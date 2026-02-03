T20 World Cup ची तयारी तर सुरू, पण भारताला 'या' खेळाडूची चिंता; सगळं गणित बिघडणार

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील यजमान भारतीय संघ ७ फेब्रुवारीला आपल्या मोहिमेला सुरुवात करणार आहे. त्याआधी बुधवारी (४ फेब्रुवारी) भारताला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सराव सामना खेळायचा आहे. पण त्याआधी भारतीय संघाला (Team India) वॉशिंग्टन सुंदरच्या सहभागाबाबत चिंता आहे. या स्पर्धेपूर्वी भारताचे तिलक वर्मा (Tilak Varma) आणि वॉशिंग्टन सुंदर (Washington Sundar) दुखापतग्रस्त होते. पण तिलकने सोमवारी (२ फेब्रुवारी) अमेरिकेविरुद्ध सराव सामन्यात भारत अ संघाकडून ३८ धावांची धावांची खेळी करत त्याची तंदुरुस्ती सिद्ध केली आहे. मात्र अद्याप वॉशिंग्टन सुंदर पूर्ण बरा झालेला नाही. .T20 World Cup, IND A vs USA: तिलक वर्मा आला, चांगलाच खेळला! अमेरिकेविरुद्ध जगदीशन शतक ठोकून चमकला.जानेवारीमध्ये न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेदरम्यान वॉशिंग्टन सुंदरला बरगड्यांजवळ दुखापत झाली होती. त्यामुळे तो न्यूझीलंडविरुद्ध टी२० मालिकाही खेळली नव्हती. तो सध्या बंगळुरूतील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये तंदुरुस्ती मिळवत आहे. त्याने तिथे फलंदाजीलाही सुरुवात केली आहे. मात्र रिपोर्ट्सनुसार तो अद्याप पूर्ण फिट नाही, पण त्याच्या तंदुरुस्तीत सुधारणा चांगली होत आहे. त्याने चार फलंदाजी सत्रात भाग घेतला आहे आहे. तसेच त्याने चार षटके गोलंदाजीही सोमवारी केली होती. आता बुधवारी त्याचे आणखी एक गोलंदाजी सत्र होईल, त्यानंतर पुढचे त्याच्या रिहॅबबाबत ठरवले जाऊ शकते..दरम्यान, सुंदरने जरी फलंदाजी आणि गोलंदाजी सरावाला सुरुवात केली असली, तरी त्याच्या टी२० वर्ल्ड कपमधील (T20 World Cup 2026) सहभागावर अद्यापही प्रश्नचिन्ह आहे. त्याच्याबाबत संभावित शक्यता अशा आहेत की जर तो वेळेत पूर्ण बरा होणार नसेल, तर टी२० वर्ल्ड कपसाठी त्याच्या जागेवर दुसऱ्या खेळाडूला संधी दिली जाऊ शकते किंवा त्याला संघात कायम ठेवून साखळी फेरीत न खेळवता सुपर ८ फेरीपासून खेळवले जाऊ शकते. आता भारतीय संघाची निवड समिती काय निर्णय घेणार हे पाहावे लागणार आहे..न्यूझीलंडविरुद्ध टी२० मालिकेच सुंदरच्या जागेवर रवी बिश्नोई खेळला होता. त्यामुळे जर सुंदर टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतून बाहेर झाला, तर त्याच्या जागेवर बिश्नोईला संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. त्याने न्यूझीलंडविरुद्ध दोन सामन्यांत ३ विकेट्स घेतल्या होत्या. तसेच अमेरिकेविरुद्ध सोमवारी झालेल्या सराव सामन्यात भारतीय अ संघाकडून ३ विकेट्सही घेतल्या होत्या..T20 World Cup: 'तो चांगला खेळला तरच भारताला हरवणं कठीण, नाहीतर इतर संघांप्रमाणेच...', रिंकी पाँटिंगची मोठी भविष्यवाणी.तथापि, तिलक वर्मा मात्र तंदुरुस्त झाला असून भारताकडून टी२० वर्ल्ड कप खेळण्यास सज्ज आहे. त्यामुळे भारतीय संघाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तो भारतासाठी मधल्या फळीत खेळताना दिसू शकतो.या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये साखळी फेरीसाठी भारताचा समावेश अ ग्रुपमध्ये आहे. या ग्रुपमध्ये भारतासह अमेरिका, पाकिस्तान, नामिबिया आणि नेदरलँड्सचा समावेश आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.