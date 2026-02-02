T20 World Cup, INDA vs USA: तिलक वर्मा आला, चांगलाच खेळला! अमेरिकेविरुद्ध जगदीशन शतक ठोकून चमकला

१९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेची तयारी सुरू झाली असून सोमवारपासून (२ फेब्रुवारी) सराव सामन्यांना सुरुवात झाली आहे. या सराव सामन्यांमध्ये भारतीय अ संघही सामील झाला आहे. सोमवारी अमेरिकेविरुद्ध भारतीय अ संघ सराव सामना खेळत आहे. या सामन्यातून तिलक वर्मानेही (Tilak Varma) मैदानात पुनरागमन केले आहे. तसेच नारायण जगदीशनने शतक ठोकत लक्ष वेधले आहे. भारतीय अ संघाने अमेरिकेसमोर (India A vs USA) २३९ धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. .MS Dhoni पुन्हा फिनिशर की मेंटॉर? CSKच्या सराव व्हिडिओने वाढवला सस्पेन्स, 44 वर्षीय थाला मैदानात, Video पाहा.नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर हा सराव सामना खेळला जात असून आयुष बडोनीच्या नेतृत्वात खेळणारा भारतीय अ संघ प्रथम फलंदाजीला उतरला होता. भारताकडून प्रियांश आर्य आणि नारायण जगदीशन (Narayan Jagadeesan) यांनी डावाची सुरुवात केली. या दोघांनीही सुरुवातीपासून आक्रमक खेळ केला, त्यातही प्रियांशने अधिक आक्रमक खेळत होता. पण त्याला चौथ्या षटकात जसदीप सिंगने संजय कृष्णमुर्तीच्या हातून झेलबाद केले. प्रियांशने १३ चेंडूत ३ चौकार आणि २ षटकारांसह २८ धावा केल्या..तो बाद झाल्यानंतर जगदीशनला साथ देण्यासाठी तिसऱ्या क्रमांकावर तिलक वर्मा उतरला. तिलकने जगदीशनची चांगली साथ दिली. जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीलाच तिलक वर्माला ओटीपोटाजवळ वेदना झाल्या होत्या, ज्यामुळे त्याच्यावर एक छोटी शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. त्यामुळे तो न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेला मुकला होता. पण आता तो दुखापतीतून सावरला असून आता सोमवारी मैदानातही उतरला. .त्याने जगदीशनसोबत शतकी भागीदारी करताना आक्रमक खेळही केला. पण त्याला १४ व्या षटकात शुभम रांजणेने बाद केले. त्याचा धेल अँड्रीज गौसने घेतला. तिलकने २४ चेंडूत ३८ धावा केल्या. या खेळीत त्याने ३ चौकार आणि २ षटकार मारले. त्याच्या या खेळीमुळे भारतीय संघाची चिंता मात्र मिटली असेल. कारण तिलक या टी२० वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघाचा भाग आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून तो फिट होईल की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह होते. पण तिलकने सोमवारी ही खेळी करत तो फिट असल्याचे दाखवून दिले आहे..T20 World Cup: पाकिस्तानचा बहिष्कार तरी टीम इंडिया श्रीलंकेत जाणार; जाणून घ्या त्यामागचं गणित.तथापि, तिलक बाद झाल्यानंतर कर्णधार आयुष बडोनीने विस्फोटक फलंदाजी केली. त्याने आणि जगदीशनने शेवटच्या षटकांमध्ये मोठे शॉट्स खेळेलले. जगदीशनने शतक पूर्ण केले. पण तो शतकानंतर १९ व्या षटकात बाद झाला. त्याला अली खानने मोहम्मद मोहसिनच्या हातून झेलबाद केले. तो ५५ चेंडूत ११ चौकार आणि ५ षटकारांसह १०४ धावा केल्या. .तो बाद झाला, तरी बडोनी आक्रमक खेळत होता. त्यानेही नाबाद अर्धशतक केले. तो २० षटकांनंतर २६ चेंडूत ६ चौकार आणि ४ षटकारांसह ६० धावांवर नाबाद राहिला. रियान पराग २ धावांवर नाबाद राहिला. भारताने २० षटकात ३ बाद २३८ धावा केल्या.अमेरिकेकडून अली खान, जसदीप सिंग आणि शुभम रांजणे यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.