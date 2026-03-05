T20 WC, IND vs ENG SF: अभिषेक शर्मा दुसऱ्याच षटकात गेला, संजू सॅमसन म्हणालेला, अरे घाई नको करू... ! इंग्लंडच्या रणनीतीने हैराण

T20 World Cup India vs England Semi Final Marathi Cricket News: अभिषेक शर्माने पुन्हा एकदा घाई करत विकेट फेकली. विल जॅक्सने टाकलेल्या दुसऱ्या षटकात अभिषेकने दोन चौकार मिळवले होते, परंतु त्याला अती हाव महागात पडली. जॅक्सने क्षेत्ररक्षणात बदल करून अभिषेकला बरोबर खेळाडू उभा आहे, तिथेच फटका मारण्यास भाग पाडले. अभिषेक ९ धावांवर माघारी परतला, पुढच्याच षटकात संजू सॅमसनही माघारी परतणारच होता, परंतु कर्णधार हॅरी ब्रूकने सोपा झेल टाकला. .इंग्लंड आणि भारत हे ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाचवेळा समोरासमोर आले आहेत आणि भारतीय संघ ३-२ असा आघाडीवर आहे. इंग्लंडने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताच बदल नाही. कर्णधार सूर्यकुमार यादवनेही आम्हाला प्रथम फलंदाजीच करायची होते हे म्हटले. या सामन्यात सर्वांच्या नजरा अभिषेक शर्मावर असणार आहे, कारण मागच्या वेळेस भारत-इंग्लंड वानखेडेवर भिडले होते, तेव्हा अभिषेकने शतक झळकावले होते. पण, इंग्लंडने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेत, जरा अडव्हान्टेज मिळवला आहे. भारताला पहिल्या दोन षटकांत विकट गमावायची नाही आणि वाऱ्याचा अंदाज घेऊन पॉवर प्लेमध्ये ५५-६० धावा चोपण्याचा प्रयत्न करावा लागेल..T20 WC, IND vs ENG SF: भारत-इंग्लंड सामन्यासाठी वानखेडेवरील '७' नंबरची खेळपट्टी वापरली जाणार; २४ तासांत फिरला गेम... स्टेडियमवरून ताजे अपडेट्स.India XI: अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह.England XI: फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, जेकब बेथेल, हॅरी ब्रूक, टॉम बँटन, सॅम कुरन, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, लाएम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद. .वानखेडे स्टेडियम संजू सॅमसनच्या चौकाराने दणाणून गेले. पहिली दोन चेंडू सावध खेळून काढल्यानंतर संजूने मिड ऑफच्या डोक्यावरून चौकार मारला. शॉर्ट बॉल फाईन लेगवर षटकार खेचल्यनंतर एकच जल्लोष झाला. जोफ्रा आर्चरवर पहिल्याच षटकात संजूने दडपण आणले. विल जॅक्सचे दुसऱ्या षटकात अभिषेक शर्माने चौकाराने स्वागत केले. अभिषेकने पॉइंटच्या मधून चांगला कट शॉट मारला. पण, सहाव्या चेंडूवर क्षेत्ररक्षणात बदल करून जॅक्सने इंग्लंडला पहिले यश मिळवून दिले. अभिषेक ९ धावांवर झेलबाद झाला..पुढच्याच षटकात कर्णधार हॅरी ब्रूकने मिड ऑफला संजूचा सोपा झेल टाकला आणि भारतीयांच्या जीवात जीव आला. संजूने मिळालेल्या जीवदानाचा फायदा उचलून तिसरा चेंडू स्टेडियमच्या तिसऱ्या टिअरवर पोहोचवला. हे वृत्त लिहिले तेव्हा भारताने ४ षटकांत १ बाद ४५ धावा केल्या होत्या, त्यात संजूच्या ३० धावा होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.