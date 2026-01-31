T20 WORLD CUP : ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का, वर्ल्ड कपच्या संघात करावे लागले दोन बदल; पॅट कमिन्सची माघार, तर...

Australia make two changes to T20 World Cup squad: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरू होण्यास आठवड्याचा कालावधी शिल्लक असताना ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का बसला आहे. ऑस्ट्रेलियाचा प्रमुख गोलंदाज पॅट कमिन्स ( Pat Cummins) याला दुखापतीमुळे स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागली आहे. ऑस्ट्रेलियाने त्यांच्या वर्ल्ड कप संघात दोन बदल केले आहेत. कमिन्स त्याच्या पाठीच्या दुखापतीतून पूर्णपणे बरा झालेला नाही आणि त्यामुळे तो भारत-श्रीलंका येथे होणाऱ्या स्पर्धेत खेळणार नाही. त्याच्यासह आघाडीचा फलंदाज मॅथ्यू शॉर्ट याचेही नाव १५ सदस्यीय संघातून वगळण्यात आले आहे..डावखुला जलदगती गोलंदाज बेन डॉरशूईस आणि फलंदाज मॅथ्यू रेनशॉ यांचा ऑस्ट्रेलियाच्या १५ सदस्यीय संघात समावेश केला गेला आहे. हा संघ ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या स्पर्धेत चांगली कामगिरी करेल असा विश्वास निवड समिती प्रमुख टॉनी डोडेमेडने व्यक्त केला आहे. 'पॅटला त्याच्या पाठीच्या दुखापतीतून बरे होण्यासाठी अधिक वेळ हवा आहे. बेनकडे चांगल्या वेगाने चेंडू स्विंग करण्याची क्षमता आहे. मॅटने अलिकडच्या काळात सर्वच फॉरमॅटमध्ये छाप पाडली आहे,' असे टॉनी म्हणाले..ऑस्ट्रेलियाचा सुधारित संघ - मिचेल मार्श ( कर्णधार), झेव्हियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, टीम डेव्हिड, बेन ड्वॉरशूइस, कॅमेरून ग्रीन, नॅथन एलिस, जॉश हेझलवूड, ट्रॅव्हिस हेड, जॉश इंग्लिस, मॅथ्यू कुहनेमन, ग्लेन मॅक्सवेल, मॅथ्यू रेनशॉ, मार्कस स्टॉयनिस, अॅडम झम्पा..T20 World Cup स्पर्धेवर निपाह व्हायरसचे संकट? भारतातील सामने दुसरीकडे खेळवले जाणार? बांगलादेशी, पाकिस्तानींचा 'डाव'.Australia Fixtures११ फेब्रुवारी - ऑस्ट्रेलिया वि. आयर्लंड, कोलंबो१३ फेब्रुवारी - ऑस्ट्रेलिया वि. झिम्बाब्वे, कोलंबो१६ फेब्रुवारी - ऑस्ट्रेलिया वि. श्रीलंका, कँडी२० फेब्रुवारी- ऑस्ट्रेलिया वि. ओमान, कँडी.ऑस्ट्रेलियाचा संघ सध्या पाकिस्तान दौऱ्यावर आहे आणि तीन ट्वेंटी-२० सामन्यांच्या पहिल्या लढतीत त्यांना यजमानांकडून पराभव पत्करावा लागला आहे. दुसरा सामना आज आहे आणि तिसरा सामना १ फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यानंतर ऑस्ट्रेलियन संघ वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी कोलंबो येथे रवाना होईल. सोबत पाकिस्तानचा संघही प्रवास करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.