T20 World Cup मधील सर्वोत्तम झेल! ब्रायन बेनेट्ट बनला सुपरमॅन; झिम्बाब्वेला ब गटात अव्वल स्थान, श्रीलंकेला झटका; Viral Video

Brian Bennett best catch of T20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये आतापर्यंतचा सर्वोत्तम झेल पाहायला मिळाला आणि तो झिम्बाब्वेच्या ब्रायन बेनेट्टने घेतला. ओमानविरुद्धच्या सामन्यात बेनेट्टने हवेत झेप घेत सुपरमॅन स्टाईल झेल पकडत प्रेक्षकांना थक्क केले. हा झेल पाहून मैदानावर उपस्थित प्रत्येक जण अवाक् झाला असून सोशल मीडियावरही हा क्षण प्रचंड व्हायरल झाला आहे.
Swadesh Ghanekar
T20 World Cup Zimbabwe vs Oman Marathi Cricket Live News : झिम्बाब्वेने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत ओमानवर विजय मिळवून ब गटात अव्वल स्थानी झेप घेतली. त्यांनी श्रीलंकेला ( १.०००) नेट रन रेटमध्ये ( २.७०२) मागे टाकले आणि नंबर वन बनले. ओमानचे १०३ धावांचे लक्ष्य झिम्बाब्वेने १३.३ षटकांत २ बाद १०६ धावा करून पार केले. या सामन्यात ब्रायन बेनेट ( Brian Bennett) याचा झेल हा चर्चेचा विषय ठरला. अनेकांनी याला यंदाच्या वर्ल्ड कपमधील आतापर्यंतचा सर्वोत्तम झेल म्हणून घोषित केले.

