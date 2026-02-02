T20 World Cup, INDA vs USA: तिलक वर्मा आला, चांगलाच खेळला! अमेरिकेविरुद्ध जगदीशन शतक ठोकून चमकला

Cricket

नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर भारतीय अ संघाने अमेरिकेसमोर सराव सामन्यात भलेमोठे लक्ष्य ठेवले आहे. या सामन्यात तिलक वर्मापुनरागमन करताना आक्रमक खेळी केली, तर नारायण जगदीशनने शतक ठोकले.
१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेची तयारी सुरू झाली असून सोमवारपासून (२ फेब्रुवारी) सराव सामन्यांना सुरुवात झाली आहे. या सराव सामन्यांमध्ये भारतीय अ संघही सामील झाला आहे. सोमवारी अमेरिकेविरुद्ध भारतीय अ संघ सराव सामना खेळत आहे.

या सामन्यातून तिलक वर्मानेही (Tilak Varma) मैदानात पुनरागमन केले आहे. तसेच नारायण जगदीशनने शतक ठोकत लक्ष वेधले आहे. भारतीय अ संघाने अमेरिकेसमोर (India A vs USA) २३९ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे.

