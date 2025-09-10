Cricket

T20 World Cup 2026 Date: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेची तारीख आली समोर, फायनल नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर...१५ संघ पात्र, ५ जागा शिल्लक...

T20 World Cup 2026 date : भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ खेळवला जाणार आहे. या स्पर्धेच्या तारखा समोर आल्या आहेत आणि फायनल अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होईल.
  • २०२६ टी२० वर्ल्ड कप भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणार आहे.

  • भारतातील पाच शहरांमध्ये आणि श्रीलंकेतील दोन स्टेडियमवर सामने होणार आहेत.

  • अंतिम सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर किंवा कोलंबो येथे खेळवला जाईल

India and Sri Lanka co-hosting T20 World Cup details : भारतीय संघ सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचे जेतेपद कायम राखण्याच्या प्रयत्नात असणार आहे. २०२६ मध्ये भारत व श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यमाने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे आणि या स्पर्धेच्या तारखा समोर आल्या आहेत. ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च या कालावधीत २० संघांचा सहभाग असलेली ही स्पर्धा पार पडणार आहे.

