सलग तिसरे अर्धशतक पूर्ण केले. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरी व फायनलमध्ये अर्धशतक झळकावणारा तो जगातील तिसरा फलंदाज ठरला. संजूने या विक्रमात शाहिद आफ्रिदी ( २००९) व विराट कोहली ( २०१४) यांच्याशी बरोबरी केली. या सामन्यातील आक्रमक फलंदाजीमुळे भारताने वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला.

