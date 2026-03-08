IND vs NZ Final : भारतीय संघाचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये ठरले 'HITMAN'; संजूची आफ्रिदी, कोहलीच्या विक्रमाशी बरोबरी

India surpass West Indies six hitting record T20 World Cup : भारतीय सलामीच्या जोडीने न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांना आज रडकुंडीला आणले.. अभिषेक शर्माच्या १८ चेंडूंत अर्धशतकानंतर संजू सॅमसननेही खणखणीत षटकारांनी फिफ्टी पूर्ण केली. त्याने सलग तिसरे अर्धशतक पूर्ण केले. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या उपांत्य फेरी व फायनलमध्ये अर्धशतक झळकावणारा तो जगातील तिसरा फलंदाज ठरला. संजूने या विक्रमात शाहिद आफ्रिदी ( २००९) व विराट कोहली ( २०१४) यांच्याशी बरोबरी केली. या सामन्यातील आक्रमक फलंदाजीमुळे भारताने वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला..न्यूझीलंडचा कर्णधार मिचेल सँटरर याने नाणेफेक करून प्रथम गोलंदाजीचा घेतलेला निर्णय टीम इंडियाच्या पथ्यावर पडला. आतापर्यंत संपूर्ण स्पर्धेत शांत दिसलेल्या अभिषेक शर्माने फायनलसाठी त्याची खेळी राखून ठेवली होती. त्याने १८ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि पॉवर प्लेमध्ये संघाला ९२ धावांपर्यंत पोहोचवले. वर्ल्ड कप स्पर्धेतील भारताची ही पॉवर प्लेमधील सर्वाधिक धावसंख्या ठरली. २००९ नंतर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये झालेली ही पहिली ५०+ धावांची सलामीची भागीदारी ठरली. २००९ मध्ये पाकिस्तानच्या कमरान अकमल व साहजैब हसन यांनी श्रीलंकेविरुद्ध ४८ धावांची सलामी दिली होती..सँटनरने पहिल्या चार षटकांत चार गोलंदाज वापरले आणि चौथ्या षटकात ल्युकी फर्ग्युसनला संजू सॅमसन व अभिषेक यांनी २४ धावा चोपल्या. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमधील एका षटकातील ही संयुक्तपणे अव्वल धावा ठरल्या. वेन स्टोक्सला २०१६ च्या वर्ल्ड कपमध्ये ( वि. वेस्ट इंडीज) आणि २०२४ मध्ये अक्षर पटेलच्या ( वि. दक्षिण आफ्रिका) एका षटकात २४ धावा कुटल्या गेल्या होत्या. भारतीय सलामीवीरांनी पॉवर प्लेमध्ये ९२ धावा चोपल्या आणि ही ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या इतिहासातील पॉवर प्लेमधील सर्वोत्तम धावसंख्या ठरली. यापूर्वी २०२४ मध्ये वेस्ट इंडिजने अफगाणिस्तानसह पहिल्या सहा षटकांत १ बाद ९२ धावा केल्या होत्या..रचिन रवींद्रने त्याच्या पहिल्या व डावातील सातव्या षटकात ही जोडी तोडली. वाईड जाणाऱ्या चेंडूवर अभिषेक फटका मारायला गेला अन् कट लागून चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हाती विसावला. अभिषेक २१ चेंडूंत ६ चौकार व ३ षटकारांसह ५२ धावांवर बाद झाला. भारताला ९८ धावांवर पहिला झटका बसला. अभिषेकने सेट केलेला टेंपो इशानने कायम राखला आणि प्लेसमेंटचे सुरेख फटके खेचले. भारत हा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सर्वाधिक ३५८ षटकार खेचणारा संघ ठरला. हा विक्रम वेस्ट इंडिजच्या ( ३५७) नावावर होता. संजूनेही सुरेख फटकेबाजी करून अर्धशतक पूर्ण केले. त्याने या पर्वात सर्वाधिक २१ षटकार खेचले. भारताच्या १३ षटकांत १ बाद १७० धावा झाल्या आहेत. .IND vs NZ Final : सूर गवसला... अभिषेक शर्माची वादळी फटकेबाजी, संजू सॅमसनसह मोडला २००९ सालचा पाकड्यांचा विक्रम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.