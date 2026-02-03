Cricket

T20 World Cup ची तयारी तर सुरू, पण भारताला 'या' खेळाडूची चिंता; सगळं गणित बिघडणार

Washington Sundar’s Fitness Doubtful: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी भारतीय संघाची तयारी सुरू आहे. तिलक वर्मा तंदुरुस्त झाला असून, त्याने अमेरिकेविरुद्ध सराव सामन्यात चांगली कामगिरी केली. मात्र, एका खेळाडूच्या फिटनेसची अद्यापही भारतीय संघाला चिंता आहे.
Sakal

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील यजमान भारतीय संघ ७ फेब्रुवारीला आपल्या मोहिमेला सुरुवात करणार आहे. त्याआधी बुधवारी (४ फेब्रुवारी) भारताला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सराव सामना खेळायचा आहे. पण त्याआधी भारतीय संघाला (Team India) वॉशिंग्टन सुंदरच्या सहभागाबाबत चिंता आहे.

या स्पर्धेपूर्वी भारताचे तिलक वर्मा (Tilak Varma) आणि वॉशिंग्टन सुंदर (Washington Sundar) दुखापतग्रस्त होते. पण तिलकने सोमवारी (२ फेब्रुवारी) अमेरिकेविरुद्ध सराव सामन्यात भारत अ संघाकडून ३८ धावांची धावांची खेळी करत त्याची तंदुरुस्ती सिद्ध केली आहे. मात्र अद्याप वॉशिंग्टन सुंदर पूर्ण बरा झालेला नाही.

<div class="paragraphs"><p>Sakal</p></div>
T20 World Cup, IND A vs USA: तिलक वर्मा आला, चांगलाच खेळला! अमेरिकेविरुद्ध जगदीशन शतक ठोकून चमकला
Tilak Varma

