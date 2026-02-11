T20 World Cup: ऑस्ट्रेलियाने पहिल्याच सामन्यात अचानक कर्णधार बदलला; स्टीव्ह स्मिथलाही श्रीलंकेत बोलावलं; नेमकं काय घडलं?

Australia vs Ireland, T20 World Cup 2026: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत बुधवारी (११ फेब्रुवारी) ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध आयर्लंड संघात सामना होत आहे. कोलंबोमध्ये हा सामना होत असून हा सामना ऑस्ट्रेलियाचा पहिलाच सामना आहे, तर आयर्लंडचा दुसरा सामना आहे. मात्र या सामन्यापूर्वीच ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघाला (Australia) मोठा धक्का बसला आहे. या सामन्यातून ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) बाहेर झाला असू ट्रे्व्हिस हेड (Travis Head) ऑस्ट्रेलियाचे नेतृत्व करणार आहे..T20 World Cup : थरार... दक्षिण आफ्रिकेने दोनवेळा पराभव टाळला ! डबल Super over मध्ये अफगाणिस्तानचा करेक्ट 'गेम' केला.मिचेल मार्शला मांडीजवळ गंभीर दुखापत झाली आहे. त्यामुळे तो पहिल्याच सामन्यासाठी उपलब्ध नव्हता. ट्रॅव्हिस हेडने यापूर्वी गेल्या महिन्यात पाकिस्तानविरुद्ध खेळताना ऑस्ट्रेलियाच्या टी२० संघाचे मार्शच्या अनुपस्थितीत नेतृत्व केले होते. दरम्यान मार्शला सध्या विश्रांतीची आणि रिहॅबिलिटेशनची गरज आहे. तसेच टीम डेव्हिडही या सामन्यासाठी हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे उपलब्ध नाही. त्यांची दुखापत लक्षात घेता स्टीव्ह स्मिथला श्रीलंकेत पर्याय म्हणून बोलवण्यात आले आहे. तथापि, अद्याप मार्श किंवा टीम डेव्हिड स्पर्धेतून बाहेर झालेले नाही, मात्र पूर्वकाळजी म्हणून स्मिथला बोलवण्यात आले आहे. याशिवाय गोलंदाज सीन ऍबॉटही सध्या राखीव खेळाडू म्हणून ऑस्ट्रेलिया संघासोबत आहे..दरम्यान, बुधवारी होत असलेल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून प्रभारी कर्णधार ट्रॅव्हिस हेडने नाणेफेक जिंकली आहे आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मार्शच्या अनुपस्थितीत ऑस्ट्रेलियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये मॅथ्यू रेनशॉ याला संधी देण्यात आली आहे. तो पहिल्यांदाच टी२० वर्ल्ड कपमध्ये खेळणार आहे. तसेच मार्शऐवजी जोश इंग्लीश हेडसोबत सलामीला फलंदाजी करेल. तर रेनशॉ मधल्या फळीत फलंदाजी करेल..ऑस्ट्रेलिया आणि आयर्लंडची प्लेइंग इलेव्हनऑस्ट्रेलिया - ट्रॅव्हिस हेड (कर्णधार), जोश इंग्लिस (यष्टीरक्षक), कॅमेरॉन ग्रीन, मॅट रेनशॉ, कूपर कॉनोली, ग्लेन मॅक्सवेल, मार्कस स्टोयनिस, नॅथन एलिस, झेवियर बार्टलेट, मॅथ्यू कुहनेमन, अॅडम झाम्पाआयर्लंड - पॉल स्टर्लिंग, रॉस अडायर, हॅरी टेक्टर, लॉर्कन टकर (यष्टीरक्षक), कर्टिस कॅम्फर, बेंजामिन कॅलिट्झ, जॉर्ज डॉकरेल, गॅरेथ डेलानी, मार्क अडायर, बॅरी मॅकार्थी, मॅथ्यू हम्फ्रीज.T20 World Cup: मोहसीन नक्वींच्या नव्या फुशारक्या! म्हणे बहिष्काराच्या धमकीमुळे हेतू सिद्ध झाला, बांगलादेशला मान मिळाला.दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाला या स्पर्धेपूर्वी दुखापतींचा मोठा धक्का बसला आहे. त्यांचे पॅट कमिन्स आणि जोश हेजलवूड हे प्रमुख गोलंदाज आधीच दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर आहेत. आता मार्श आणि डेव्हिडच्या दुखापतीनेही संघाची चिंता वाढवली आहे. अशात ऑस्ट्रेलियाच्या संघची मोठी जबाबदारी ट्रॅव्हिस हेड, मार्कस स्टॉयनिस, ग्लेन मॅक्सवेल, कॅमेरॉन ग्रीन, ऍडम झाम्पा या अनुभवी खेळाडूंच्या खांद्यावर आहे.टी२० वर्ल्ड कपमध्ये ऑस्ट्रेलियाला दुसरा सामना शुक्रवारी (१३ फेब्रुवारी) खेळायचा आहे. या सामन्यातही मार्शच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. मार्शला सरावादरम्यान मांडीची दुखापत झाली. ऑस्ट्रेलियाचे सहाय्यक प्रशिक्षकच्या थ्रोडाऊनचा सामना करत असताना त्याला मांडीला चेंडू लागला होता. त्याला तात्काळ उपचार देण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.