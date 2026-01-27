T20 World Cup 2026 च्या सराव सामन्याचे वेळापत्रक जाहीर! ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली संघ तगड्या संघांना भिडणार

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला आता येत्या १० दिवसात सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे आता चाहत्यांची उत्सुकता तर शिगेला पोहचत आहेच, त्यासोबतच संघांची अंतिम तयारीही सुरू झाली आहे. येत्या काही दिवसातच सहभागी संघ यजमान भारत आणि श्रीलंका या देशांमध्ये पोहचतील. सध्या अनेक देश अंतिम तयारीच्या दृष्टीने द्विपक्षीय मालिका खेळण्यात व्यस्त आहेत. भारतीय संघही (Team India) न्यूझीलंडविरुद्ध टी२० मालिका खेळत आहे. पण यानंतर फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वच सहभागी संघांना टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेसाठी सराव सामने (T20 World Cup 2026 Warm Up) खेळायचे आहेत. हे सराव सामने २ ते ६ फेब्रुवारीदरम्यान खेळले जाणार असल्याची शक्यता आहे. .बांगलादेशला रिप्लेस करणाऱ्या स्कॉटलंडने T20 World Cup साठी जाहीर केला संघ! पाकिस्तानी वंशाच्या अन् न्यूझीलंडच्या माजी खेळाडूला संधी.७ फेब्रुवारीपासून टी२० वर्ल्ड कपला सुरुवात होणार आहे. पण अद्याप आयसीसीने (ICC) सराव सामन्यांचे अधिकृत वेळापत्रक जाहीर केले नाही. रिपोर्ट्सनुसार यामागे कारण म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचा स्पर्धेत न खेळण्याचा निर्णय. पण आता बांगलादेशच्या ऐवजी स्कॉटलंडला स्पर्धेत संधी दिल्याने येत्या काही दिवसात वेळापत्रक जाहीर होऊ शकते..दरम्यान, क्रिकबझच्या रिपोर्ट्सनुसार भारतीय संघ ४ फेब्रुवारी रोजी नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सराव सामना खेळले. हा एकमेव सराव सामना भारतीय संघ खेळणार आहे. त्यानंतर भारताला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मधील पहिला सामना ७ फेब्रुवारीला अमेरिकेविरुद्ध खेळायचा आहे. सध्या भारतीय संघ न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी२० मालिकेत व्यस्त आहे. या मालिकेतील शेवटचे दोन सामने बाकी आहेत. हे सामने २८ आणि ३१ जानेवारी रोजी अनुक्रमे विशाखापट्टणम आणि तिरुअनंतपुरम येथे खेळले जाणार आहेत. यानंतर ३ फेब्रुवारी रोजी भारतीय संघ मुंबईत पुन्हा एकत्र येईल. भारतीय संघ या वर्ल्ड कपसाठी ग्रुप ए मध्ये असणार आहे. या ग्रुपमध्ये पाकिस्तान, नेदरलँड्स, अमेरिका आणि नामिबिया या देशांचा समावेश आहे..तथापि, रिपोर्ट्सनुसार सराव सामन्यात भारत अ संघही सामील होत असून २ फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेविरुद्ध आणि ६ फेब्रुवारी रोजी नामिबियाविरुद्ध सराव सामना खेळेल. भारतीय अ संघ ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळण्याची शक्यता आहे. सराव सामने नवी मुंबई, बंगळुरू, कोलंबो आणि चेन्नई या शहरांमध्ये होतील. बंगळुरूतील सामना बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समधील मैदानांवर होतील..नवीन ट्विस्ट! पाकिस्तानचा डाव त्यांच्यावरच उलटणार; बांगलादेश T20 World Cup मध्ये परतणार, जय शाह करेक्ट कार्यक्रम करणार.टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील सराव सामन्यांचे संभावित वेळापत्रक२ फेब्रुवारी २०२६अफगाणिस्तान विरुद्ध स्कॉटलंड - बंगळुरूअमेरिका विरुद्ध भारत अ - नवी मुंबईकॅनडा विरुद्ध इटली - चेन्नई३ फेब्रुवारी २०२६ओमान विरुद्ध श्रीलंका, कोलंबोनेदरलँड्स विरुद्ध झिम्बाब्वे - कोलंबोनेपाळ विरुद्ध युएई - चेन्नई४ फेब्रुवारी २०२६स्कॉटलंड विरुद्ध नामिबिया - बंगळुरूअफगाणिस्तान विरुद्ध वेस्ट इंडिज - बंगळुरूपाकिस्तान विरुद्ध आयर्लंड, कोलंबोभारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका - नवी मुंबई५ फेब्रुवारी २०२६झिम्बाब्वे विरुद्ध ओमान - कोलंबोनेपाळ विरुद्ध कॅनडा - चेन्नईऑस्ट्रेलिया विरुद्ध नेदरलँड्स - कोलंबोन्यूझीलंड विरुद्ध अमेरिका - नवी मुंबई६ फेब्रुवारी २०२६इटली विरुद्ध युएई - चेन्नईनामिबिया विरुद्ध भारत अ - बंगळुरू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.