T20 WC, IND vs ENG SF: अभिषेक शर्मा दुसऱ्याच षटकात गेला, संजू सॅमसन म्हणालेला, अरे घाई नको करू... ! इंग्लंडच्या रणनीतीने हैराण

India vs England T20 World Cup Semi Final Marathi: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या उपांत्य फेरीत भारताची सुरुवात धक्कादायक ठरली. दुसऱ्याच षटकात अभिषेक शर्मा बाद झाला आणि इंग्लंडने सुरुवातीलाच मोठा झटका दिला. पॉवरप्लेमध्ये आक्रमक फलंदाजी करण्याचा भारताचा डाव इंग्लंडच्या वेगवान गोलंदाजांनी विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न केला.
Swadesh Ghanekar
T20 World Cup India vs England Semi Final Marathi Cricket News: अभिषेक शर्माने पुन्हा एकदा घाई करत विकेट फेकली. विल जॅक्सने टाकलेल्या दुसऱ्या षटकात अभिषेकने दोन चौकार मिळवले होते, परंतु त्याला अती हाव महागात पडली. जॅक्सने क्षेत्ररक्षणात बदल करून अभिषेकला बरोबर खेळाडू उभा आहे, तिथेच फटका मारण्यास भाग पाडले. अभिषेक ९ धावांवर माघारी परतला, पुढच्याच षटकात संजू सॅमसनही माघारी परतणारच होता, परंतु कर्णधार हॅरी ब्रूकने सोपा झेल टाकला.

