T20 World Cup 2026 Date: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेची तारीख आली समोर, फायनल नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर...१५ संघ पात्र, ५ जागा शिल्लक...

२०२६ टी२० वर्ल्ड कप भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणार आहे.भारतातील पाच शहरांमध्ये आणि श्रीलंकेतील दोन स्टेडियमवर सामने होणार आहेत.अंतिम सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर किंवा कोलंबो येथे खेळवला जाईल .India and Sri Lanka co-hosting T20 World Cup details : भारतीय संघ सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचे जेतेपद कायम राखण्याच्या प्रयत्नात असणार आहे. २०२६ मध्ये भारत व श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमाने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे आणि या स्पर्धेच्या तारखा समोर आल्या आहेत. ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च या कालावधीत २० संघांचा सहभाग असलेली ही स्पर्धा पार पडणार आहे. .भारतातील पाच शहरांमध्ये, तर श्रीलंकेतील दोन स्टेडियमवर या स्पर्धेच्या लढती होणार आहेत. स्पर्धेचा अंतिम सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर किंवा कोलंबो येथे होईल. पाकिस्तानचा संघ अंतिम फेरीत पोहोचल्यास ही लढत कोलंबो येथे खेळवली जाईल. कारण, भारत आणि पाकिस्तान हे संघ दोन्ही देशांमधील वाढलेल्या तणावामुळे एकमेकांच्या देशात खेळणार नाही..आयसीसीने अद्याप वेळापत्रक जाहीर केलेले नाही. आतापर्यंत या स्पर्धेसाठी १५ संघांनी पात्रता निश्चित केली आहे. भारत, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका, वेस्ट इंडिज, न्यूझीलंड, पाकिस्तान, आयर्लंड, कॅनडा, नेदरलँड आणि इटली हे संघ वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी पात्र ठरली आहेत. पाच जागांसाठी आफ्रिका विभागीय आणि आशिया व इस्ट आशिया पॅसिफिक विभागीय पात्रता स्पर्धा होणार आहेत..भारतीय संघाने मागच्या वर्षी रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला होता. वेस्ट इंडिज व अमेरिका येथे पार पडलेल्या या वर्ल्ड कपच्या फॉरमॅटनुसारच पुढील वर्ल्ड कप होणार आहे. २० संघांची प्रत्येकी ५ अशी चार गटांत विभागण केली जाणार आहे. त्यानंतर आठ संघ Super Eight गटासाठी पात्र ठरतील आणि त्यांची दोन गटांत विभागणी होईल. दोन्ही गटातील अव्वल दोन असे चार संघ उपांत्य फेरीत खेळतील आणि नंतर फायनल होईल.या संपूर्ण स्पर्धेत ५५ सामने होतील..२०२६ या वर्षाय भारतात बऱ्याच महत्त्वाच्या स्पर्धा होणार आहेत. यामध्ये वुमन्स प्रीमिअर लीगचा समावेश आहे. त्यानंतर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा होईल आणि नंतर लगेच आयपीएल खेळवली जाईल.