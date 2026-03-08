IND vs NZ Final: वर्ल्ड कप फायनलसाठी भारताच्या Playing XI बाबत महत्त्वाचे अपडेट्स; न्यूझीलंडने हा विचार केलाच नसेल...

Team India strategy and playing XI update for T20 World Cup final : भारत-न्यूझीलंड अंतिम सामन्यात भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल होण्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत... वरुण चक्रवर्तीच्या जागी अनुभवी फिरकीपटू कुलदीप यादवला संधी मिळणार... फॉर्मात नसलेल्या अभिषेक शर्माच्या जागी रिंकू सिंगला संधी दिली जाणारा... संजू व इशान ही जोडी आज सलामीला खेळणार... तिलक वर्मा त्याच्या मुळ तिसऱ्या क्रमांकावर येईल, तर रिंकूकडे फिनिशरची जबाबदारी असेल... मोहम्मद सिराजला अर्शदीप सिंगच्या जागी संधी दिली जाईल... अशा बऱ्याच चर्चा रंगल्या आहेत. पण, ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलला अवघ्या ३ तासांचा वेळ शिल्लक असताना अंतिम ११ खेळाडूंबाबत नवीन अपडेट्सम समोर आले आहेत..भारतीय संघ अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणाऱ्या सामन्यासाठी अंतिम एकादशमध्ये कोणताही बदल करणार नाही. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव हे आजच्या सामन्यात विजयी संघच कायम राखण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे न्यूझीलंडविरुद्धच्या या महत्त्वाच्या सामन्यात कोणताही प्रयोग संघ व्यवस्थापन करू इच्छित नाही. काल भारतीय संघाच्या सराव सत्रात रिंकू सिंग व मोहम्मद सिराज हे जास्त वेळ फलंदाजी करताना दिसले होते..IND vs NZ Final: संजू सॅमसनसोबतच्या Viral Video मागचं सत्य रोहित शर्माने सांगितलं; म्हणाला, मला माहित्येत, त्यावेळी कसे वाटते... .सलामीवीर अभिषेक शर्मा व फिरकीपटू वरुण चक्रवर्ती यांचा फॉर्म हा टीम इंडियासाठी चिंतेची बाब ठरला आहे. वरुणने १३ विकेट्स घेतल्या असल्या तरी त्याने धावा खूप दिल्या आहेत. पण, अभिषेकचा फॉर्म आजच्या सामन्यात परतेल असा विश्वास आहे. संजू सॅमसन यानेही इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यानंतर तसा विश्वास व्यक्त केला होताच...."सध्या काळजी करण्यासारखे काही नाही. एकदा जिंकलो की आम्ही त्याबद्दल विचार करत नाही. सामूहिक प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत आणि आम्हाला त्याची काळजी नाही. चढ-उतार हा या खेळाचा भाग आहेत आणि अंतिम ११ मधील प्रत्येकाचा दिवस प्रत्येक वेळी चांगला जाऊ शकत नाही. इतर खेळाडू त्यासाठी तयार आहेत. मला वरूच्या फॉर्मची काळजी नाही. तो जगातील नंबर १ गोलंदाज आहे आणि त्याला कामगिरी कशी करायची हे माहित आहे," असे सूर्यकुमार यादव काल म्हणाला होता..World Record : W,W,W,W,W! न्यूझीलंडच्या गोलंदाजाने इतिहास रचला, २५४ वर्षांत FC मध्ये असा पराक्रम करणारा पहिला गोलंदाज ठरला....अभिषेकने झिम्बाब्वेविरूद्ध ३० चेंडूंत ५५ धावा केल्या होत्या, परंतु त्यानंतर वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात तो अपयशी ठरला. वर्ल्ड कपच्या आधीच्या तीन सामन्यांत त्याला भोपळाही फोडता आला नव्हता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.