Cricket

T20 World Cup : थरार... दक्षिण आफ्रिकेने दोनवेळा पराभव टाळला ! डबल Super over मध्ये अफगाणिस्तानचा करेक्ट 'गेम' केला

South Africa beat Afghanistan in double Super Over T20 World Cup: अफगाणिस्तान व दक्षिण आफ्रिका यांच्यातला सामना सुपर ओव्हरमध्ये खेळला गेला. अफगाणिस्तानने हा सामना जिंकलाच होता, परंतु शेवटच्या षटकात फझलहक फारूकी रन आऊट झाला अन् मॅच सुपर ओव्हरमध्ये गेली. आफ्रिकेनेही तोडीसतोड खेळ करून सुपर ओव्हरमध्ये बरोबरी मिळवली आणि सामना दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये गेला.
South Africa beat Afghanistan in double Super Over T20 World Cup

South Africa beat Afghanistan in double Super Over T20 World Cup

ESAKAL

Swadesh Ghanekar
Updated on

T20 World Cup Afghanistan vs South Africa Marathi News : अफगाणिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातल्या लढतीने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत जीवंतपणा आणला. आफ्रिकेच्या १८७ धावांचा पाठलाग करताना अफगाणिस्तानने शेवटच्या षटकापर्यंत मॅच नेली. पण, विजयी धाव घेताना फझलहक फारूकी रन आऊट झाला आणि सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला. कागिसो रबाडासारख्या अनुभवी गोलंदाजाने २०व्या षटकात दोन नो बॉल व एक व्हाईड बॉल टाकून अफगाणिस्तानला मॅच आणून दिली होती. पण, शेवटी एक धाव कमी पडली. सुपर ओव्हरमध्ये आफ्रिकेच्या त्रिस्तान स्तब्सने शेवटच्या चेंडूवर षटकार खेचून सामना बरोबरीत आणला आणि दुसरा सुपर ओव्हरचा सामना रंगला.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
ICC Mens T20 World Cup
South Africa Cricket Team
Afghanistan Cricket Team
cricket news today
T20 Cricket World Cup

Related Stories

No stories found.