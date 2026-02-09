T20 World Cup मधील सर्वोत्तम झेल! ब्रायन बेनेट्ट बनला सुपरमॅन; झिम्बाब्वेला ब गटात अव्वल स्थान, श्रीलंकेला झटका; Viral Video

T20 World Cup Zimbabwe vs Oman Marathi Cricket Live News : झिम्बाब्वेने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत ओमानवर विजय मिळवून ब गटात अव्वल स्थानी झेप घेतली. त्यांनी श्रीलंकेला ( १.०००) नेट रन रेटमध्ये ( २.७०२) मागे टाकले आणि नंबर वन बनले. ओमानचे १०३ धावांचे लक्ष्य झिम्बाब्वेने १३.३ षटकांत २ बाद १०६ धावा करून पार केले. या सामन्यात ब्रायन बेनेट ( Brian Bennett) याचा झेल हा चर्चेचा विषय ठरला. अनेकांनी याला यंदाच्या वर्ल्ड कपमधील आतापर्यंतचा सर्वोत्तम झेल म्हणून घोषित केले. .ब गटातील सामन्यात झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून ओमानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. ब्लेसिंग मुझाराबानीने दुसऱ्याच षटकात ओमानचा कर्णधार जतिंदर सिंगचा ५ धावांवर त्रिफळा उडवला. त्यानंतर रिचर्ड एनगाराव्हाने तिसऱ्या षटकात हम्मद मिर्झाला शू्न्यावर बाद करून ओमानला दुसरा धक्का दिला. ओमानचे विकेट पडण्याचे सत्र चौथ्या षटकात कायम राहिले. ब्लेसिंगने त्या षटकात आमीर कलीम ( ५) आणि करण सोनावळे ( ०) यांना बाद करून ओमानची अवस्था ४ बाद १७ अशी केली. सिकंदर रझाला गोलंदाजीला आणल्याचा झिम्बाब्वेला फायदा झाला आणि त्याने वसीम अलीचा ( ३) त्रिफळा उडवला..निम्मा संघ २७ धावांत माघारी परतल्यानंतर ओमानचे पुनरागमन अवघड झाले होते. सुफियान मेहमूद व विनायक शुक्ला यांनी ओमानचा डाव सावरला. रिचर्डने पुन्हा कल्ला केला आणि ही जोडी तोडली. विनायक २८ धावांवर बाद झाला आणि पाठोपाठा जितेने रामानंदी ( १) पण माघारी परतला. ब्रॅड इव्हान्सने मेहमूदला ( २५) बाद करून ओमानच्या पुनरागमनाच्या आशा मावळून टाकल्या. नदीम खानच्या ( २०) खेळीने ओमान शतकपार पोहोचला. पण, त्यांचा संपूर्ण संघ १९.५ षटकांत १०३ धावांत तंबूत परतला. झिम्बाब्वेच्या रिचर्ड, ब्लेसिंग व ब्रॅड यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या..सिकंदर रझाचा हा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील १५ वा सामना आहे आणि झिम्बाब्वेकडून एवढे सामने खेळणारा तो पहिला खेळाडू ठरला. त्याने सीन विलियम्सनचा विक्रम मोडला.ब्रेंडन टेलरने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये ८ बळी टिपले आणि त्याने चकाब्वाचा ( ५) विक्रम मोडला. झिम्बाब्वेकडून मुझारबानीहा ( १५) ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये सर्वाधिक बळी टिपणारा गोलंदाज ठरला. त्याने सिकंदरला ( १४) मागे टाकले..लक्ष्याचा पाठलाग करताना तदिवानाशे मारुमानी ( २१) व डिओन मेयर्स ( ०) हे स्वस्तात बाद झाले. त्यानंतर ब्रायन व ब्रेंडन टेलर यांनी मोर्चा सांभाळला. दोघांच्या अर्धशतकीय भागीदारीने झिम्बाब्वेला विजयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचवले. टेलर ३१ धावांवर रिटायर्ड हर्ट ठरला. ब्रयानने ३६ चेंडूंत ७ चौकारांसह नाबाद ४८ धावा केल्या. सिकंदर ५ धावांवर नाबाद राहिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.