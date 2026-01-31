Cricket

T20 WORLD CUP : ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का, वर्ल्ड कपच्या संघात करावे लागले दोन बदल; पॅट कमिन्सची माघार, तर...

Pat Cummins ruled out of T20 World Cup due to injury: आगामी ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेआधी ऑस्ट्रेलिया संघाला मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा प्रमुख वेगवान गोलंदाज आणि अनुभवी खेळाडू पॅट कमिन्स याला दुखापतीमुळे वर्ल्ड कपमधून माघार घ्यावी लागली आहे.
Australia make two changes to T20 World Cup squad: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरू होण्यास आठवड्याचा कालावधी शिल्लक असताना ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का बसला आहे. ऑस्ट्रेलियाचा प्रमुख गोलंदाज पॅट कमिन्स ( Pat Cummins) याला दुखापतीमुळे स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागली आहे. ऑस्ट्रेलियाने त्यांच्या वर्ल्ड कप संघात दोन बदल केले आहेत. कमिन्स त्याच्या पाठीच्या दुखापतीतून पूर्णपणे बरा झालेला नाही आणि त्यामुळे तो भारत-श्रीलंका येथे होणाऱ्या स्पर्धेत खेळणार नाही. त्याच्यासह आघाडीचा फलंदाज मॅथ्यू शॉर्ट याचेही नाव १५ सदस्यीय संघातून वगळण्यात आले आहे.

