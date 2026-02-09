Cricket

T20 World Cup: अमेरिकेला हरवले, आता भारतीय संघाचा पुढील सामना कोणाशी? जाणून घ्या तारीख, वेळ आणि ठिकाण..

India vs Namibia T20 World Cup 2026 date time venue: टी20 वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारताने आपल्या धडाकेबाज विजयाची सुरुवात केली आहे. आपल्या पहिल्या सामन्यात भारताने अमेरिका (USA) संघाला पराभूत केले.
India will play their next T20 World Cup 2026 group stage match against Namibia

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India Next schedule after beating USA in T20 World Cup: भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत विजयी सलामी दिली. अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्यात भारताच्या आघाडीच्या फलंदाजांना अपयश आल्याचे पाहायला मिळाले होते, परंतु कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या आक्रमक फटकेबाजीने संघाला तारले. त्यानंतर गोलंदाजानी कमाल केली. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने ९ बाद १६१ धावा केल्या. गोलंदाज मोहम्मद सिराज ( २-२९), अर्शदीप सिंग ( २-१८) व फिरकीपटू अक्षर पटेल ( २-२४) यांनी चांगला मारा केला आणि अमेरिकेला ८ बाद १३२ धावांपर्यंत रोखले.

