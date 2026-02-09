T20 World Cup: अमेरिकेला हरवले, आता भारतीय संघाचा पुढील सामना कोणाशी? जाणून घ्या तारीख, वेळ आणि ठिकाण..

India Next schedule after beating USA in T20 World Cup: भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत विजयी सलामी दिली. अमेरिकेविरुद्धच्या सामन्यात भारताच्या आघाडीच्या फलंदाजांना अपयश आल्याचे पाहायला मिळाले होते, परंतु कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या आक्रमक फटकेबाजीने संघाला तारले. त्यानंतर गोलंदाजानी कमाल केली. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने ९ बाद १६१ धावा केल्या. गोलंदाज मोहम्मद सिराज ( २-२९), अर्शदीप सिंग ( २-१८) व फिरकीपटू अक्षर पटेल ( २-२४) यांनी चांगला मारा केला आणि अमेरिकेला ८ बाद १३२ धावांपर्यंत रोखले. .गतविजेत्या भारताला अ गटातील पुढील सामन्यात नामिबियाचा सामना करायचा आहे. नवी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर १२ फेब्रुवारीला हा सामना होणार आहे. याच गटात नेदरलँड्सने त्यांच्या पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानचा घाम काढलाच होता. आतापर्यंत या गटात नेदरलँड्स, स्कॉटलंड आणि नेपाळ यांनी लक्षवेधी कामगिरी केली आहे आणि आता नामिबियाकडून तशा कामगिरीची अपेक्षा आहे..India vs Pakistan Controvarsy: उपकारांची जाण ठेवा रे... आम्ही तुम्हाला खेळायला जागा दिली! पाकड्यांची लाज चव्हाट्यावर आणणारं पत्र.ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या इतिहासात सलग ९ सामने जिंकणारा भारत हा जगातील पहिला संघ ठरला. २०२४ च्या जेतेपदाच्या मोहिमेत त्यांनी ८ सामने जिंकले आणि त्यानंतर अमेरिकेवरील विजयाने ही संख्या ९ वर पोहोचली. गुरुवारचा सामना जिंकल्यानंतर ते सलग १० सामने जिंकण्याच्या प्रयत्नात असतील. .India-Pakistan Controversy: पाकिस्तानी आता आपसात भांडू लागले; अध्यक्ष मोहसिन नक्वीविरोधात दंड थोपटले, पाकडे घाबरलेत.IND vs NAM Squadsभारत: सूर्यकुमार यादव, इशान किशन, संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, वॉशिंग्टन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थीनामिबिया: गेर्हार्ड इरास्मस, झेन ग्रीन, बर्नार्ड शॉल्ट्झ, रुबेन ट्रम्पलमन, जेजे स्मित, जॅन फ्रायलिंक, लॉरेन स्टीनकॅम्प, मालन क्रुगर, निकोल लोफ्टी-ईटन, जॅक ब्रासेल, बेन शिकोंगो, जेसी बाल्ट, डायलन लीचर, डब्ल्यूपी मायबर्ग, मॅक्स हेंगो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.