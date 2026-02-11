T20 World Cup AUS vs IRE : संकटांवर मात करत ऑस्ट्रेलियाने पहिला सामना जिंकला; आयर्लंडने स्पर्धेतून जवळपास गाशा गुंडाळला

T20 World Cup Australia vs Ireland Marathi Update Cricket News : ऑस्ट्रेलियाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत विजयी सलामी दिली. कर्मधार मिचेल मार्शला सामना सुरू होण्यापूर्वी स्पर्धेतूनच माघार घ्यावी लागली. तरीही ऑस्ट्रेलियाने त्यांचा क्लास कायम राखताना आयर्लंडला पराभूत केले. ब गटातील सलग दुसऱ्या पराभवामुळे आयर्लंडचे आव्हान जवळपास संपल्यात जमा झाले आहे. त्यांना एकादा चमत्कारच सुपर ८मध्ये घेऊन जाऊ शकतो. .ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील आपला पहिलाच सामना खेळायला उतरलेल्या ऑस्ट्रेलियन संघाला मिचेल मार्शशिवाय मैदानावर उतरावे लागले. कर्णधाराने दुखापतीमुळे स्पर्धेतूनच माघार घेतली आणि अनुभवी फलंदाज स्टीव्ह स्मिथ याला बोलावले गेले. अचानक घडलेल्या या घडामोडीमुळे आजच्या सामन्यासाठी स्मिथ उपलब्ध राहू शकला नाही. आधीच ऑस्ट्रेलियाला पॅट कमिन्स व जॉश हेझलवूड या अनुभव गोलंदाजांना दुखापतीमुळे स्पर्धेतून गमवावे लागले आहे..T20 World Cup Super 8s Scenario : अफगाणिस्तानने थरारक लढतीत आफ्रिकेचा घाम काढला, पण सामना गमावला; आता सुपर ८ मध्ये कसे पोहोचणार? जाणून घ्या समीकरण.ट्रॅव्हिस हेडच्या नेतृत्वाखाली ऑसी मैदानावर उतरले आणि आयर्लंडसमोर ते चाचपडताना दिसले. आयर्लंडच्या गोलंदाजांनी सुरुवातीला चांगला मारा केला. हेड ६ धावांवर माघारी परतला. कॅमेरून ग्रीन ( २१) व ग्लेन मॅक्सवेल ( ९) हेही अपयशी ठरले. जॉश इंग्लिस ( ३७) व मॅट रेनशॉ ( ३७) यांनी चांगले योगदान दिले. मार्कस स्टॉयनिसच्या २९ चेंडूंत ४५ धावांच्या खेळीने ऑस्ट्रेलियाला ट्रॅकवर आणले. ऑसींनी २० षटकांत ६ बाद १८२ धावा केल्या. आयर्लंडच्या मार्क एडरने २ विकेट्स घेतल्या. .आयर्लंडच्या फलंदाजांनी मात्र निराश केले. कर्णधार पॉल स्टर्लिंग १ धावेवर रिटायर्ड हर्ट झाला. मॅथ्यू कुहनेमनने त्याच्या पहिल्याच षटकात हॅरी टेक्टरला भोपळ्यावर माघारी पाठवल्यानंतर नॅथन एलिसने दोन विकेट्सने स्पेलची सुरुवात केली. त्याने रॉस एडर ( १२) व कर्टीस कॅम्फर ( ४) यांना बाद केले. त्यात पुढील षटकात बेन कॅलिट्झचा ( २) त्रिफळा उडवून आयर्लंडची अवस्था ४ बाद २७ अशी दयनीय केली..Abhishek Sharma : हॉस्पिटलमध्ये भरती झालेल्या अभिषेकबाबत महत्त्वाची अपडेट्स; आजारी पडायला मुंबईत नेमकं काय झालं? .गॅरेथ डेनली ( ११) याच्या विकेटने आयर्लंडचा पराभव निश्चितच झाला आणि आता केवळ औपचारिकता राहिली होती. १६.५ षटकांत आयर्लंडचा नववा फलंदाज बाद झाला आणि ६७ धावांनी ऑस्ट्रेलियाने सामना जिंकला. पॉल स्टर्लिंग रिटायर्ड हर्ट असल्याने फलंदाजीला आला नाही आणि त्यामुळे ९ बाद ११५ धावांवर आयर्लंडला ऑल आऊट धरले गेले. नॅथन एलिस व अॅडम झम्पा यांनी प्रत्येकी ४ विकेट्स घेतल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.