T20 World Cup AUS vs IRE : संकटांवर मात करत ऑस्ट्रेलियाने पहिला सामना जिंकला; आयर्लंडने स्पर्धेतून जवळपास गाशा गुंडाळला

T20 World Cup Australia vs Ireland Marathi News : वर्ल्ड कपमध्ये ऑस्ट्रेलियाने संकटांवर मात करत आयर्लंडविरुद्धचा महत्त्वाचा सामना जिंकला आणि स्पर्धेतील आपला पहिला विजय नोंदवला. सुरुवातीला आयर्लंडने कडवी झुंज देत ऑस्ट्रेलियावर दबाव निर्माण केला होता. मात्र मधल्या षटकांमध्ये गोलंदाजांनी आणि फलंदाजांनी संयमी खेळ करत सामना आपल्या बाजूला वळवला.
Swadesh Ghanekar
T20 World Cup Australia vs Ireland Marathi Update Cricket News : ऑस्ट्रेलियाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत विजयी सलामी दिली. कर्मधार मिचेल मार्शला सामना सुरू होण्यापूर्वी स्पर्धेतूनच माघार घ्यावी लागली. तरीही ऑस्ट्रेलियाने त्यांचा क्लास कायम राखताना आयर्लंडला पराभूत केले. ब गटातील सलग दुसऱ्या पराभवामुळे आयर्लंडचे आव्हान जवळपास संपल्यात जमा झाले आहे. त्यांना एकादा चमत्कारच सुपर ८मध्ये घेऊन जाऊ शकतो.

